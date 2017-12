Суверенные резервы Казахстана оказались не суверенными, - А.Комраков

Казахские власти потеряли контроль над деньгами суверенного Нацфонда, где хранилось около 22 млрд долл. Эти средства были заблокированы еще в октябре, но скандал всплыл наружу только сейчас. Причина ареста счетов – иск молдавских предпринимателей, которые могли потерять активы в Казахстане. Казахская оппозиция давно называла Нацфонд кошельком правящей семьи. И относительная легкость ареста косвенно подтверждает эту версию. Наблюдатели называют арест активов Казахстана тревожным сигналом для всех стран, которые держат свои средства в западных банках.



22 млрд долл. Национального суверенного фонда Казахстана оказались заблокированы на счетах бельгийского филиала американского Bank of New York Mellon по иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати и его компаний против правительства среднеазиатской республики.



Стати инвестировал в нефтегазовую отрасль Казахстана свыше 150 млн долл. Его обвинили в хищении: по одним данным, он завысил стоимость строительства газоперерабатывающего завода за счет заключения фиктивных договоров, по другим – без разрешения прокачивал нефть и присвоил около миллиарда долларов. По сообщению Reuters, Стати обвинял правительство в попытке рейдерского захвата собственности и требовал возмещения убытков на 4 млрд долл. Казахстанский оппозиционер, бывший министр энергетики, индустрии и торговли Мухтар Аблязов в своем Facebook пишет, что нефтегазовый бизнес молдавского бизнесмена в Атырау захватили члены семьи президента Нурсултана Назарбаева.



Тяжба тянется четыре года. В январе 2013 года Арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение Казахстаном Договора об Энергетической хартии и обязал правительство выплатить Стати компенсацию в размере 0,5 млрд долл., но Казахстан до сих пор платить отказывался. Теперь страна судится и с банком, пытаясь разблокировать средства.



Замороженные 22 млрд долл. – это 17% ВВП Казахстана и 40% средств Нацфонда, который казахское правительство пополняет за счет доходов от экспорта нефти и использует для экстренного финансирования банков, поддержки национальной валюты и экономики в целом. Bank of New York Mellon по договору с Нацбанком Казахстана выполняет роль одного из кастодианов, то есть организаций по хранению и управлению активами.



Ситуация беспрецедентная, считает инвестиционный стратег Legal & General Investment Management Cаймон Кихано-Эванс. "Если 40% суверенного фонда может быть заморожено без возможности доступа, это тревожный звонок для центробанков всего мира, – сказал эксперт агентству Bloomberg. – До сих пор считалось, что активы центробанков и суверенных фондов относительно защищены, но случившееся должно заставить пересмотреть эту точку зрения".



Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев призвал не драматизировать ситуацию. "22 млрд долл. никто никогда не заберет. Эти деньги остаются в собственности Казахстана, они защищены суверенным иммунитетом. В ближайшей перспективе эти активы передать, продать кому-то будет невозможно. Риски ограничены суммой иска, это 0,5 млрд долл., но мы не хотим отдавать даже оспариваемую сумму, поскольку считаем, что арбитражное решение получено незаконным путем", – цитирует Бекетаева портал Tengrinews.kz.



По данным Центрального банка РФ, международные резервы России по состоянию на 1 декабря 2017 года составляли 431,6 млрд долл., в том числе валютные резервы составляли 355,5 млрд (из них иностранная валюта – 345,8 млрд), а золото – 76,1 млрд. Можно ли считать, что российские национальные резервы защищены лучше, чем казахские? Или сам факт использования иностранных банков для размещения средств национальных резервов несет риск суверенным средствам стран СНГ? И как можно защитить резервы, возможно, их надо, как предлагают некоторые эксперты, целиком перевести в золото и держать в слитках где-нибудь посреди тайги. А может быть, наоборот, замаскировать средства, перевести их на счета каких-нибудь квазигосударственных компаний. На фоне казахского скандала и ожидания новой волны американских санкций против РФ вопросы отнюдь не праздные.



"Задача ареста активов не в том, чтобы заморозить их, а в том, чтобы сподвигнуть страну к выплате положенной суммы. Подобная заморозка может стать прецедентом, его придется учитывать различным центробанкам в дальнейшем при принятии решений по размещению денежных средств. Как вариант можно распределить объемы по большому числу различных банков, чтобы в случае заморозки в одном из них была возможность воспользоваться средствами в другом, – сказал "НГ" старший аналитик инвесткомпании "Фридом Финанс" Богдан Зварич.



"Наложение ареста на средства Национального фонда Казахстана является первым примером обеспечительной меры, принятой в отношении средств суверенного фонда республики в ходе исполнения арбитражного решения, принятого по иску иностранного инвестора против государства. Резервные средства России структурированы иным образом: в отличие от Национального фонда Казахстана, который находится под доверительным управлением Национального банка Казахстана, являющегося государственным органом и средства которого размещены в зарубежных банках, средства Резервного фонда РФ размещаются на счетах Центрального банка РФ, – сказал "НГ" ответственный администратор Арбитражного центра при Институте современного арбитража Андрей Горленко.



По его мнению, перевод валютных резервов в золото и маскировка не являются идеальной защитой. "В рамках режима, установленного Нью-Йоркской конвенцией 1958 года о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, нет различий между видами активов. Перевод активов под управление госкомпаний также не защитит от потенциального взыскания, а лишь может повысить его риск в силу ухода собственности от государства", – считает Горленко.

Анатолий Комраков



27.12.17 Источник - ng.ru

