Создается Государственный музей истории прикладного искусства и ремесленничества Узбекистана

18:20 27.12.2017 Принято постановление Кабинета Министров Узбекистана "Об организации Государственного музея истории прикладного искусства и ремесленничества Узбекистана".

Он организуется на базе Музея прикладного искусства Узбекистана в г. Ташкенте. В 2017–2019 гг. здание музея реконструируют, а также построят новый выставочный зал и административное здание, которые благоустроят и оборудуют, сообщает "Норма".



Работы в течение 2017–2018 гг. спонсируют АКБ "Асака" и АК "Алока-банк" в равных долях по 12 млрд сумов ($1,5 млн). За счет этих средств в т.ч. выплатят компенсации гражданам за сносимое жилье.



Основными направлениями деятельности музея станут сохранение, широкая пропаганда на международном уровне, научное изучение и доведение до будущего поколения сохранившихся до сегодняшних дней своеобразных традиций школ и произведений прикладного искусства и ремесленничества,

освещение истории прикладного искусства и национального ремесленничества, богатого культурного наследия народа.



Источниками финансирования расходов по содержанию музея определены средства республиканского бюджета, средства, поступившие от оказания платных услуг и другие источники, не запрещенные законодательством. Источник - ca-news.org

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