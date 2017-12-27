|В Кабуле взорван офис центрального телеканала - более 40 убито, 50 - раненых
11:01 28.12.2017
Террорист атаковал в Афганистане местное новостное агентство. Десятки погибших
Не менее 40 человек погибли, около 50 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших сегодня в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.
По данным МВД страны, террорист-смертник совершил самоподрыв вблизи здания местного информационного агентства Sada-i-Afghan в западной части города. Отмечено, что среди жертв атаки по меньшей мере три журналиста.
Это второй взрыв в Кабуле за сутки. Ранее, сообщил телеканал 1TV, бомба сработала рядом с одной из городских мечетей.
Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.