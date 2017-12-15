Поставить надежный заслон деструктивным культам, - З.Асанбаева

13:10 27.12.2017 Главное - поставить надежный заслон деструктивным культам



Разъяснительная работа по профилактике религиозного экстремизма, которая проводится в нашем обществе порой незаметна для населения, но она очень ответственная и крайне необходимая. Об этом мы поговорили с руководителем отдела информационно-разъяснительной работы Центра анализа и развития межконфессиональных отношений управления по делам религий Павлодарской области Зайдой Асанбаевой.



-Зайда Омербековна, на сегодняшний день в Павлодарской области наблюдается значительное снижение числа приверженцев нетрадиционных течений религии. Можем ли мы это связывать с профилактической работой, проводимой вашим отделом?



- Вот уже на протяжении пяти лет наш отдел проводит профилактическую работу среди населения по предупреждению вовлечения населения в детсруктивные организации. О полном искорении этого зла говорить пока рано. Но на сегодняшний день мы можем с уверенностью сказать, что религиозная обстановка в обществе стабильная. Беусловно, это плоды комплексной работы по противодействию религиозному экстремизму, проводимой всем Центром анализа и развития межконфессиональных отношений. Сегодня я могу рассказать лишь о деятельности нашего отдела, который в составе центра проводит, как вы уже знаете, разъяснительную работу среди населения.

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-Как можно кратко сформулировать цели деятельности вашего отдела?



- Цель нашей работы - привитие антирадикального иммунитета среди населения области. Это очень важный фактор. Ведь если люди не понимают сути проблемы, то могут запросто попасть в ловушки деструктивных культов. Что значит "привить антирадикальный иммунитет"? Это значит, выработать у человека способность защитить себя и свое окружение от влияния адептов различных культов. В предыдущей беседе я уже рассказывала о разрушительном воздействии деструктивных культов на сознание человека. Зачастую, когда человек уже попал в их сети, уже поздно, очень трудно вытащить его из цепких "лап" адептов тех или иных деструктивных культов. Прикрываться они могут различными красивыми названиями, благородными лозунгами и т.д. Но факт, что в такого рода организациях происходит целенаправленное разрушение личности человека, который вначале отдаляется от семьи, затем от обшества, становится зомбированным рабом каких-то целей адептов. А затем и сам становится опасным для общества вербовщиком - "ловцом душ". Поэтому вся наша деятельность посвящена разъяснению опасности такого рода организаций и теме защиты от их вербовки.



- Зачастую деструктивные культы работают по типу сетевого маркетинга, могут распространяться словно грибы после дождя. Поэтому ваша задача, наверное, опередить адептов. Есть ли формы проведения разъяснительной работы с массовым охватом людей?

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- Вы правильно заметили, чем больше людей знает об опасности, тем больше мы спасем их от воздействия опасных организаций. Как говорится, если человек информирован - значит вооружен. Конечно, мы проводим и традиционные формы работы. Это лекции, тренинги, конференции, круглые столы и т.д. Но применяем и такие инновационные формы, как например, проведение онлайн-конференций. На нашем сайте ЦАРМО мы систематически проводим онлайн-конференции со специалистами в сфере профилактики религиозного экстремизма. Это такие видные теологи, как Аскар Сабдин, Жолдас кажы Коспакулы, Балгабек Мырзаев, который совсем недавно отвечал на вопросы наших читателей. На данной площадке выступали и руководитель управления по делам религии области Даулет Закарьянов, директор ЦАРМО Гульназ Раздыкова, психологи, то есть специалисты, которые могут оказать помощь пострадавшим от воздействия культов, помочь советом и т.д.

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Онлайн-конференции полезны тем, что дают возможность посетителям сайта задать интересующие вопросы напрямую специалисту и получить достоверные ответы в широком формате. Любой человек, это и молодые люди, и представители любых слоев населения, могут задавать свои вопросы, причем это можно сделать анонимно, что тоже очень важно, ведь некоторые люди не любят публичности.



- Какая форма работы наиболее действенная на Ваш взгляд?

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- Начиная с 2013 года, совместно с департаментом внутренних дел Павлодарской области мы практикуем проведение интернет-конференций с учащимися учебных заведений. Практика показывает, что это одна из самых эффективных форм работы, потому что одновременно в онлайн-режиме мы работаем с огромной аудиторией.

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В этом году мы провели 2 интернет-конференции. На базе одной из школ города мы приглашаем учителей, учеников и родителей. Обычно в зале собирается примерно 200-280 человек, а затем подключаются другие школы, где также собираются родители, педагоги и дети. Например, во время первой конференциии одновременно подключились 80 школ и колледжей области.



