|Кыргызстан анонсировал "Третьи Всемирные игры кочевников" на сентябрь 2018 года
16:12 27.12.2017
Третьи Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане в сентябре 2018 года
Третьи Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане в сентябре 2018 года – об этом заявил премьер- министр Кыргызской Республики Сапар Исаков на торжественном мероприятии 15 декабря 2017 года, где был дан официальный старт началу подготовки к организации и проведению Третьих Всемирных игр кочевников.
Всемирные игры кочевников это уникальная площадка на которой переплетаются этноспортивные игры и состязания, этнокультурные фестивали и конкурсы, научные конференции, симпозиумы и круглые столы.
Раскрываются основные направления и принципы Трех Единств:
Этноспорт, Этнокультура, Наука и Этнообразование!
Основная цель игр - сохранение и возрождение исторического наследия и культурного многообразия народов и этносов мира!
Представлены также следующие посылы Всемирных игр кочевников:
*Миротворческие - укрепление и развитие межкультурного и межконфессионального диалога, дружбы, согласия и сотрудничества народов и этносов мира!
* Сопричастные - дать возможность каждому кочевнику в мире и каждому Кыргызстанцу быть сопричастными к проекту ВИК!
* Старинные – одни из самых древних игр мира ( VII –VIII века), преданные своим корням и предкам.
* Аутентичные (подлинные) – настоящие по своей природе игры, сохранившие первозданность духа и не претерпевшие изменений с течением времени.
* Зрелищные – одно из наиболее ярких масштабных событий, по своей зрелищности не уступающие другим международным проектам и мировым спортивным брендам.
* Объединяющие – направлены на объединение и сплочение народов и этносов мира.
На время проведения Третьих Всемирных игр кочевников, ущелье "Кырчын" превратится в одно из самых больших этноплощадок мира, на которой будут представлены игры, состязания, забавы, быт, культура, традиции и жизнь кочевников.
ВИК-2018 будет представлен:
* этноспортивными состязаниями по 37 видам,
* фестивалями и конкурсами "этнохит", "этнофольклор", "этномода", "этнотанцы", "этнодом/жилище", "этноисскуство" ( живопись, графика, скульптура),
* научными конференциями, посвященными кочевой цивилизации и Алтайистике.
Особым новшеством игр 2018 года станет, специально изготовленная на Всемирные игры кочевников, Книга Великих победителей, которая будет сохранять в себе имена Великих... ; Великого борца, Великого Кочевника, Великого Баатыра, Великого Лучника, Великой Лучницы и конечно же Великого игрока Кок-Бору!
Обновленная айдентика Всемирных Игр Кочевников в виде СОЛНЦА, отражает концепцию ВИК и символизирует философию жизни кочевых народов всего мира.
"Едины силой! Едины духом!"
передала -
Айпери Асхатова
Всемирная конфедерация этноспорта
Секретариат Всемирных игр кочевников
Сайт: www.worldethnosport.org
Сайт: www.worldnomadgames.com
aiperiaskhatova@gmail.com