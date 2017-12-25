Путин, олигархи, окружение президента пытаются играть по тем правилам, которые задает Запад, - В.Катасонов

00:43 27.12.2017 ШОК

Путин озвучил новые льготы для предпринимателей, возвращающих капиталы в Россию



Шок - общее тяжелое расстройство функций организма вследствие психического потрясения или сильного физического повреждения. Психический шок. Травматический шок. Самое потрясение, повреждение, вызвавшее такое тяжелое состояние организма. Параличное состояние, вызванное шоком.

Д. Н. Ушаков. Толковый словарь русского языка.



25 декабря на встрече с руководством палат Федерального собрания президент России Владимир Путин предложил: "Первое - продлить срок амнистии капитала, имея в виду те внешние ограничения, которые не становятся меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию", - сказал он, по сообщению РИА Новости.



Кроме того, президент предложил освободить предпринимателей, которые переводят бизнес из-за рубежа в Россию, от подоходного налога.



На встрече Путин напомнил о своей недавней встрече с представителями крупного российского бизнеса. "Мы говорили о необходимости совершенствования нормативной базы по контролируемым иностранным компаниям - это компании, которые фактически принадлежат нашим гражданам, наши граждане являются там конечными бенифициарами". Президент уверен, что новые предложения могут стать "дополнительным стимулом для перевода капиталов в Россию".



Экспертные оценки

Валентин Катасонов



25-26 декабря многие СМИ сообщили о той новости, что Владимир Путин на встрече с парламентариями озвучил ряд предложений в поддержку российского бизнеса, который сейчас мается и мучается за пределами России. Но опубликована очень краткая информация, она в основном дается в изложении. "Первое - продлить срок амнистии капитала. Имеются ввиду те внешние ограничения, которых не становится меньше, наоборот, судя по всему, они имеют тенденцию к наращиванию". Здесь все взято в кавычки, надо понимать, что это прямые слова нашего президента. У меня сразу возникает вопрос: это как - продлить срок амнистии? Вообще-то в середине прошлого года эта амнистия закончилась. Она начиналась в середине 2015 года, потом продлевалась, и жирная точка была поставлена 30 июня 2016 года. Поэтому слова "продлить срок амнистии" привели меня в шоковое состояние. Оказывается, амнистия продолжалась, а мы с вами об этом не знаем. То есть в России непрерывная амнистия? Это что-то новенькое. Такая амнистия обычно длится очень короткие промежутки времени и, как правило, любая страна не злоупотребляет этим инструментом, пользуясь им не чаще, чем раз в 10 лет. А тут получается какой-то перманентный процесс амнистии. И после официального прекращения действия амнистии в 2018 году еще полтора года по факту она действовала - только так мы можем понять слова президента, а как иначе толковать? В любом случае подобного рода информация понижает рейтинг первого лица нашего государства. Уже сегодня люди возмущенно делились со мной этой информацией. Не знаю: то ли сам президент занимается таким политическим мазохизмом, понижая себе рейтинг; то ли лукавые СМИ искажают информацию; то ли, может быть, какие-то спичрайтеры и советники из окружения Путина подсовывают ему такие бумаги. Но это крайне неприятно.



Кроме того, президент предложил освободить предпринимателей, которые переводят бизнес в из-за рубежа в Россию, от подоходного налога. Здесь, правда, не путинская мысль не взята в кавычки, а приведена во всех источниках в изложении. Что значит "освободить"? Освободить навсегда? Это что - продажа бессрочной индульгенции? Безусловно, те предприниматели, которые работали внутри страны, почувствовали себя обделенными, обманутыми. То есть получается, что такой важнейший фактор конкурентоспособности оказался в руках именно тех беглых олигархов, которым сейчас предлагается вернуться.



Либо "освобождение" вводится на определенный срок, то есть подразумеваются налоговые каникулы. Тогда надо как-то говорить об этом, потому что в таком варианте лучше не публиковать информацию. Или речь идет о прощении неуплаченного ранее подоходного налога. Такие сырые вещи в Советском Союзе, да и во многих других странах сегодня, средствам массовой информации публиковать не принято. Возникает ощущение, что президента как-то подставляют, публикуя тексты, которые даже нельзя взять в кавычки.



А дальше следует фраза, опять взятая в кавычки: "Будем в этом направлении работать дальше". Знаете, все-таки надо сначала вопрос подготовить, а потом его уже озвучивать и настаивать на правильности выбранного направления. То, как сейчас это подано, действительно ввергает нас в шок.



И еще хотелось бы обратить внимание, что та амнистия, которая длилась с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года, сначала предусматривала возврат денег и активов. Но весной 2016 года были внесены поправки в соответствующие законы, которые предусматривали, что достаточно только декларирования наличия активов и капиталов за рубежом. То есть даже не требуется возврат. Однако под словом амнистия всегда понималось именно возвращение капиталов, а не просто декларирование наличия активов и капиталов за рубежом. Это тоже очень любопытный момент. Возникает вопрос: сейчас-то что предлагают - задекларировать или вернуть? Совершенно непонятно.



