Зампредом КазФедерации профсоюзов стал Саиров, ранее осужденный на 5 лет за подлог и растрату

00:01 28.12.2017 Избран новый зампредседателя Федерации профсоюзов РК



Им стал Ерлан Саиров.



Новым заместителем председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан избран Ерлан Саиров, сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу федерации.



Об этом стало известно на заседании Исполнительного комитета Федерации профсоюзов РК, где были рассмотрены организационные вопросы. В ходе мероприятия были также избраны председатели территориальных объединений профсоюзов четырех областей. В рамках внутренней ротации кадров Е.Саиров избран заместителем председателя федерации.



Ерлан Бияхметович Саиров, 1970 года рождения, уроженец Восточно-Казахстанской области. В разные годы занимал руководящие должности в Министерстве культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан, в Мажилисе Парламента Республики Казахстан, научным руководителем Общественного фонда "Институт культурного развития". Работал советником председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - МИА "Казинформ"

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