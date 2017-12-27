 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Мы договаривались по всем вопросам". Назарбаев провел переговоры с Путиным в Кремле
23:33 27.12.2017

В ходе встречи главы государств обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики, освоения космоса и цифровой экономики.

Нурсултан Назарбаев поблагодарил Владимира Путина за приглашение принять участие в неформальном саммите глав государств СНГ и отметил плодотворность прошедших переговоров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Между нашими странами нет вопросов, которые остаются нерешенными. За 26 лет независимости наших государств мы только сближались, создавали договорную базу и нормальные условия для взаимного сотрудничества", - сказал Президент Казахстана.

Глава государства также отдельно остановился на вопросах евразийской интеграции, а также отметил продуктивный характер сотрудничества между Казахстаном и Россией.

"Мы договаривались по всем вопросам, в том числе по Каспийскому морю, по космодрому "Байконур". В сфере освоения космоса планируется создание ракетоносителей нового типа, работающих на более экологичном топливе", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Президент Российской Федерации отметил успешное развитие двусторонних отношений и поблагодарил Нурсултана Назарбаева за инициативу провести в Казахстане встречу специалистов высокого экспертного уровня по развитию цифровых технологий.

"Рост товарооборота между нашими странами за 10 месяцев текущего года составил более 34 %. Более важно, и именно нацелено на перспективу – это наше сотрудничество, наша совместная работа в области цифровой технологии. Казахстан был и остается нашим ключевым партнером в сферах экономики, региональной и международной безопасности, а также обеспечения обороноспособности наших стран", - сказал Президент России.

В ходе встречи главы государств также обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики, освоения космоса и цифровой экономики.
27 декабря 2017,

Источник - zakon.kz
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