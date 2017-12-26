В Актобе рухнула главная 6-тонная елка (видео)

19:32 27.12.2017 Предновогодний казус в Актобе: там рухнула 18-метровая елка. Конструкция весом почти 6 тонн не выдержала ветра. Коммунальщики теперь экстренно "реанимируют" символ Нового года.



Ель в президентском парке появилась неделю назад. Но горожане так и не успели поводить вокруг нее хороводы. Упавшую конструкцию уже разобрали. Оказывается, этому искусственному дереву уже 10 лет. Чиновники в целях экономии просили помочь с новогодними атрибутами бизнесменов, но эта елка была бюджетной. Теперь акимату, похоже, придется еще понести расходы. Рухнувшую елку решено отремонтировать и снова вернуть на место.



Хасен Юсупов, отдел ЖКХ акимата г. Актобе:

- Было уже шатание самой конструкции, поэтому принято было решение его разобрать. Сама конструкция тоже изношена.





Источник - КТК

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