В зале с нами находятся сотрудники ДВД, которые проводят профилактическую беседу с детьми и родителями по вопросам правонарушений. Мы же доводим до них самую необходимую информацию, например, о законодательной базе по вопросам религии, опасности интернет-вербовки, телефоне доверия, по которому можно к нам обратиться и т.д. Родители вместе с детьми задают нам вопросы напрямую и получают необходимые ответы.



В этом году посредством интернет-конференций было охвачено более 15 тыс. школьников, которые из первых уст смогли получить нужную информацию.



- Но, к сожалению, не все люди имеют доступ к интернету, или не все имеют возможность прийти на интернет-конференцию. Есть люди, которые живут по схеме "работа-дом-работа", им просто некогда интересоваться чем либо. Не остаются ли они без внимания?

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- Мы постоянно проводим встречи, лекции, тренинги в коллективах, как государственных организациях, так и частных компаниях. На нашем сайте всегда можно оставить заявку и пригласить специалистов. Очень эффективной является форма "Open Air". Это раздача методической литературы в местах большого скопления людей, например, на вокзалах, рынках, общежитиях и т.д. В нашем обществе есть люди, которые в силу каких-либо причин не могут отлучиться с места работы, например, в магазинах, на базарах и т.д. Они могут не иметь доступа к информации. Мы находим каждого человека на месте и вручаем им ярко иллюстрированные буклеты, методички с необходимой информацией, где указываем телефон доверия, по которому можно обратиться в случае необходимости. Следует отметить, что часто к раздаче буклетов мы привлекаем волонтеров - молодых людей, студентов учебных заведений. И для них это особая форма профилактики, как говорится, предостерегая других, они обучаются сами.

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Еще одной из интересных форм работы среди молодежи стало проведение флэшмобов. Это всегда творческий, увлекательный процесс. Мы уже провели много различных флэшмобов - это и танцевальные, песенные, или просто выход на улицу с ребятами по определенному маршруту в городе с обязательной раздачей буклетов, визиток и т.д. В прошлом году мы проводили выездной флэшмоб в г. Аксу, т.е. мы уже привлекаем к данной работе не только студентов Павлодара, но и Аксу.



- Получается, даже процесс проведения профилактики экстремизма можно сделать увлекательным и ярким для молодежи. Как это вам удается, откуда черпаете идеи?

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- Во-первых, наверное, благодаря тому, что большая часть нашего коллектива - это молодые люди. Могу с гордостью сказать, что они понимают всю ответственность нашей работы, при этом относятся к ней творчески. Любые поставленные задачи перед отделом сотрудники подхватывают с энтузиазмом, предлагают разные идеи, мы все это обсуждаем и принимаем самые эффективные решения. Мы постоянно находимся в поиске новых, интересных форм работы. Таким интересным решением стало проведение конкурса демотиваторов, рисунков и видеороликов среди учащихся колледжей и вузов посредством интернета в формате АIMОВ.

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В этом году мы провели его на тему "Независимость - наша опора, стабильность - наша цель". В конкурсе приняли участие студенты высших учебных заведений, учащиеся колледжей и школ. Дети из сельской глубинки также принимают участие в наших интернет-конкурсах. Если самые старшие участники из числа работающей молодежи, то среди самых юных участников можно назвать, например, ученицу 1 класса Арбигенской СОШ Щербактинского района Нурай Есжан. В своих работах ребята рассказали о своей любви к Родине, гордости за ее историю и традиции, бережном отношении к своей земле. Победителей конкурса мы наградили на Форуме "Молодежь против экстремизма", который провели в преддверие Дня Независимости.



Следует отметить, что проведение самого форума также стало интересным событием в жизни молодежи области, ведь на мероприятии уже сами молодые люди обсуждали проблемы религиозного экстремизма и терроризма, сохранения согласия в нашем общем доме.



По словам участников, сама подготовка конкурсных работ - очень увлекательное занятие, ведь приходится искать материалы, изучать темы. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить руководителй и педагогов учебных заведений, принявших самое активное участие в конкурсах. Не буду называть всех, потому что их очень много. Самое главное, что педагоги поддерживают нас, понимая всю важность проблемы и то что цели у нас общие. Это понимание опасности религиозного экстремизма, укрепление духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотической позиции у молодежи. Ведь многие деструктивные культы пропагандируют антипатриотизм и отрицательное отношение к национальным традициям и обычаям народа.



- Вы сказали о сохранении межконфессионального согласия в обществе. Расскажите о работе в данном направлении среди верующей молодежи.

