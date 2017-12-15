Отработала "с блеском". 25-летняя Деева уволена из замМВД Украины

19:33 27.12.2017 На Украине уволена 25-летняя замминистра внутренних дел



Правительство Украины приняло решение об отставке 25-летней замминистра внутренних дел страны Анастасии Деевой. Об этом журналистам агентства УНН в среду рассказал украинский вице-премьер Павел Розенко по итогам заседания кабмина. По его словам, Деева подала заявление об увольнении по собственному желанию, а правительство приняло его.



Деева была назначена замглавы МВД по вопросам евроинтеграции в октябре 2016 года. Это назначение главы ведомства Арсена Авакова вызвало резонанс из-за юного возраста зама, а в дальнейшем общественный интерес дополнительно подогрела публикация в ряде СМИ откровенных фотографий Деевой.



Сам Аваков утверждал, что дело исключительно в ее профессиональных качествах, которые были подтверждены в ходе спецпроверки и собеседований. Глава МВД поблагодарил Дееву за службу, утверждая, что она "с блеском" реализовала запланированные проекты. Источник - РГ

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514392380

Новости Казахстана

