 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 27.12.2017
13:26  Американский суд "отмазал" сына казахстанского жулика-экс-акима Храпунова
13:10  Поставить надежный заслон деструктивным культам, - З.Асанбаева
13:09  Куда за 15 лет добрался покинувший Азию казахстанский футбол
13:06  Там чудеса, там Гитлер бродит: Киев мечтает о массовой сегрегации на Донбассе, - А.Бабицкий
13:01  Удивилась даже лошадь. Президент Узбекистана официально прописался в соцсетях
11:42  Ушел из жизни казахстанский экономист академик Каби Окаев
11:36  Сколько Кыргызстан заработает на экспорте электроэнергии в Узбекистан
11:25  На Донбасс-фронте убит полковник СБУ укр-армии Ширков
10:18  В Кашмире борьба пошла по принципу "око за око". Индийский спецназ отплатил Пакистану за убийство товарищей, - НВО
10:11  США организуют против Асада новую войну, - В.Мухин
00:43  Путин, олигархи, окружение президента пытаются играть по тем правилам, которые задает Запад, - В.Катасонов
00:38  В Киргизии разворовали кассу полка спецназначения МВД "Шумкар"
00:30  Сменить маргинализирующиеся элиты. Самая главная угроза для нынешней России, - А.Халдей
00:26  Путин и китайская мечта. Опыт стратегии Си Цзиньпина, - Ю.Тавровский
Вторник, 26.12.2017
19:12  Кыргызский режиссер Откеев снял 1-й в ЦентрАзии детский фантастический фильм "Жетикс"
18:55  Обманутые надежды "арабской весны", - Джихад Азур
17:22  Мир на Ближнем Востоке невозможен без ответственности игроков, - М.Чернов
17:10  Умер советский композитор-классик Владимир Шаинский
15:58  Израиль угрожает новым успехам сирийской армии
15:56  Тунис и ОАЭ поссорились из-за женщин
15:55  Индия играет в опасную игру, - Лю Лулу
15:02  Милашка Трамп опубликовала смешные селфи (глянь)
15:00  Поддержим многодетную семью сибирского священника!
09:38  Европейский союз в помпезном тупике, - П.Искендеров
09:34  "Я - против". Елбасы застеснялся, что в его честь переименовали улицу Фурманова в Алматы
09:05  КырСтрасти. Ак-калпак для барбоса
09:02  Чуйские утырки. Депутат ударил чиновника. В местном кенеше пошли в отказ - ничего не видели
08:55  В центре Милана африканский беженец залез на рождественскую елку за крестом
08:18  Медведева - в Камызяки. РосКабмин утвердил программу переселения соотечественников под Астрахань
07:49  У Киргизии с Казахстаном появилась граница, - В.Панфилова
07:46  Предательство элит. Испытание Украиной, - К.Затулин
07:40  Кабул опроверг сообщение МИД РФ о квартировании 10 тыс боевиков ДАИШ в Афганистане
07:37  В Кабуле подорвали офис афган-разведки NDS - 6 погибших
07:32  Уроки елбасы. Станет ли Казахстан для Кремля примером бессмысленной борьбы с коррупцией
02:14  Реновация, Биткоин, Хайп... Названы главные русские слова 2017 года
01:48  Похищение Рождества. В Саудовской Аравии, Сомали и Брунее запретили рождественские праздники
01:10  Казахский Киркоров (певец Тореали) жутко оскандалился
00:59  Мутко само-убрался из руководителей Рус-футбола. Пробили пеналя
00:55  США ведут войну в 149 странах, окружив Россию
00:52  Запад и Греф (Сбербанк РФ) угрожают России новыми санкциями
00:45  Разрешение на секс. Кому нужны нетрадиционные европейские ценности, - Э.Чаландзия
00:42  С Сирией разобрались. На очереди Афганистан? - М.Князева
00:41  70% населения Таджикистана - граждане, возрастом младше 30 лет
00:34  Узбекэнерго погасило долг перед казахской KEGOC ($143 млн)
00:28  Социализм будет. Новый, - Юрий Жуков
00:26  Атаман Анненков и его Гражданская война в Казахстане и Китае (история)
00:14  Русь платила в Золотую Орду дань в 20% доходов. Сбором заведовала Москва...
00:10  В Ташкенте и области упростили процедуру прописки
00:04  Из Минфина Узбекистана уволены разом пятьдесят чиновников
00:00  Как кыргызские пограничники занимаются поборами на узб-границе, - А.Эргешов
Понедельник, 25.12.2017
21:03  Заблудшие женщины Кыргызстана или куда приведет соблазн экстремистской идеи? - К.Жумабеков
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Там чудеса, там Гитлер бродит: Киев мечтает о массовой сегрегации на Донбассе, - А.Бабицкий
13:06 27.12.2017

Там чудеса, там Гитлер бродит: Киев мечтает о массовой сегрегации на Донбассе

Сегодняшнее заявление заместителя главы МИД России Георгия Карасина - впрочем, подобная мысль высказывается далеко не впервые - о том, что вместо реинтеграции Донбасса Киев агрессивно выталкивает регион из Украины, предельно точно описывает ситуацию, в которой нацистская идеология все более агрессивно закрепляет за собой захваченные государственные рубежи.