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- Мы регулярно проводим различные встречи с представителями местных религиозных объединений. Так, два раза в год мы встречаемся за круглым столом, где обсуждаем вопросы, волнующие верующих людей. Безусловно, это дает хороший эффект в укреплении межконфессионального и межэтнического согласия в обществе. Но еще одной, не менее важной частью работы стало проведение различных спортивных мероприятий среди религиозных объединений. Так, мы проводим товарищеские матчи по мини-футболу, турниры по волейболу, теннису и боулингу. По итогам игр награждаем ценными призами победителей. Что дает нам такая нестандартная форма работы? Вы только представьте, имамов и пасторов, которые сходятся на спортивной площадке, чтобы сыграть в боулинг или футбол. По традиции, после таких встреч мы пьем чай, обсуждаем актуальные темы. Такая неформальная обстановка товарищеской встречи, спортивной игры, безусловно, сближает людей, ведет к взаимониманию.

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- А каким образом определяются результаты вашей работы? Возможно есть какие-то критерии оценки?

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- Безусловно, как и в любой деятельности, важны результаты нашей работы. Для нас - это, конечно, религиозная обстановка в регионе. Индикаторами, определяющими качественные изменения среди населения, охваченного профилактическими мероприятиями, служат, во-первых, активная гражданская позиция всего населения в противодействии терроризму и экстремизму, реакция людей на распространение радикальных религиозных идей в обществе, а также информированность об уголовной ответственности, и о возможности обращения в специализированные органы.

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- Работаете ли вы с людьми, уже попавшими в сети деструктивных культов? Каким образом это происходит?

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- Работу с активными религиозными адептами, или с их родными и близкими мы называем вторичной профилактикой. Это так называемая "точечная" или адресная профилактика. Это самый сложный вид профилактики, потому что данная категория людей не идет на активный контакт. Степень доверия этих людей к государственным органам и традиционным конфессиям очень низка. Работа с их родственниками тоже осложнена, потому что многие из них поддерживают религиозный выбор. В подобных случаях наибольший эффект получается, если работать не с большими аудиториями, а с отдельно взятой семьей. Человек, попавший в деструктивный культ - это чаще всего горе для семьи и ближайшего окружения. Окружающие живут в постоянном стрессе, подвержены риску заражения тем или иным "вирусам" зомбирования. Причем опасных сект огромное множество. Но это, наверное, еще одна тема для отдельного разговора. Скажу лишь, что при нашем Центре работает телефон доверия 32-50-50, по которому обращаются родственники людей, пострадавших от влияния деструктивных культов. Кроме этого можно обратиться к нам за помощью, написав на сайт.

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- Возможно, результаты вашей работы измерить сложно, но хотелось бы узнать о статистике, которая, как говорится, вещь упрямая. Сколько, например, проведено встреч, мероприятий с населением?

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- За период работы Центра, начиная с 2013 по 2017 годы, было проведено около 3350 мероприятий, в ходе которых мы охватили уже почти половину жителей области. Это почти 60% целевого контингента: молодежи, безработных, самозанятых, люди из близкого окружения, лиц вовлеченных в деструкцию и т.д. Издано 35 наименований печатной продукции общим тиражом 270 тыс. экземпляров, роздано 2 500 дисков.

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Для нас это непросто цифры. За каждой из них стоит большая подготовительная работа, как по сбору информации, обработке, анализу данных, так и организации мероприятий. Успех проводимой нами работы во многом зависит от руководителей организаций, местных органов, сотрудников коллективов, где мы проводим встречи. Очень многие понимают важность проблемы, создают все условия для встреч, собирают большие аудитории, поддерживают нас. Следует отметить и активность наших земляков, которые не только интересуются, узнают об опасности культов, но и делятся этими знаниями с окружающими, стараются уберечь людей в своем окружении. Это люди с уже сформировавшимся антирадикальным иммунитетом. Поэтому мы очень благодарны всем людям с активной жизненной позицией, которые проявляют неравнодушие, помогают нам распространять полезную информацию.



-Подводя итоги года, мы видим, какое огромное количество встреч, мероприятий провел ваш отдел. Бесконечные поездки по области, встречи с населением. Это большая работа. Что дает вам силы упорно, изо дня в день проводить с людьми разъяснительную работу?



- Деструктивные идеи - это как вирус, которым могут заразиться сначала одни люди, затем их окружение и т.д. И то, что мы предупреждаем распространение своего рода "заразы", трудимся с целью оздоровления общества, дает нам силы и вдохновляет нас на новые достижения. Ведь конечная цель нашей работы - это поставить надежный заслон деструктивным сектам и растить наших детей в полноценном, здоровом обществе.



Беседу вела Гаухар Кыпшак

ЦАРМО города Павлодара Источник - ЦентрАзия

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