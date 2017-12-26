 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызстан анонсировал "Третьи Всемирные игры кочевников" на сентябрь 2018 года
16:12 27.12.2017

Третьи Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане в сентябре 2018 года

Третьи Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане в сентябре 2018 года – об этом заявил премьер- министр Кыргызской Республики Сапар Исаков на торжественном мероприятии 15 декабря 2017 года, где был дан официальный старт началу подготовки к организации и проведению Третьих Всемирных игр кочевников.

Всемирные игры кочевников это уникальная площадка на которой переплетаются этноспортивные игры и состязания, этнокультурные фестивали и конкурсы, научные конференции, симпозиумы и круглые столы.

Раскрываются основные направления и принципы Трех Единств:

Этноспорт, Этнокультура, Наука и Этнообразование!

Основная цель игр - сохранение и возрождение исторического наследия и культурного многообразия народов и этносов мира!

Представлены также следующие посылы Всемирных игр кочевников:

*Миротворческие - укрепление и развитие межкультурного и межконфессионального диалога, дружбы, согласия и сотрудничества народов и этносов мира!

* Сопричастные - дать возможность каждому кочевнику в мире и каждому Кыргызстанцу быть сопричастными к проекту ВИК!

* Старинные – одни из самых древних игр мира ( VII –VIII века), преданные своим корням и предкам.

* Аутентичные (подлинные) – настоящие по своей природе игры, сохранившие первозданность духа и не претерпевшие изменений с течением времени.

* Зрелищные – одно из наиболее ярких масштабных событий, по своей зрелищности не уступающие другим международным проектам и мировым спортивным брендам.

* Объединяющие – направлены на объединение и сплочение народов и этносов мира.

На время проведения Третьих Всемирных игр кочевников, ущелье "Кырчын" превратится в одно из самых больших этноплощадок мира, на которой будут представлены игры, состязания, забавы, быт, культура, традиции и жизнь кочевников.

ВИК-2018 будет представлен:

* этноспортивными состязаниями по 37 видам,

* фестивалями и конкурсами "этнохит", "этнофольклор", "этномода", "этнотанцы", "этнодом/жилище", "этноисскуство" ( живопись, графика, скульптура),

* научными конференциями, посвященными кочевой цивилизации и Алтайистике.

Особым новшеством игр 2018 года станет, специально изготовленная на Всемирные игры кочевников, Книга Великих победителей, которая будет сохранять в себе имена Великих... ; Великого борца, Великого Кочевника, Великого Баатыра, Великого Лучника, Великой Лучницы и конечно же Великого игрока Кок-Бору!

Обновленная айдентика Всемирных Игр Кочевников в виде СОЛНЦА, отражает концепцию ВИК и символизирует философию жизни кочевых народов всего мира.

"Едины силой! Едины духом!"

передала -

Айпери Асхатова
Всемирная конфедерация этноспорта

Секретариат Всемирных игр кочевников
Сайт: www.worldethnosport.org
Сайт: www.worldnomadgames.com
aiperiaskhatova@gmail.com

Источник - ЦентрАзия
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