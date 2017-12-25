Там чудеса, там Гитлер бродит: Киев мечтает о массовой сегрегации на Донбассе, - А.Бабицкий

13:06 27.12.2017 Там чудеса, там Гитлер бродит: Киев мечтает о массовой сегрегации на Донбассе



Сегодняшнее заявление заместителя главы МИД России Георгия Карасина - впрочем, подобная мысль высказывается далеко не впервые - о том, что вместо реинтеграции Донбасса Киев агрессивно выталкивает регион из Украины, предельно точно описывает ситуацию, в которой нацистская идеология все более агрессивно закрепляет за собой захваченные государственные рубежи.



Зарегистрированный вчера в Верховной раде законопроект "О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма" является ярким образцом инициативы, направленной на то, чтобы окончательно сжечь и без того давно погоревшие в пламени гражданской войны мосты между Украиной и Юго-Востоком.



Один из соавторов проекта, депутат от фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий в интервью различным украинским изданиям так разъяснил смысл депутатского почина: "Ответственность должны понести не только те, кто совершал насильственные преступления, но и те, кто помогал России.



Если человек - активный коллаборационист и радостно встречал российских захватчиков, никакой возможности в дальнейшем влиять на жизнь государства Украина у него не должно быть".



"После того как мы признаем в конце концов отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированными территориями, нам нужно законодательство относительно того, как мы будем противодействовать коллаборационизму после деоккупации".



В соответствии с законопроектом пособником "оккупантов" будут считаться не только те, кто оказывал помощь при ведении военных действий, но и любой человек, сотрудничавший с "оккупационным" в гражданской сфере. То есть в эту категорию попадают сразу чиновники, члены партийных и общественных организаций, рядовые госслужащие, то есть фактически все население двух народных республик за малым исключением.



Ограничительные меры и меры наказания в зависимости от тяжести содеянного варьируются в диапазоне от лишения права занимать государственные должности на срок до 15 лет до 12–15 лет тюремного заключения.



Самое прекрасное в законопроекте - это то, что расправа над коллаборантами мыслится ее инициаторами как внесудебный акт. Решение о виновности будет принимать не суд, а специальная комиссия при президенте Украины. Сама же проверка может проводиться в течение года.



В случае если закон будет принят, он начнет действовать гораздо раньше, чем произойдет мифическая деоккупация, поскольку на тех частях территории бывших Донецкой и Луганской областей, которые сегодня находятся под контролем Киева, проживают десятки тысяч граждан, голосовавших на референдуме 11 мая 2014 года за независимость и отделение Донбасса от Украины.



То есть жители таких городов, как Мариуполь, Славянск, Краматорск и многих других, будут преимущественно признаны коллаборантами.



Да, собственно, и в каком-нибудь Киеве все еще остались политики и журналисты, считающие, что решение о военном подавлении народных республик было преступным. Эти вообще могут рассматриваться, в соответствии с тем же законопроектом, как изменники. Для таких как раз и предусмотрены щедрые тюремные сроки.



Желание провести массовую сегрегацию, поделив украинских граждан на чистых и нечистых, - это уже давно и окончательно сложившийся на Украине тренд. Но раньше внесудебные расправы были делом рук бойцов карательных батальонов, которые с негласного одобрения власти тем или иным образом - по большей части с применением физического насилия - наказывали неблагонадежных. Теперь же часть законодателей предлагает узаконить процедуру и проводить ее уже силами комиссии при президенте.



В свое время Венецианская комиссия камня на камне не оставила от Законопроекта "О люстрации", который носил столь же неприкрытый нацистский характер. В результате было принято решение его не рассматривать.



По мнению, экспертов, аналогичная судьба ожидает и ныне зарегистрированный документ.



Что заставило депутатов вновь ломиться в дверь, которую Европейский союз решительно захлопнул, в целом понятно. Оказавшиеся у власти параноики и националисты не хотят ждать милостей от природы, а судя по реакции на экспертизу той же самой Венецианской комиссии, подвергшей критике закон об образовании за дискриминацию русского языка, и сама Европа им уже не указ.



Даже если законопроект не будет принят, он указывает на то направление, по которому уверенно шествует мысль законодателя, направленная на формирование гигантских гетто, жителями которых должны будут стать сотни тысяч украинцев с пораженными правами. Надо признать справедливость утверждений о том, что Украина уверенно идет по пути евроинтеграции.



Очень похоже на то, что она намерена соединить себя крепкими супружескими узами не с нынешней Европой, а лишь с одной европейской страной, взятой в неизмененном виде из исторического прошлого - с Германией образца 1933-1945 гг.



Андрей Бабицкий, Лайф Источник - Русская весна

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