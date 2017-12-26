 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Ташкенте за месяц задержали четверых израильтян с боеприпасами
00:57 28.12.2017

В аэропорту Ташкента 25 декабря задержали четвертого за месяц гражданина Израиля, при котором были обнаружены боеприпасы. Об этом сообщает израильский "Девятый канал".

Имя израильтянина, задержанного 25 декабря, пока не называется. Сообщается лишь, что он пытался незаконно провезти в страну обойму с патронами. Представитель израильского посольства уже встретился с задержанным и старается ускорить его освобождение.

Подробнее известно об инциденте, произошедшем 13 декабря. Тогда в аэропорту Ташкента был задержан 19-летний военнослужащий Нагораи Мадар, летевший с отцом и двумя братьями в Таиланд с пересадкой в Узбекистане. В багаже Мадара нашли гильзу от патрона. В итоге его родственники полетели в Таиланд, а сам он был выпущен из камеры лишь после баллистической экспертизы. Мадара обязали покинуть Узбекистан - что он мог сделать только с помощью своего обратного билета. В итоге ему пришлось прожить шесть суток в аэропорту, откуда его не выпускали. Местные представители движения "Хабад" привезли юноше сухой паек, одеяло и подушку.

"Девятый канал" отмечает, что забытые в армейских рюкзаках патроны и обоймы - не такая уж редкость для израильтян, проходивших военную службу. Они часто забывают тщательно проверить свои старые рюкзаки, прежде чем отправиться в путешествие по миру. Тем не менее, израильские журналисты полагают, что даже с учетом этого факта задержание четверых туристов за месяц именно в аэропорту Ташкента выглядит слишком странным совпадением. Высказывается мнение, что у молодых израильтян мог появиться "экстремальный спорт" - прилететь в Ташкент с боеприпасами и испытать острые ощущения.

Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514411820
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