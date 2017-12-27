У Чубайса украли 1 млрд рублей... (не юмор)

10:11 28.12.2017 Ущерб по делу о хищении имущества Чубайса оценен в 1 млрд рублей



Бывшему деловому партнеру председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса Илье Сучкову, которого обвиняют в краже имущества предпринимателя, вменяют ущерб на 1 млрд рублей, сообщил адвокат Мусы Садаева, другого фигуранта, Вячеслав Макаров.



"Общая сумма ущерба по уголовному делу о краже, которое было возбуждено по инициативе Чубайса, составляет около 1 млрд рублей, включая жилой комплекс в Одинцовском районе Подмосковья", - передает слова Макарова ТАСС.



Адвокат пояснил, что дела Сучкова и Садаева объединены в одно производство.



Уголовное дело возбудила полиция Подмосковья по заявлению Анатолия Чубайса. Он заявил о краже у него имущества и жилого комплекса – в том числе гостевого дома, жилого дома, дома охраны, газопровода, гаража и земельного участка в Одинцовском районе в деревне Переделки.



Фигуранты дела не признают вину, считая имущество принадлежащим швейцарской компании, которую "Чубайс оформил и передал своему бывшему деловому партнеру Сучкову".



Садаева обвиняют в том, что украл внутреннее оборудование оспариваемого дома на сумму 68 млн рублей.



Также, по данным источника, по уголовному делу проходят охранник и директор ЧОП "Аргус", у которого нашли часть похищенного имущества.



Напомним, Муса Садаев, член федерального политического совета Партии народной свободы ("Парнас"), был арестован Одинцовским городским судом Московской области в начале сентября по делу о краже в особо крупном размере.



Сергей Гурьянов

27 декабря 2017, Источник - vz.ru

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