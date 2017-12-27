Африка стала полигоном арабского конфликта. Противостояние Дохи и Эр-Рияда перекинулось на Черный континент, - Е.Пудовкин

10:31 28.12.2017 Катарский эмир Тамим бен Хамад Аль Тани провел переговоры с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо. Аккра стала последней остановкой главы эмирата в ходе его африканского турне. В экспертной среде визит Аль Тани связали с активизацией борьбы за влияние в регионе между Дохой и Эр-Риядом. Но как сообщил "НГ" источник в МИД Катара, визит эмира носит прежде всего экономический характер. В частности, Доха хочет развивать в Африке сельское хозяйство, чтобы обеспечить себя продуктами питания.



В международном аэропорту Аккры Аль Тани встречал вице-президент Ганы Махамуду Бавумия, который сопроводил гостя к главе государства, пишет Ghana News Agency. В ходе переговоров эмир и Акуфо-Аддо, посетивший Катар ранее в декабре, обсудили экономические и политические аспекты двустороннего сотрудничества. В завершение встречи лидеры двух стран подписали меморандум о понимании.



В ходе турне Аль Тани посетил шесть стран, включая Кот-д’Ивуар, Мали и Гвинею. В минувшую пятницу президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара и Аль Тани заключили ряд пактов о сотрудничестве. Как подчеркнул Уаттара, кооперация с Катаром является приоритетом не только его страны, но и для всего Африканского союза, который поддерживает усилия Кувейта по содействию в разрешении дипломатического кризиса в Персидском заливе. До посещения Кот-д’Ивуара катарский эмир провел встречу с президентом Гвинеи Альфой Конде, который по совместительству занимает пост главы Африканского союза. По итогам переговоров лидеры стран подписали меморандум о понимании, договорившись также о реализации ряда инфраструктурных проектов. Об этом сообщает издание Gulf Times.



Конде и Аль Тани выразили желание развивать сотрудничество в том числе в сфере борьбы с терроризмом. Со своей стороны, эмир заявил о твердом намерении Катара и впредь инвестировать средства в развитие здравоохранения и образования в Гвинее.

Наряду с Саудовской Аравией, Катар является одной из немногих арабских стран, которые смогли наладить тесные партнерские связи с государствами Африки. В нулевых годах, например, Катар был одним из посредников между Эритреей и Джибути. Способствовала Доха и снижению градуса гражданского конфликта в Судане.

При этом Катар инвестировал значительные средства в Черный континент. К примеру, Доха вкладывает средства в районы Эфиопии и Кении, обладающие туристическим потенциалом. Инвестирует Доха и в сельскохозяйственное производство, чтобы таким образом решить проблему дефицита продовольствия.



Тем временем свои позиции в Африке укрепляет Саудовская Аравия, которая наряду с ОАЭ, Египтом и Бахрейном разорвала торговые и дипломатические отношения с Катаром, обвинив эмират в спонсировании терроризма. Эр-Рияд оказывает давление на другие страны, пытаясь склонить их к участию в блокаде Дохи. Например, в июне своего посла из Катара отозвал Сенегал. Впрочем, глава дипмиссии африканского государства был возвращен в Доху уже в августе.



Турне Аль Тани призвано продемонстрировать, что блокада Саудовской Аравии не ослабила эмират, считает директор центра Observatoire du Qatar, эксперт по политике Катара Набиль Эннасри. "Это турне должно продемонстрировать готовность Дохи бороться с попытками его противников минимизировать влияние эмирата в международном сообществе", – написал он в издании Middle East Eye.



"Визит эмира направлен в том числе и на укрепление позиций Дохи в Африке, и случай с Сенегалом действительно насторожил катарские власти, – сказал "НГ" дипломатический источник в МИД эмирата. – Однако первоочередная цель Аль Тани – развитие экономических связей, учитывая, что Африка является одним из приоритетных направлений для наших средне- и долгосрочных инвестиций". Как добавил собеседник "НГ", особый интерес Катар проявляет к сотрудничеству в сельском хозяйстве, развитие которого поможет диверсифицировать источники продовольствия для граждан эмирата.



Активизация Дохи на африканском направлении вызвана скорее не желанием посоревноваться с Саудовской Аравией, а необходимостью поиска новых партнеров в условиях блокады, полагает директор Центра исследований Персидского залива при Катарском университете Абдулла Баабуд. "Наращивание связей с Южной Африкой вопреки внешнему давлению – часть комплексного плана Катара, направленного на диверсификацию его экономических и политических партнеров, чтобы преодолеть негативные последствия блокады", - пояснил в беседе с "НГ" эксперт. И подчеркнул, что такой план уже приносит свои плоды: "Не стоит забывать, что страны Южной Африки наряду со многими другими участниками мирового сообщества отказались присоединяться к ограничениям против Катара, которые наложил арабский квартет".



Кроме того, Баабуд допустил: вслед за Катаром поиском новых партнеров за пределами арабского мира могут заняться и другие страны Залива. "Блокада Катара ослабила доверие к ССАГПЗ (Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива – "НГ") со стороны его членов, а потому не исключено, что и они тоже будут стремиться диверсифицировать свои отношения", - рассказал аналитик.



Евгений Пудовкин



27.12.17 Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514446260

Новости Казахстана

