США организуют против Асада новую войну, - В.Мухин

10:11 27.12.2017 Вашингтон одобрил план поставок сирийским курдам оружия на сотни миллионов долларов



Шагам РФ по налаживанию мирного процесса в Сирии могут основательно помешать США, у которых на Ближнем Востоке собственные интересы. Арабские и курдские источники сообщают, что президент Дональд Трамп одобрил план поставок вооружения на 393 млн долл. Сирийским демократическим силам (СДС), костяк которых составляют курдские отряды самообороны.



Данная информация противоречит заверениям главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что после разгрома "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) США не будут вооружать курдские отряды самообороны (PYD). Видимо, объяснения от Вашингтона по поводу этой информации потребуют в первую очередь власти Турции, которые считают курдские формирования, включенные в СДС, террористическими. Именно по требованию Анкары на состоявшихся в Астане межсирийских переговорах представители PYD не были включены в список для участия в Конгрессе национального диалога Сирии (КНД) в Сочи. Как сообщило турецкое агентство Anadolu, Анкара допустила участие в КНД только представителей Сирийского курдского национального совета "как структуры, не связанной с террористической деятельностью". Сирийские СМИ сообщают, что на прошлой неделе в Алеппо прошла конференция курдских формирований, которые поддержали территориальную целостность страны.



Сергей Шойгу объявил о начале формирования постоянной военной группировки РФ в Сирии. Фото с сайта www.mil.ru

Сергей Шойгу объявил о начале формирования постоянной военной группировки РФ в Сирии. Фото с сайта www.mil.ru



Анализ ситуации в Сирии и вокруг нее говорит о том, что в стране сохраняется угроза полномасштабной гражданской войны. И она связана именно с тем, что противников режима президента Сирии Башара Асада в 2018 году по-прежнему будет вооружать Вашингтон.



Американское издание Daily News утверждает, что в подписанном Трампом оборонном бюджете на будущий год вооруженная помощь сирийской оппозиции составит 500 млн долл., так как кроме поставок вооружения (393 млн долл.) Вашингтон намерен продолжать обучать сирийских боевиков военному делу, и на эти цели планируется потратить более 100 млн долл.



Как следует из материалов Daily News, военная помощь будет оказываться не только формированиям СДС, но и другим структурам "умеренной оппозиции", в том числе отрядам Сирийской свободной армии (ССА). Данные формирования уже заявили, что не будут участвовать в КНД, что на руку американцам, которые хотят помешать укреплению власти Асада в Сирии. В общей сложности, по данным Daily News, численность проамериканских оппозиционных подразделений составит в будущем году более 30 тыс. боевиков. Это целая армия, способная развязать полномасштабную гражданскую войну против режима Асада. Ситуация усугубляется тем, что многие формирования ССА, особенно те, которые воюют против СДС, поддерживаются Турцией. СМИ, ссылаясь на турецкие источники, вчера сообщили о том, что лидеры более 50 сирийских племен собрались в Рейханлы (Турция), где "обсудили сотрудничество с поддерживаемыми Анкарой боевиками ССА против правительства Сирии, а также курдских формирований YPG".



Насколько интенсивной будет такая боевая деятельность против войск Башара Асада, сказать трудно. Но то, что и ССА, и протурецким племенам планируют выделить значительную военную помощь из бюджета США, говорит о многом.



В то же время, несмотря на вывод значительной части российской военной группировки из Сирии, боевая авиация Воздушно-космических сил РФ продолжала вчера наносить интенсивные удары по противникам Асада в провинциях Дамаск, Идлиб и Хомс. Президент РФ Владимир Путин на совещании Совбеза РФ в минувший понедельник назвал их точечными. Как следует из его слов, он не исключает, что российская группировка в Сирии вновь будет наращена. Но и та, что сейчас осталась в Сирии, оценивается многими экспертами и военачальниками как значительная. Вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия приступила к формированию постоянной военной группировки (боевой авиации и пункта материально-технического обеспечения ВМФ) на сирийских объектах в Тартусе и Хмеймиме. Ранее он докладывал, что там также "остаются Центр по примирению враждующих сторон, а также три батальона военной полиции". Кроме того, по словам Шойгу, "будет обеспечено постоянное присутствие в Средиземном море российских кораблей и подводных лодок – носителей высокоточного оружия большой дальности".



Таким образом, у России, несмотря ни на что, есть достаточные средства, чтобы обеспечить миротворческий процесс в Сирии. Если американцы будут этому мешать, Москва найдет противоядие. Конечно, это потребует дополнительных материальных и финансовых ресурсов. Но, судя по величине военного бюджета РФ, у Минобороны эти ресурсы есть.



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



27.12.2017 Источник - ng.ru

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