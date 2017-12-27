В Кашмире борьба пошла по принципу "око за око". Индийский спецназ отплатил Пакистану за убийство товарищей, - НВО

10:18 27.12.2017 Дели отправил сигнал Исламабаду. Его смысл – если пакистанцы атакуют индийских солдат, на это последует ответ. Доказательством послужило проникновение примерно 10 индийских солдат за линию контроля в пакистанский Кашмир и нападение на патруль. Три пакистанца были убиты. Такова реакция индийцев на то, что в субботу под огнем противника погибли майор и три солдата индийской армии. Обострению обстановки способствует активизация в спорном районе ячеек "Исламского государства" (ИГ) и "Аль-Каиды" (запрещены в России).



Данные об инциденте, опубликованные индийской и пакистанской сторонами, естественно, разнятся. Пакистанское агентство Dawn News, ссылаясь на разведслужбу, сообщило, что Индия совершила ничем не спровоцированное нарушение соглашения о прекращении огня.



(В районе Кашмира нет международно признанной границы, а есть линия контроля между двумя странами, установленная после войны. – "НГ".) В результате три пакистанских солдата были убиты, а один ранен.



Индийский телеканал NDTV дает другую версию. Индийские коммандос пересекли вечером линию контроля и убили четырех пакистанских солдат. Эта атака последовала за убийством в субботу четырех индийских военнослужащих, включая майора, отрядом пакистанских пограничников.



Это была локальная тактическая операция, санкцию на которую дал бригадный генерал. Мишенью стал пакистанский патруль. Сначала около него был взорван фугас. Кто-то из патрульных был убит. Воспользовавшись их замешательством, маленькое подразделение индийского спецназа проникло примерно на 300 м за линию контроля и застрелило остальных членов патруля.



Операция, длившаяся 45 минут, была ограниченной и преследовала конкретную цель. Она состояла в том, чтобы послать другой стороне ясный месседж: если пакистанские солдаты атакуют индийских солдат, последует ответ.



По существу, индийцы адекватно отреагировали на проникновение в субботу группы пакистанских пограничников на 400 м в индийский Кашмир и нападение на индийский патруль.



Как бы то ни было, инцидент свидетельствует о том, что участники многолетнего противостояния в Кашмире начинают действовать по библейскому принципу "око за око, зуб за зуб".



Напряжение усугубляет то, что в подконтрольных Индии и Пакистану частях Кашмира, а также других районах Индии активизировались ячейки "Аль-Каиды" и ИГ. Как пишет газета Hindu, они передают через социальные сети пропагандистские материалы, в которых угрожают Индии террористическими атаками. Известно, что ИГ и "Аль-Каида" – конкурирующие группировки. Но на медиаплатформе секретного канала Telegram ИГ призвало членов "Аль-Каиды" присоединиться к ним.



В Индии давно пытается укорениться организация "Аль-Каида" на Индийском субконтиненте". Старший офицер индийской службы безопасности сказал, что эти группировки спонсируются из Пакистана.



В беседе с "НГ" Татьяна Шаумян, руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН, отметила, что "у таких группировок, как ИГ, нет больших перспектив в Индии. Конечно, 13% ее населения – мусульмане. Это меньшинство. Иногда оно проявляет враждебность к власти. С другой стороны, это не пришельцы, а коренные жители. Они давно адаптировались. Они индийцы. Думаю, поддержки у мусульман ИГ не получит".



Касаясь последних вооруженных столкновений в Кашмире, эксперт сказала, что "они показывают, насколько хрупок там мир, насколько сильна взаимная неприязнь. Широкомасштабный конфликт невыгоден ни той, ни другой стороне. И вряд ли до этого дойдет. Но то, что такие инциденты накаляют страсти, – это факт".



Владимир Скосырев



27.12.17 Источник - Независимая газета

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