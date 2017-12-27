Террористы взорвали бомбу в Питерском супер-маркете "Перекресток" - 13 раненых

10:08 28.12.2017 При взрыве в Петербурге пострадали 13 человек, 8 остаются в больницах



Тринадцать человек, по последним данным, пострадали при взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте Петербурга в среду, восемь из них остаются в больницах, сообщила в четверг вице-губернатор по социальным вопросам Анна Митянина.



Ранее сообщалось о десяти пострадавших.



"По состоянию на 08:00 мск 28 декабря общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте - 13 человек. Из них от госпитализации отказались пять пострадавших. Остаются в стационарах: средней тяжести - пятеро, в удовлетворительной - трое", - написала она в "Твиттере".



Детей среди пострадавших нет, отметили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.



Сообщение о взрыве в супермаркете поступило накануне около 18:30 мск. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в развлекательном комплексе "Гигант Холл", на первом этаже, возле камер хранения магазина "Перекресток".



----------------------------------



Как сообщают власти Санкт-Петербурга, число пострадавших в результате взрыва в супермаркете "Перекресток" составило 13 человек. Восемь человек госпитализированы, у пятерых ранения средней тяжести, остальные трое в удовлетворительном состоянии.



Петербургское издание "Фонтанка" выяснило, что за полчаса до взрыва на площади Калинина остановилась маршрутка, из которой вышел "крепко сложенный брюнет неславянской внешности" в зеленой куртке с капюшоном и рюкзаком бежевого цвета.



Войдя в супермаркет, мужчина оставил рюкзак в камере хранения, вошел в торговый зал, но очень быстро вышел, не забрав свою ношу, пересек площадь и смешался с толпой.



Издание опубликовало видео с камеры видеонаблюдения.



Взрыв произошел в торгово-развлекательном центре "Гигант-Холл" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге, на первом этаже в районе камер хранения магазина "Перекресток" 27 декабря около 18:30 по московскому времени.



По данным Следственного комитета России, в здании сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Мощность взрывного устройства оценивается примерно в 200 граммов в тротиловом эквиваленте.



По последним данным, травмы получили 11 человек, один от госпитализации отказался.



Раненых отвезли в Александровскую, Елизаветинскую и Мариинскую больницы. Уже в больнице от стационарного лечения отказался еще один пострадавший.



До утра в палатах остаются девять человек. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, у него открытая рана живота.



Похожая по мощности бомба сдетонировала в вагоне петербургского метро 3 апреля 2017 года, когда погибли шестнадцать человек и более сотни получили ранения. Бледно-голубая вспышка, описанная очевидцами взрыва в "Перекрестке", соотносится с тем, что замечали пассажиры на месте взрыва в метро.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на жизнь нескольких человек, совершенном общественно опасным способом. Терактом ни следователи, ни городские власти случившееся не называют.



Штаб по взрыву в Петербурге возглавляет Национальный антитеррористический комитет.



bbc.com/russian/ Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514444880

Новости Казахстана

