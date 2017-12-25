 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 27.12.2017
13:26  Американский суд "отмазал" сына казахстанского жулика-экс-акима Храпунова
13:10  Поставить надежный заслон деструктивным культам, - З.Асанбаева
13:09  Куда за 15 лет добрался покинувший Азию казахстанский футбол
13:06  Там чудеса, там Гитлер бродит: Киев мечтает о массовой сегрегации на Донбассе, - А.Бабицкий
13:01  Удивилась даже лошадь. Президент Узбекистана официально прописался в соцсетях
11:42  Ушел из жизни казахстанский экономист академик Каби Окаев
11:36  Сколько Кыргызстан заработает на экспорте электроэнергии в Узбекистан
11:25  На Донбасс-фронте убит полковник СБУ укр-армии Ширков
10:18  В Кашмире борьба пошла по принципу "око за око". Индийский спецназ отплатил Пакистану за убийство товарищей, - НВО
10:11  США организуют против Асада новую войну, - В.Мухин
00:43  Путин, олигархи, окружение президента пытаются играть по тем правилам, которые задает Запад, - В.Катасонов
00:38  В Киргизии разворовали кассу полка спецназначения МВД "Шумкар"
00:30  Сменить маргинализирующиеся элиты. Самая главная угроза для нынешней России, - А.Халдей
00:26  Путин и китайская мечта. Опыт стратегии Си Цзиньпина, - Ю.Тавровский
Вторник, 26.12.2017
19:12  Кыргызский режиссер Откеев снял 1-й в ЦентрАзии детский фантастический фильм "Жетикс"
18:55  Обманутые надежды "арабской весны", - Джихад Азур
17:22  Мир на Ближнем Востоке невозможен без ответственности игроков, - М.Чернов
17:10  Умер советский композитор-классик Владимир Шаинский
15:58  Израиль угрожает новым успехам сирийской армии
15:56  Тунис и ОАЭ поссорились из-за женщин
15:55  Индия играет в опасную игру, - Лю Лулу
15:02  Милашка Трамп опубликовала смешные селфи (глянь)
15:00  Поддержим многодетную семью сибирского священника!
09:38  Европейский союз в помпезном тупике, - П.Искендеров
09:34  "Я - против". Елбасы застеснялся, что в его честь переименовали улицу Фурманова в Алматы
09:05  КырСтрасти. Ак-калпак для барбоса
09:02  Чуйские утырки. Депутат ударил чиновника. В местном кенеше пошли в отказ - ничего не видели
08:55  В центре Милана африканский беженец залез на рождественскую елку за крестом
08:18  Медведева - в Камызяки. РосКабмин утвердил программу переселения соотечественников под Астрахань
07:49  У Киргизии с Казахстаном появилась граница, - В.Панфилова
07:46  Предательство элит. Испытание Украиной, - К.Затулин
07:40  Кабул опроверг сообщение МИД РФ о квартировании 10 тыс боевиков ДАИШ в Афганистане
07:37  В Кабуле подорвали офис афган-разведки NDS - 6 погибших
07:32  Уроки елбасы. Станет ли Казахстан для Кремля примером бессмысленной борьбы с коррупцией
02:14  Реновация, Биткоин, Хайп... Названы главные русские слова 2017 года
01:48  Похищение Рождества. В Саудовской Аравии, Сомали и Брунее запретили рождественские праздники
01:10  Казахский Киркоров (певец Тореали) жутко оскандалился
00:59  Мутко само-убрался из руководителей Рус-футбола. Пробили пеналя
00:55  США ведут войну в 149 странах, окружив Россию
00:52  Запад и Греф (Сбербанк РФ) угрожают России новыми санкциями
00:45  Разрешение на секс. Кому нужны нетрадиционные европейские ценности, - Э.Чаландзия
00:42  С Сирией разобрались. На очереди Афганистан? - М.Князева
00:41  70% населения Таджикистана - граждане, возрастом младше 30 лет
00:34  Узбекэнерго погасило долг перед казахской KEGOC ($143 млн)
00:28  Социализм будет. Новый, - Юрий Жуков
00:26  Атаман Анненков и его Гражданская война в Казахстане и Китае (история)
00:14  Русь платила в Золотую Орду дань в 20% доходов. Сбором заведовала Москва...
00:10  В Ташкенте и области упростили процедуру прописки
00:04  Из Минфина Узбекистана уволены разом пятьдесят чиновников
00:00  Как кыргызские пограничники занимаются поборами на узб-границе, - А.Эргешов
Понедельник, 25.12.2017
21:03  Заблудшие женщины Кыргызстана или куда приведет соблазн экстремистской идеи? - К.Жумабеков
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   |   КАДРЫ   | 
На Донбасс-фронте убит полковник СБУ укр-армии Ширков
11:25 27.12.2017

Высокопоставленный офицер спецназа СБУ из Сум убит был на Донбассе во время выполнения боевого задания по контрразведывательному обеспечению подразделений, сообщают украинские СМИ.

Убитого в зоне проведения карательной операции офицера спецслужбы Сергея Ширкова похоронили во вторник, 26 декабря.

"При каких обстоятельствах погиб полковник, неизвестно. Похоронили Ширкова на Аллее Героев Центрального городского кладбища Сум. Ему был 41 год. Остались жена и маленький сын", - говорится в новостном сюжете украинского "5 Канала".

По данным Сумского горсовета, Ширков погиб 24 декабря во время выполнения боевого задания по "контрразведывательному обеспечению подразделений 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ". Конкретные обстоятельства гибели военного не разглашаются.

Будущий "сбушник" родился 22 июля 1976 года в г. Северодонецк Луганской области. Детство провел в селе Хухра Ахтырского района Сумской области. Учился в Сумском педагогическом университете имени А.С. Макаренко на филологическом факультете.

Затем он проходил срочную службу в украинской морской пехоте. С 2007 года работал в СБУ, в последние годы был сотрудником спецназа, дослужившись до звания полковника.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - rusvesna.su
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514363100
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  