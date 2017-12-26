Ушел из жизни казахстанский экономист академик Каби Окаев

11:42 27.12.2017 22 декабря 2017 года ушел из жизни заслуженный работник Казахстана, академик Академии наук высшей школы Казахстана, доктор экономических наук, профессор Окаев Каби Окаевич.

Каби Окаевич достиг таких высот благодаря редчайшему трудолюбию, энциклопедическим знаниям, особому интеллекту и прекрасным организаторским качествам.



Являясь одним из основателей первого экономического вуза в Казахстане – Алма-Атинского института народного хозяйства (ныне Университет Нархоз), он более двадцати лет возглавлял два крупных факультета АИНХ: планово-экономический и учетно-экономический. С 1975 по 2005 год он являлся бессменным руководителем кафедры "Экономика".



Среди научной общественности Каби Окаевич известен как талантливый исследователь проблем основного капитала, развития промышленности и предпринимательства, хозяйственного механизма управления экономикой.



Каби Окаевич занимал активную жизненную позицию: один из первых руководителей учебно-методического объединения Министерства образования и науки Республики Казахстан, автор методики и организатор первых в Казахстане деловых экономических игр для студентов экономических вузов, Председатель редсовета Казахской энциклопедии по экономике, Председатель экспертного совета по экономическим наукам Департамента по аттестации научных кадров Республики Казахстан.



Под его чутким руководством сформировалась целая плеяда звездных выпускников, который по сей день делают вклад в развитие экономики нашей страны.

Коллектив Университета Нархоз выражает соболезнование родным и близким Каби Окаевича.

Для университета, науки и общества это невосполнимая утрата.



26 декабря 17 См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - narxoz.kz

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