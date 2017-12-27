УкрЭтноТворчество. Как часть одного народа перековывают в политическую нацию, - И.Ромашин

00:04 28.12.2017 Как часть одного народа перековывают в политическую нацию



Письмо жителя русской Украины



Так уж сложилось: любая фраза, касающаяся Украины, произнесенная государственным деятелем в Российской Федерации, всегда вызывает пристальный интерес, а подчас и волнение у нас, жителей русской Украины. Уточню: русской Украиной я называю всех, считающих у нас русский язык родным, воспринимающих мир русским складом ума, через русскую культуру. Таких людей на Украине миллионы.



Мы услышали слова В.В. Путина, сказанные на пресс-конференции 14 декабря 2017 года ("наши исторические, духовные и прочие корни дают мне право говорить, что в основе своей мы один народ"), как слышится верный звук среди хаоса и какофонии. Как узнается правда среди безумия и лжи.



Да, мы один народ. И мы – часть русских России, как и россияне – часть нас. Однако противники нашего единого народа хотят, чтобы мы о нашем единстве позабыли. В этом стратегия их тысячелетней войны против России. Они сеют неприязнь между частями одного народа, и нужно признать – своей цели они добиваются. А основными направлениями этой разрушительной работы выбраны два. Первое: переделка жителей Украины, в том числе русских и русскоязычных, в новую общность – нерусских, антирусских. Украинские медиапропагандисты называют это "созданием политической нации украинцев". И второе: убедить бо̀льшую, основную часть разделенного народа, то есть жителей Российской Федерации, в том, что на Украине живут "бандеровцы" (явные или скрытые) и их ненависть к России неискоренима. А потому нужно бросить Малую Русь, забыть о сочувствии к ее народу, о любых попытках его спасения.



И первое, и второе несет ложь, которой опутывают две части одного народа. И мне хочется сказать об этом не на основании цифр и социологических замеров, а с помощью примеров, фактов, личных наблюдений. И пусть то, что я пишу, прозвучит как голос одного из миллионов русских Украины.



Итак, что же должны усвоить те, кого жестко, принудительно втискивают в формируемую "украинскую политическую общность"? Прежде всего, необходимость говорить и думать по-украински. Речь идет не только и не столько о языке общения. Да, нам дают понять, что говорить желательно на любом языке (хоть на уродливом суржике, хоть на его смеси с китайским), но только не по-русски. И если мы пока говорим по-русски, то нам это разрешают лишь временно, снисходя к нашей слабости. Говорить и думать по-украински по замыслу "строителей нации" – явление более широкое. Оно означает отказ от общерусского прошлого, в том числе советского. Плевки в это прошлое желательно производить публично. Причем делать это можно и на русском языке – это тоже будет засчитано как украинский патриотизм. Член политической нации должен принимать без вопросов и сомнений все, что говорит украинская власть, это гарантия его личной безопасности. А самое главное - политический украинец должен носить в себе ненависть к России, Путину, всему русскому и советскому, всему, что объединяло в единый народ – вере, истории, ратным подвигам, и регулярно эту ненависть демонстрировать. Формируемая украинская нация задумана как нация ненавидящих.



Процесс идет и сверху и снизу. Сверху – законодательное закрепление новых мифов, обязательных к усвоению при жестком контроле со стороны властей. Здесь действуют "научные институты" (УИНП – печально известный Институт национальной памяти во главе с В. Вятровичем, узким фанатиком, возомнившим себя идеологом нации, духовным преобразователем Украины), а также органы народного образования и подконтрольные режиму СМИ.



А снизу "новые украинцы" воспитываются силами так называемых радикальных элементов (по сути, бандитов, штурмовиков, не подчиненных никакому закону). Тут поощряются и уличные нападения, и травля в социальных сетях всех, кто не желает забыть о единстве с русским народом и русской культурой (все помнят сайт полицаев "Миротворец", где выкладываются домашние адреса инакомыслящих). Широко используются публичные провокации, перформансы антирусского содержания.



Отдельно отмечу важное: если социально-экономическая деятельность киевского режима идет из рук вон плохо, то духовное насилие осуществляется твердо и планомерно. И плоды антирусского, антисоветского "перепрограммирования" появляются очень быстро.



И еще. У власти в Киеве находятся прямые наследники прислужников гитлеровского режима, и завет Бандеры "наша власть должна быть страшной" воспринят киевской кликой с воодушевлением. А, следовательно, русское население Украины сталкивается с перерожденной, наглой, беспощадной нацистской силой в "малороссийском" камуфляже.



В конце сентября 2017 года введен в действие чудовищный закон "Об образовании", согласно которому обучение на русском языке становится невозможным. Российские телеканалы, социальные сети, ввоз русских книг находятся под запретом. За попытку ввоза книг из России возбуждаются уголовные дела. 15 декабря в Министерство культуры Украины контора Вятровича внесла законопроект, отменяющий выходной в День Победы 9 Мая. Перед этим "неизвестные" дважды заливали бетоном Вечный огонь в киевском Парке Славы. В Верховной раде лежат готовые к принятию три антицерковных закона, направленных на насильственный разрыв УПЦ МП с Московской патриархией и объявление канонической церкви "агентом врага". А недавнее объявление нерабочим дня, когда по григорианскому календарю отмечается католическое Рождество, говорит, что хозяева Украины задумали сломать и религию русских, рвутся уничтожить тысячелетнюю православную веру на нашей земле.



Да, я перечисляю факты, многим известные. И все же прошу тех, кто живет не на Украине, представить, что должны чувствовать законопослушные граждане (русские и русскоговорящие – это не только большинство, но и наиболее образованная, производительная часть населения Украины), когда им – ДЕМОКРАТИЧЕСКОМУ БОЛЬШИНСТВУ – власти говорят: "Вы – неправильные граждане, вы – враги".



