Американский суд "отмазал" сына казахстанского жулика-экс-акима Храпунова

13:26 27.12.2017 Суд в США отклонил иск Казахстана к сыну экс-акима Алматы Ильясу Храпунову по делу о взломе почты



Суд в США отклонил иск Казахстана к сыну бывшего акима Алматы Виктора ХРАПУНОВА – Ильясу ХРАПУНОВУ (на снимке) по делу о взломе почты, сообщает КазТАГ со ссылкой на Российское агентство правовой и судебной информации.



"Федеральный суд Северного округа Калифорнии удовлетворил ходатайство И. Храпунова, зятя бывшего председателя правления казахстанского "БТА Банка" Мухтара АБЛЯЗОВА, просившего отклонить иск, поданный к нему властями Казахстана в связи со взломом электронной почты нескольких казахстанских чиновников и обнародования их переписки", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 26 декабря.



Как отмечается в постановлении суда, вынесенного на минувшей неделе, властям Казахстана не удалось обосновать место проведения разбирательства.



Это уже вторая попытка казахстанских властей добиться рассмотрения иска к И. Храпунову в Соединенных Штатах: после того как заявление было оставлено без рассмотрения, Астана его скорректировала.



Теперь у Казахстана есть 30 дней на то, чтобы вновь внести изменения в исковое заявление, в том числе уточнить вопрос подсудности.



В то же время калифорнийский суд предложил властям Казахстана обратиться Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка в качестве альтернативного места рассмотрения иска, поскольку И. Храпунов "активно участвовал" там в разбирательствах.



Казахстанские власти обратились в суд в Калифорнии в январе этого года, обвиняя И. Храпунова – гражданина Казахстана, проживающего в Женеве, и Муратбека КЕТЕБАЕВА, "имеющего местожительство в Польше", в нарушении законодательства США о кибермошенничестве.



И. Храпунов и М. Кетебаев в 2013 году через некую израильскую фирму взломали почтовые аккаунты Gmail и Hotmail, которыми пользовались несколько государственных служащих Казахстана, включая исполнительного секретаря Министерства юстиции и заместителя генерального прокурора страны, говорится в исковом заявлении. В 2014 году содержание переписки появилось на сайте с хостингом в Новой Зеландии, на странице М. Кетебаева в Facebook, а также сайте казахской газеты "Республика". При этом в открытом доступе оказалась, в том числе, переписка госслужащих с адвокатами американской юрфирмы Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP.



Между тем в судах США в настоящее время рассматривается еще несколько дел с участием И. Храпунова. Так, зять М. Аблязова выступает ответчиком в Федеральном суде Центрального округа Калифорнии по иску муниципальных властей Алматы о возвращении средств, которые были предположительно похищены бывшим мэром города В. Храпуновым, приемным отцом Ильяса Храпунова. В Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка рассматривается другое дело, в рамках которого те же власти Алматы и БТА банк пытаются вернуть денежные средства, предположительно похищенные М. Аблязовым.



Напомним, в международный розыск объявлен сын бывшего акима Алматы И. Храпунов. Ориентировка на его розыск была опубликована на сайте интерпола. Отмечалось, что И. Храпунов подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, участии в преступном сообществе, а также легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.



Уголовное дело в отношении 64-летнего В. Храпунова было возбуждено 22 ноября 2011 года по фактам совершения ряда коррупционных и экономических преступлений. В качестве меры пресечения суд санкционировал его арест. 8 февраля 2012 года правоохранительные органы инициировали межгосударственный розыск фигуранта. В. Храпунов вместе с семьей проживает в швейцарском кантоне Вале, в котором расположен город Женева.



В августе 2013 года финансовая полиция Казахстана сообщила, что в ходе расследования уголовного дела в отношении Храпуновых направлено международное поручение в компетентные органы Швейцарской Конфедерации об оказании правовой помощи. Документы и доводы, приведенные в поручении об оказании правовой помощи, изучены и проанализированы уполномоченными органами Швейцарии, по результатам которых начато уголовное преследование в отношении Храпуновых на территории Швейцарской Конфедерации по факту отмывания денежных средств и иного капитала, добытого преступным путем.



Как напоминает пресс-служба, акимат Алматы в 2014 году подал иск в суд штата Калифорния (США) против бывшего акима В. Храпунова, членов его семьи и их фиктивных компаний, зарегистрированных в США и других странах. Исковое заявление содержит 6 требований о защите прав истцов, включая нарушение закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией, нарушение обязательств действовать в наилучших интересах жителей Алматы, незаконное присвоение чужого имущества и преступный сговор с этой целью.



Как отмечается в релизе, "Храпуновы и их подставные компании приобрели в собственность объекты недвижимости и роскошные автомобили в Калифорнии, использовав средства, украденные из бюджета города Алматы". Однако заявление акимата было отклонено Окружным судом штата Калифорния. Суд заключил, что США не является приемлемым местом для данного разбирательства.



Затем акимат Алматы и Министерство юстиции подали протест в апелляционный суд штата Калифорния. Суд второй инстанции удовлетворил данное ходатайство РК и отменил решение нижестоящего Окружного суда.



Среда, 27 Дек 2017, Источник - ratel.kz

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