Вуадиль. Очередной инцидент на кыргызо-узбекской границе

16:18 27.12.2017 Очередной инцидент в приграничье



Как вновь стало известно совсем недавно, недружественно настроенные сотрудники внутренних дел Кадамджайского района Кыргызстана продолжают изощряться в очередных происках по нарушению прав личности в отношении своих ближайших соседей - жителей узбекского поселка Вуадиль. Невзирая на повсеместное налаживание добрососедских отношений между странами, сотрудники милиции этого злополучного района продолжают нагнетать атмосферу агрессивного неприятия к соседям, что порядком поднадоело уже и их собственным коллегам по цеху. И это, согласитесь, вселяет определенный оптимизм на перспективу дальнейшего улучшения отношений между странами.



Так, в приграничном поселке Вуадиль Ферганского района во время проведения кыргызской милицией паспортного контроля был незаконно задержан 30-летний гражданин Узбекистана Баходир Базарбаев, проживающий в этом поселке. Основанием задержания послужило отсутствие у него на тот момент документов, однако мужчина представил правоохранителям имевшуюся у него ксерокопию собственного паспорта. Несмотря на это, ретивые защитники паспортного режима силой доставили узбекского гражданина в здание Кадамджайского РОВД, где обвинили в незаконном пребывании на территории чужого государства.



Однако пикантность ситуации заключается в том, что дом задержанного Б.Базарбаева расположен на особом месте, признанном нейтральной территорией, где кроме него также проживают еще 212 узбекских граждан. Кроме того, между двумя государствами имеется договоренность о беспрепятственном пересечении госграницы данными жителями ввиду особого расположения их жилищ в указанной зоне, но кыргызским милиционерам вряд ли является это помехой. Целых пять часов понадобилось им для того, чтобы в ходе телефонных переговоров с родственниками задержанного, а также с использованием угроз и шантажа вынудить бедных селян отдать им 200 долларов для освобождения его из-под стражи. Похоже, что вымогательство и взяточничество зарождалось в этих краях еще при царском режиме и до сих пор бережно сохраняется, но не исчезнет отсюда никогда…



Ради объективности следует отметить, что начальник кыргызской погранзаставы "Кадамжай" Ж.Мажитов, узнав об инциденте, немедленно прибыл с пограничным нарядом на место задержания узбекского гражданина. Изучив ситуацию, он назвал случившееся досадным недоразумением, имевшим место из-за несогласования данного мероприятия с ними, и признал действия кыргызских милиционеров недопустимыми.



Задержанный Б.Базарбаев был передан узбекской стороне, где был опрошен своими пограничниками на предмет произошедшего, после чего доставлен домой, по месту жительства.



Примечательно, что в данной ситуации действия кыргызской милиции вызвало недовольство и осуждение даже у руководителей собственного пограничного ведомства. Видимо, чаша терпения переполняется не только с узбекской, пострадавшей стороны. Пострадавшего в инциденте гражданина и узбекских коллег там заверили, что о случившемся будет сообщено Управлению Пограничной службы Кыргызстана как о факте непрофессионализма местных органов, в целях предупреждения подобных случаев в будущем. Что, согласитесь, не может не вызывать определенного оптимизма…. После стольких лет скрытого противостояния уже одно это понимание и ставшее здесь редкостью желание идти навстречу соседям вселяет вполне оправданную радость у простых граждан по обе стороны границы. Однако хотелось бы, чтобы описанный инцидент действительно не остался бы без внимания соответствующих органов.

Шерзод Мамуров Источник - ЦентрАзия

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