Еще понятнее об атмосфере, в которой мы живем, рассказывают примеры воздействия на нас снизу. Вот, как это делается.



Есть такая немолодая и не очень талантливая детская писательница Лариса Ницой. Однажды эта дама входит в супермаркет, покупает продукты, а на кассе начинает громко возмущаться тем, что кассир обратилась к ней по-русски. Не дослушав кассира, Ницой швыряет ей в лицо горсть мелочи. Кто-то по предварительному уговору снимает эту сцену на камеру. К вечеру медийные "псы режима" (5 канал, "Громадське телебачення", "1+1"), как по команде, тиражируют эту съемку. Поведение Ницой подается как пример патриотизма. Теперь она медиазвезда. А торговые организации под угрозой административных взысканий переходят на украинский язык.



В случаях упорного несогласия или малейшего сопротивления власти используют проплаченных "активистов". Их тайно направляет МВД Авакова. Многие помнят, как терроризировали беременную киевлянку Светлану Пикту и ее мужа: в школе, где учится их старший ребенок, они отказались участвовать в сборе финансовой помощи участникам АТО. К женщине явились домой, угрожали, уродовали подъезд, приходили на работу к мужу…



Автор этих строк был свидетелем того, как в июле 2016 года человек сорок подонков из партии "Свобода" во главе с депутатом Игорем Мирошниченко сорвали презентацию книги по истории Руси академика П.П. Толочко. Книга всемирно известного ученого-историка была объявлена антиукраинской, а полиция спокойно наблюдала за происходящим, не шевеля и пальцем: полицейские и погромщики – сотрудники одного ведомства.



Житомирский журналист и блогер Василий Муравицкий после многочисленных угроз в его адрес оказался в августе 2017-го за тюремной решеткой, хотя в его родном Житомире в прессе беспрепятственно восхваляются Гитлер и преступления вермахта на Украине. В Киеве в июне сего года за публикации в социальных сетях и защиту оппозиционного журналиста Руслана Коцабы негодяями из группировки С-14 были избиты общественный деятель Денис Жарких и его сын. Люди часто подвергаются уголовному преследованию за обычный комментарий, перепост или лайк в "Фейсбуке". В этих случаях дела возбуждаются по тяжелейшей статье 109 УК Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, распространение материалов с призывами к совершению таких действий). И обычные граждане, не политики, не "деятели", за приверженность Русскому миру, русской культуре, за верность памяти о нашем единстве как народа отправляются в СИЗО и тюрьмы.



Вся обстановка Украины как бы предлагает человеку выбор: или принимай клише майдана (русские – враги, майдан и переворот 2014 года – благо), или, если ты отвергаешь ложь, становись врагом – ватником, колорадом, сепаром. Кстати, введение оскорбительных, расчеловечивающих кличек (один из элементов информационной войны), когда получивший прозвище Ватник, Колорад как бы выводится из числа людей и делается открытым для агрессии, – ныне обычная практика на Украине. На канале "Телевсесвіт" даже выходит отвратительная "сатирическая" передача "Вата-ТВ", где кривляющийся ведущий рассказывает о внутренних врагах из числа сторонников Русского мира.



Насилуют, конечно, и школу. Не только атакуют все русское (тут реформы беспощадны – из школьной программы изгнаны Достоевский, Куприн, Булгаков, Паустовский, иные подвергнуты издевательскому переводу), но и копируют все "европейское", словно обезьяны. В одной из центральных школ Киева, где учатся дети моих друзей, преподаватель был уволен за то, что убеждал ученицу, объявившую себя "мальчиком" и в таком качестве непристойно пристававшую к другим девочкам, вернуться к своему естественному полу. Педагогический совет во главе с директором осудил "устаревшие ценности" и в испуге (родители пригрозили судом за ограничение сексуальной свободы их ребенка) поддержал ценности европейские. И это в городе, который когда-то считался Русским Иерусалимом!



Я уже не говорю о жалком существовании в столице Украины организации, в названии которой упоминается Россия. Речь о Российском центре науки и культуры. Несколько атак хулиганов ("радикалов") с дымовыми шашками, эвакуация задыхавшихся сотрудников и посетителей, требование закрыть центр и внесение в Верховную раду законопроекта о закрытии – вот будни РЦНК в столице Украины. То, что 90% работающих в РЦНК – граждане Украины, то, что киевляне, в том числе дети, имеют возможность посещать лектории, обучающие курсы, клубы при центре, никого не волнует. Когда группу молодых киевских художников отправили за счет РЦНК в творческую поездку по программе фонда культуры "Три Софии" (Новгород, Киев, Полоцк), поднялись истошные вопли "патриотических" СМИ: украинских детей вербуют в агенты Кремля!



Отдельного большого разговора заслуживает тема гонений на Церковь Украины, но здесь я ограничусь лишь несколькими словами. Причина гонений одна: принадлежность УПЦ к Русской церкви и отказ руководства УПЦ безоговорочно поддерживать националистическую идеологию правящего режима, в том числе военные действия против жителей Донбасса. УПЦ твердо именует их своей паствой, своими детьми, своим народом. Думаю, отрыв Церкви Украины от Московского патриархата является главным в переделке Малой Руси и в создании новой политической нации. И столько, сколько существует этот режим, репрессии в отношении УПЦ, как и всего русского, будут нарастать до тех пор, пока творимому на Украине беззаконию не будет положен конец.



(Окончание следует)

Илья РОМАШИН | 27.12.2017 | Источник - fondsk.ru

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