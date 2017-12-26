 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 28.12.2017
00:57  В Ташкенте за месяц задержали четверых израильтян с боеприпасами
00:45  Европейский союз поощряет работорговлю в XXI веке?
00:39  Президент Узбекистана назвал экс-главу МВД Ахмедбаева "предателем"
00:38  "Проект ИГ - больше, чем секта", - А.Серенко
00:35  Цивилизации предстоит выживать без черного золота
00:08  Футболист Джордж Веа стал президентом Либерии
00:04  УкрЭтноТворчество. Как часть одного народа перековывают в политическую нацию, - И.Ромашин
00:01  Зампредом КазФедерации профсоюзов стал Саиров, ранее осужденный на 5 лет за подлог и растрату
00:00  Суверенные резервы Казахстана оказались не суверенными, - А.Комраков
Среда, 27.12.2017
23:49  В Риге загадочно погиб сын экс-главы Администрации Елбасы, известный "коранист" А.Мусин
23:33  "Мы договаривались по всем вопросам". Назарбаев провел переговоры с Путиным в Кремле
20:12  Российский ЗРК "Панцирь" перехватил выпущенные по авиабазе Хмеймим ракеты боевиков
19:37  В Киргизии выпущена новая линейка... мягких детских секс-игрушек (фото)
19:33  Отработала "с блеском". 25-летняя Деева уволена из замМВД Украины
19:32  В Актобе рухнула главная 6-тонная елка (видео)
18:25  Экранизирован "Черновик" казахстано-российского фантаста Сергея Лукьяненко
18:20  Создается Государственный музей истории прикладного искусства и ремесленничества Узбекистана
16:57  Храм Святой Софии в Стамбуле и его тайны, - Г.Олтаржевский
16:18  Вуадиль. Очередной инцидент на кыргызо-узбекской границе
16:12  Кыргызстан анонсировал "Третьи Всемирные игры кочевников" на сентябрь 2018 года
15:59  Эрдогану припоминают коррупционный скандал 2013 года, - Ариф Асалыоглу
15:52  "Барин вернулся!" В Зимбабве с радостью встречают возвращение белых фермеров
15:02  Жирота бюрократии. Опубликованы данные о зарплатах российских министров - от 500 тыс до 1,7 лям/месяц!
14:00  Улетевшую неизвестно куда российскую ракету "Союз" по ошибке настроили на старт с "Байконура", а запустили - с "Восточного"...
13:26  Американский суд "отмазал" сына казахстанского жулика-экс-акима Храпунова
13:10  Поставить надежный заслон деструктивным культам, - З.Асанбаева
13:09  Куда за 15 лет добрался покинувший Азию казахстанский футбол
13:06  Там чудеса, там Гитлер бродит: Киев мечтает о массовой сегрегации на Донбассе, - А.Бабицкий
13:01  Удивилась даже лошадь. Президент Узбекистана официально прописался в соцсетях
11:42  Ушел из жизни казахстанский экономист академик Каби Окаев
11:36  Сколько Кыргызстан заработает на экспорте электроэнергии в Узбекистан
11:25  На Донбасс-фронте убит полковник СБУ укр-армии Ширков
10:18  В Кашмире борьба пошла по принципу "око за око". Индийский спецназ отплатил Пакистану за убийство товарищей, - НВО
10:11  США организуют против Асада новую войну, - В.Мухин
00:43  Путин, олигархи, окружение президента пытаются играть по тем правилам, которые задает Запад, - В.Катасонов
00:38  В Киргизии разворовали кассу полка спецназначения МВД "Шумкар"
00:30  Сменить маргинализирующиеся элиты. Самая главная угроза для нынешней России, - А.Халдей
00:26  Путин и китайская мечта. Опыт стратегии Си Цзиньпина, - Ю.Тавровский
Вторник, 26.12.2017
19:12  Кыргызский режиссер Откеев снял 1-й в ЦентрАзии детский фантастический фильм "Жетикс"
18:55  Обманутые надежды "арабской весны", - Джихад Азур
17:22  Мир на Ближнем Востоке невозможен без ответственности игроков, - М.Чернов
17:10  Умер советский композитор-классик Владимир Шаинский
15:58  Израиль угрожает новым успехам сирийской армии
15:56  Тунис и ОАЭ поссорились из-за женщин
15:55  Индия играет в опасную игру, - Лю Лулу
15:02  Милашка Трамп опубликовала смешные селфи (глянь)
15:00  Поддержим многодетную семью сибирского священника!
09:38  Европейский союз в помпезном тупике, - П.Искендеров
09:34  "Я - против". Елбасы застеснялся, что в его честь переименовали улицу Фурманова в Алматы
09:05  КырСтрасти. Ак-калпак для барбоса
09:02  Чуйские утырки. Депутат ударил чиновника. В местном кенеше пошли в отказ - ничего не видели
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Европейский союз поощряет работорговлю в XXI веке?
00:45 28.12.2017

Foreign Policy: Европейский союз поощряет работорговлю в XXI веке?

