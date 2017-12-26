 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Риге загадочно погиб сын экс-главы Администрации Елбасы, известный "коранист" А.Мусин
23:49 27.12.2017

В МИД РК подтвердили смерть Асылбека Мусина

Информация о смерти Мусина-младшего появилась в Сети.

В министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили информацию о гибели Асылбека Мусина – сына экс-руководителя администрации президента.

"Мы подтверждаем гибель Асылбека Мусина в столице Латвии Риге. Подробности случившегося сейчас выясняются, информация будет позже", – сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Ранее информация о смерти Мусина была распространена в Сети. Согласно поступившим данным, сын бывшего руководителя администрации президента скончался в ночь с 23 на 24 декабря от травм, несовместимых с жизнью, полученных в результате падения из окна квартиры, расположенной на 15-м этаже жилого дома.

Сообщается также, что полиция не исключает версию суицида, поскольку двумя месяцами ранее именно из этого окна выбросилась гражданская жена погибшего.

Насколько распространенные сведения являются достоверными, МИД не комментирует.

Асылбек Мусин в Казахстане известен в качестве кораниста. Он неоднократно выступал с лекциями на религиозную тему, является автором серии видеороликов на тему религии.

Отец Асылбека Мусина - Аслан Мусин - в период с 2008 по 2012 год руководил администрацией президента Казахстана. В марте 2014 года Аслан Мусин был назначен послом Казахстана в Хорватии. В январе 2017-го освобожден от этой должности в связи с достижением пенсионного возраста.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Sputnik Казахстана
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514407740
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