Зарегистрированный вчера в Верховной раде законопроект "О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма" является ярким образцом инициативы, направленной на то, чтобы окончательно сжечь и без того давно погоревшие в пламени гражданской войны мосты между Украиной и Юго-Востоком.

Один из соавторов проекта, депутат от фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий в интервью различным украинским изданиям так разъяснил смысл депутатского почина: "Ответственность должны понести не только те, кто совершал насильственные преступления, но и те, кто помогал России.

Если человек - активный коллаборационист и радостно встречал российских захватчиков, никакой возможности в дальнейшем влиять на жизнь государства Украина у него не должно быть".

"После того как мы признаем в конце концов отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированными территориями, нам нужно законодательство относительно того, как мы будем противодействовать коллаборационизму после деоккупации".

В соответствии с законопроектом пособником "оккупантов" будут считаться не только те, кто оказывал помощь при ведении военных действий, но и любой человек, сотрудничавший с "оккупационным" в гражданской сфере. То есть в эту категорию попадают сразу чиновники, члены партийных и общественных организаций, рядовые госслужащие, то есть фактически все население двух народных республик за малым исключением.

Ограничительные меры и меры наказания в зависимости от тяжести содеянного варьируются в диапазоне от лишения права занимать государственные должности на срок до 15 лет до 12–15 лет тюремного заключения.

Самое прекрасное в законопроекте - это то, что расправа над коллаборантами мыслится ее инициаторами как внесудебный акт. Решение о виновности будет принимать не суд, а специальная комиссия при президенте Украины. Сама же проверка может проводиться в течение года.

В случае если закон будет принят, он начнет действовать гораздо раньше, чем произойдет мифическая деоккупация, поскольку на тех частях территории бывших Донецкой и Луганской областей, которые сегодня находятся под контролем Киева, проживают десятки тысяч граждан, голосовавших на референдуме 11 мая 2014 года за независимость и отделение Донбасса от Украины.

То есть жители таких городов, как Мариуполь, Славянск, Краматорск и многих других, будут преимущественно признаны коллаборантами.

Да, собственно, и в каком-нибудь Киеве все еще остались политики и журналисты, считающие, что решение о военном подавлении народных республик было преступным. Эти вообще могут рассматриваться, в соответствии с тем же законопроектом, как изменники. Для таких как раз и предусмотрены щедрые тюремные сроки.

Желание провести массовую сегрегацию, поделив украинских граждан на чистых и нечистых, - это уже давно и окончательно сложившийся на Украине тренд. Но раньше внесудебные расправы были делом рук бойцов карательных батальонов, которые с негласного одобрения власти тем или иным образом - по большей части с применением физического насилия - наказывали неблагонадежных. Теперь же часть законодателей предлагает узаконить процедуру и проводить ее уже силами комиссии при президенте.

В свое время Венецианская комиссия камня на камне не оставила от Законопроекта "О люстрации", который носил столь же неприкрытый нацистский характер. В результате было принято решение его не рассматривать.

По мнению, экспертов, аналогичная судьба ожидает и ныне зарегистрированный документ.

Что заставило депутатов вновь ломиться в дверь, которую Европейский союз решительно захлопнул, в целом понятно. Оказавшиеся у власти параноики и националисты не хотят ждать милостей от природы, а судя по реакции на экспертизу той же самой Венецианской комиссии, подвергшей критике закон об образовании за дискриминацию русского языка, и сама Европа им уже не указ.

Даже если законопроект не будет принят, он указывает на то направление, по которому уверенно шествует мысль законодателя, направленная на формирование гигантских гетто, жителями которых должны будут стать сотни тысяч украинцев с пораженными правами. Надо признать справедливость утверждений о том, что Украина уверенно идет по пути евроинтеграции.

Очень похоже на то, что она намерена соединить себя крепкими супружескими узами не с нынешней Европой, а лишь с одной европейской страной, взятой в неизмененном виде из исторического прошлого - с Германией образца 1933-1945 гг.

Андрей Бабицкий, Лайф

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514369160
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  