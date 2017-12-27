 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 28.12.2017
16:00  Колом по расколу. От сепаратистской Каталонии хотят отделить про-испанскую Табарнию
14:34  Узбекистан поменял систему координат (геодезических)
12:36  Пресс-секретарь ВВП Песков не может объяснить откуда у его дочки оказалась квартира в Париже за 1,7 ляма евро
11:32  Как предки казахов придумали свой календарь, - Е.Турсунов
11:31  Казахстан получил из России два новых Су-30 СМ
11:22  В честь Трампа евреи назовут новый вокзал в Иерусалиме
11:12  Елбасы выделяет на гум-помощь мьянмским рохинджа $500 тысяч. Свои нищие кончились?
11:10  Официальные СМИ Узбекистана сообщили о злоупотреблениях Минфина и фальсификациях бюджетных показателей
11:04  В Бишкеке задержали основного подозреваемого в убийстве брата Аиды Саляновой
11:01  В Кабуле взорван офис центрального телеканала - более 40 убито, 50 - раненых
10:54  Похороны секса, каким мы его знали, - ВВС
10:31  Африка стала полигоном арабского конфликта. Противостояние Дохи и Эр-Рияда перекинулось на Черный континент, - Е.Пудовкин
10:11  У Чубайса украли 1 млрд рублей... (не юмор)
10:08  Террористы взорвали бомбу в Питерском супер-маркете "Перекресток" - 13 раненых
04:08  Среди обмененных на Украине пленных оказалась кошка
00:57  В Ташкенте за месяц задержали четверых израильтян с боеприпасами
00:45  Европейский союз поощряет работорговлю в XXI веке?
00:39  Президент Узбекистана назвал экс-главу МВД Ахмедбаева "предателем"
00:38  "Проект ИГ - больше, чем секта", - А.Серенко
00:35  Цивилизации предстоит выживать без черного золота
00:08  Футболист Джордж Веа стал президентом Либерии
00:04  УкрЭтноТворчество. Как часть одного народа перековывают в политическую нацию, - И.Ромашин
00:01  Зампредом КазФедерации профсоюзов стал Саиров, ранее осужденный на 5 лет за подлог и растрату
00:00  Суверенные резервы Казахстана оказались не суверенными, - А.Комраков
Среда, 27.12.2017
23:49  В Риге загадочно погиб сын экс-главы Администрации Елбасы, известный "коранист" А.Мусин
23:33  "Мы договаривались по всем вопросам". Назарбаев провел переговоры с Путиным в Кремле
20:12  Российский ЗРК "Панцирь" перехватил выпущенные по авиабазе Хмеймим ракеты боевиков
19:37  В Киргизии выпущена новая линейка... мягких детских секс-игрушек (фото)
19:33  Отработала "с блеском". 25-летняя Деева уволена из замМВД Украины
19:32  В Актобе рухнула главная 6-тонная елка (видео)
18:25  Экранизирован "Черновик" казахстано-российского фантаста Сергея Лукьяненко
18:20  Создается Государственный музей истории прикладного искусства и ремесленничества Узбекистана
16:57  Храм Святой Софии в Стамбуле и его тайны, - Г.Олтаржевский
16:18  Вуадиль. Очередной инцидент на кыргызо-узбекской границе
16:12  Кыргызстан анонсировал "Третьи Всемирные игры кочевников" на сентябрь 2018 года
15:59  Эрдогану припоминают коррупционный скандал 2013 года, - Ариф Асалыоглу
15:52  "Барин вернулся!" В Зимбабве с радостью встречают возвращение белых фермеров
15:02  Жирота бюрократии. Опубликованы данные о зарплатах российских министров - от 500 тыс до 1,7 лям/месяц!
14:00  Улетевшую неизвестно куда российскую ракету "Союз" по ошибке настроили на старт с "Байконура", а запустили - с "Восточного"...
13:26  Американский суд "отмазал" сына казахстанского жулика-экс-акима Храпунова
13:10  Поставить надежный заслон деструктивным культам, - З.Асанбаева
13:09  Куда за 15 лет добрался покинувший Азию казахстанский футбол
13:06  Там чудеса, там Гитлер бродит: Киев мечтает о массовой сегрегации на Донбассе, - А.Бабицкий
13:01  Удивилась даже лошадь. Президент Узбекистана официально прописался в соцсетях
11:42  Ушел из жизни казахстанский экономист академик Каби Окаев
11:36  Сколько Кыргызстан заработает на экспорте электроэнергии в Узбекистан
11:25  На Донбасс-фронте убит полковник СБУ укр-армии Ширков
10:18  В Кашмире борьба пошла по принципу "око за око". Индийский спецназ отплатил Пакистану за убийство товарищей, - НВО
10:11  США организуют против Асада новую войну, - В.Мухин
00:43  Путин, олигархи, окружение президента пытаются играть по тем правилам, которые задает Запад, - В.Катасонов
00:38  В Киргизии разворовали кассу полка спецназначения МВД "Шумкар"
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В Кабуле взорван офис центрального телеканала - более 40 убито, 50 - раненых
11:01 28.12.2017

Террорист атаковал в Афганистане местное новостное агентство. Десятки погибших

Не менее 40 человек погибли, около 50 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших сегодня в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.

По данным МВД страны, террорист-смертник совершил самоподрыв вблизи здания местного информационного агентства Sada-i-Afghan в западной части города. Отмечено, что среди жертв атаки по меньшей мере три журналиста.

Это второй взрыв в Кабуле за сутки. Ранее, сообщил телеканал 1TV, бомба сработала рядом с одной из городских мечетей.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514448060
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