Среди обмененных на Украине пленных оказалась кошка

04:08 28.12.2017 Харьковчанин сдержал обещание и привез в ЛНР из украинского плена свою подругу-кошку (ФОТО)



Освобожденный из плена с кошкой, привезенной из украинской тюрьмы, КПП "Майорск", 27 декабря 2017 года



Освобожденный сегодня в рамках масштабного обмена из украинского плена харьковчанин Вадим привез с собой в ЛНР кошечку Елизавету, которая была его "антидепрессантом" в тюрьме. Об этом передает корреспондент ЛИЦ.



"Я взял ее котенком в апреле месяце. Она жила со мной в тюрьме и была моим единственным позволенным "антидепрессантом". Говорил ей, что заберу ее с собой на волю, на свободу, и я ее забрал. Назвал ее Елизавета", - рассказал мужчина.



Сегодня Луганская Народная Республика и Украина провели крупнейший за последние 14 месяцев обмен пленными, состоявшийся в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" на линии соприкосновения в зоне ответственности Донецкой Народной Республики. В ходе обмена ЛНР передала украинской стороне 16 удерживаемых лиц, Киев освободил 73 человека.



Вечером после завершения обмена бывшие пленные были доставлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛРКБ), где они все пройдут первичный осмотр. Представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева сообщила о том, что власти Республики помогут освобожденным из украинского с лечением и жильем.



Освобождение сегодня сторонников ЛНР стало возможным после того, как президент России Владимир Путин 15 ноября в ходе телефонного разговора обсудил с главами ЛНР и ДНР Игорем Плотницким и Александром Захарченко инициативу спецпредставителя Украины по гуманитарным вопросам Виктора Медведчука о проведении в ближайшее время обмена пленными между Киевом и Республиками Донбасса по формуле "306 на 74". Главы Республик Донбасса заверили российского лидера в готовности к обмену.



Вопрос обмена пленными является одним из основных пунктов Минских соглашений.



Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.



Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".



Марина Сулименко Источник - ЛуганскИнформЦентр

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