Работорговля в Ливии – это кульминация кризиса, который мировые лидеры уже давно взращивали, благодаря своей миграционной политике, которая представляет собой молчаливое признание того, что для нежелательных мигрантов уготован ценник

Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал работорговлю в Ливии, новость о которой появилась в CNN в прошлом месяце, как "преступление против человечности". Лидеры европейских и африканских государств поддержали точку зрения Макрона на саммите в Буркина-Фасо, потребовав искоренить работорговлю в Ливии. Нигерия и Сенегал предприняли попытки вывезти собственных граждан из Ливии на самолетах. Генсек ООН Антониу Гутерриш громко осудил ситуацию в Ливии и сделал неубедительные заявления относительно работы по искоренению работорговли, пишет Нанджала Ньабола в статье для The Foreign Policy.

Казалось, что международная общественность наконец-то признала, что мигранты, застрявшие в Ливии, оказались в тяжелом положении. Однако притворное удивление на лицах европейских и африканских лидеров было и остается неискренним. Конечно, CNN удалось ознакомить широкую общественность с фактом работорговли, вызвав новую волну интереса к данному вопросу, однако для мировых лидеров и международных организаций, таких как ООН, информация о работорговле в Ливии вообще не новость.

Уже в 2010 году парламент Италии был хорошо осведомлен о том, что бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи создал на территории страны лагеря для мигрантов и беженцев. Италия и другие европейские страны платили Каддафи десятки миллионов долларов, чтобы сдержать нелегальную миграцию. Однажды бывший ливийский лидер заявил, что ЕС может превратиться в "еще одну Африку" в результате беспрепятственной миграции. Ранее поступали сообщения о том, что в отношении мигрантов, находящихся в ливийских центрах содержания под стражей, применяются избиения и пытки. Кстати, данные ливийские центры финансирует ЕС, их также поддерживает Международная организация по миграции (МОМ). Европейские правительства, кажется, не очень интересует положение мигрантов в Ливии.

Гуманитарные организации неоднократно предупреждали, что политика ЕС, особенно меры по ограничению безопасных легальных маршрутов миграции, непосредственным образом влияет на ухудшение положения мигрантов и беженцев в Ливии. В МОМ еще в апреле 2017 года выразили обеспокоенность тем, что работорговля в Ливии расширяется. По данным гуманитарной организации "Врачи без границ", европейская финансовая поддержка ливийских центров содержания под стражей превращает их в прибыльное предприятие.

Другими словами, европейские лидеры, которые сегодня якобы шокированы, уже на протяжении многих лет прекрасно осведомлены о ситуации в Ливии. Однако вместо того, что предпринять необходимые действия, они сосредоточились в основном на управлении общественным мнением.

Правительства африканских стран также являются соучастниками современной работорговли в Ливии. Мало того, что они хорошо знали о сложившейся ситуации, они создали неблагоприятные экономические условия, которые способствовали оттоку населения из собственных стран. Международное право проводит различие между беженцами, которые ищут международной защиты, и мигрантами, которые стремятся к новым социальным и экономическим возможностям. Миграционный поток сигнализирует о неудачной политике африканских государств. Мигранты неоднократно заявляли, что с радостью вернулись бы обратно на родину, если бы экономическая и политическая ситуация изменилась бы к лучшему.

Почему мировые лидеры так долго хранили молчание после того, как появились документальные свидетельства преступлений в Ливии? Отчасти это произошло от того, что лидеры, высказывающиеся за свободу миграционной мобильности, рискуют столкнуться с политической реакцией. С укреплением в ЕС позиций крайне правых, даже такие номинально центристские политики, как Макрон, сделали крен в сторону ксенофобской политики, чтобы заручиться поддержкой избирателей.

С другой стороны, молчание мировых лидеров можно объяснить ростом глобального расизма, направленного против чернокожего населения. Замалчивание работорговли в Ливии и отсутствие борьбы с ней являются симптомами глобального расизма. Страх перед мигрантами уже давно является частью европейской политики.

Работорговля в Ливии - это кульминация кризиса, который мировые лидеры уже давно взращивали благодаря своей миграционной политике, которая представляет собой молчаливое признание того, что для нежелательных мигрантов уготован ценник.

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514411100
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  