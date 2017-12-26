Российский ЗРК "Панцирь" перехватил выпущенные по авиабазе Хмеймим ракеты боевиков

20:12 27.12.2017 Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" перехватил две запущенные боевиками по авиабазе Хмеймим в Сирии ракеты, сообщили в местных соцсетях.



Перехвачены как минимум две ракеты, утверждается в Twitter Ваэля аль Хуссаини.



Он также опубликовал фото, где видно два следа от разрывов в небе.



Напомним, в декабре президент России Владимир Путин в ходе визита на авиабазу Хмеймим отдал приказ выводить российскую группировку войск из Сирии, однако зенитные ракетные системы С-400 и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" было решено оставить на российской авиабазе.



В апреле в Минобороны сообщали, что российская система противовоздушной обороны в Сирии организована по принципу объектового прикрытия – пункты базирования российских войск в Тартусе и Хмеймиме защищают С-400, С-300 и комплекс "Панцирь-С1".



Текст: Сергей Гурьянов Источник - vz.ru

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