Впрочем, подсказку дает глава Минфина Силуанов: "Владимир Путин поручил проработать возможность проведения амнистии капиталов, предусматривающей декларирование зарубежных активов на условиях налоговой тайны и (далее гениальная фраза! - В. К.) освобождения от всех видов ответственности". И что это значит? Действительно, серьезный вопрос. Если провозглашается освобождение от всех видов ответственности, то, извините, это означает последний удар по тому суку, на котором находится вся наша власть. То есть фактически декларируется то, что отныне никакие законы не работают. Потому что весь мировой опыт амнистии капиталов говорит о том, что под амнистию попадают только те капиталы и те активы, которые связаны с нарушением налогового законодательства, проще говоря - с неуплатой налогов. По поводу других нарушений, тем более уголовных нарушений, ничего никогда не говорилось. А тут говорится о любой ответственности. Это уже выходит далеко за рамки темы офшоризации - это вопрос о существовании нашего государства.



А я понимаю, почему рождаются такие формулировки. Да потому что 90% того капитала, который сегодня находится за пределами России - это капитал, который оказался там (да и вообще появился на свет Божий) в результате не только и не столько нарушения налогового законодательства, а гораздо более серьезных нарушений, в том числе и рейдерских захватов. Очень популярной в последние месяцы была тема банков и черных дыр банковского мира. А что такое черные дыры банковского мира? Не что иное, как незаконный вывод активов кредитных организаций за пределы страны. Это вообще-то - уголовщина. А если копнуть глубже - приватизация? Нам много раз намекали на то, что никакой ревизии приватизации быть не может. Но по крайней мере половина всех офшорных активов российского происхождения - это те активы, которые родились в годы лихой приватизации. То есть нам хотят сказать: "Ребята, все, мы ставим окончательную жирную точку, мы больше к вопросу приватизации возвращаться не будем".



А народ с этим не согласен. Реагировать на прощение преступлений за наш счет должны не только бизнесмены, но и все граждане. У нас все-таки бизнесменов - несколько процентов населения. А граждане - это величина, которая стремится к 100%. И естественно, что возникает вопрос: на каком основании воры-плутократы освобождаются от подоходного налога, а мне замораживают пенсию (или закрываются медицинские учреждения, школы и так далее)? Это ведь вещи, которые цепляют каждого человека, а не только бизнесмена. Хотя большинство наших предпринимателей по своему социально-имущественному положению не намного возвышаются над среднестатистическим гражданином. Малый бизнес - это просто способ выживания людей в условиях нынешнего беспредела, таких "бизнесменов" миллионы. Люди мечтали бы завязать с этим малым бизнесом и заняться чем-то серьезным, но дело в том, что власти не дают людям заняться действительно творческим трудом, потому что фабрики, заводы, конструкторские бюро закрыты. И люди с хорошим образованием вынуждены заниматься операциями "купи-продай".



Мы с вами сейчас с пафосом обсуждаем, насколько несправедливо все то, что сказал президент Российской Федерации. Но есть ли какие-то альтернативы тому, что сейчас замышляет власть? По большому счету есть. Во-первых, через международные суды. Мы очень точечно решаем эти вопросы. Ну, например, по суду преследуется беглый олигарх Сергей Пугачев. Да, процесс идет тяжело, но, тем не менее, он все-таки идет. Или бывший министр финансов Московской области Кузнецов. По этому персонажу тоже мы пытаемся как-то налаживать отношения с правоохранительными органами Европы. Понятно, что КПД этих контактов очень низкий. А с моей точки зрения, мы могли бы повысить КПД этих усилий, но для этого нужны соответствующие законодательные акты. Государственная Дума просто не обсуждает этот вопрос.



А второй вариант - он тоже апробирован человечеством. Я его называю "саудовский вариант". Говорят, что сумма возвращенных капиталов в Саудовской Аравии в результате недавней ночной операции, когда олигархи были взяты под белы руки, приближается к 100 миллиардам долларов. Я считаю, что это проверенный вариант, который, кстати говоря, использовался не только в Саудовской Аравии - он использовался в Китае, в Южной Корее.



Ну и, наконец, надо иметь в виду, что мы почти никогда с вами не вспоминаем собственную историю. Когда разрушали Советский Союз - сколько было воплей по поводу 37-го года! Я погрузился в эту тему и могу вам доложить, что в 1937 году эти процессы не столько были связаны с тем, что от бывших "пламенных революционеров" пытались добиться признаний в том, что они ошибались в понимании марксизма и были оппортунистами и ревизионистами. Главное, что они выдавали недругам пароли и шифры банковских счетов. А банковские счета были открыты в швейцарских банках, в шведских банках и американских банках. И должен вам сказать, что мы сумели вернуть достаточно большое количество денег, за счет которых проводилась индустриализация. Можно назвать это "саудовский вариант", можно назвать это "сталинский вариант", но в любом случае - это очень эффективный инструмент. Власть такие методы вообще не обсуждает.



Путин, олигархи, окружение президента пытаются играть по тем правилам, которые задает Запад. В данном случае смотрите, что происходит - фактически Кремль пытается перекупить олигархов. Второго февраля в США запланировано представление и обнародование известного доклада об окружении президента Путина. Времени-то остается чуть больше месяца. Поэтому властители начинают рефлексивно метаться. Все эти заявления, все эти проекты решений - это в чистом виде рефлексия, нет никакого продуманного, долгосрочного плана. Понятно, что у Запада гораздо больше возможностей переманить дрессированных хомяков (так я называю олигархов) - потому что у Запада гораздо больше пряников. Другое дело, что эти пряники виртуальные, но дело в том, что наши дрессированные хомяки этого не понимают, они реагируют на любые блестящие штучки. Ну, а то, что это виртуальные пряники, доказывает пример Керимова, которого задержали во Франции. И не просто задержали, а сейчас рассматривается вопрос о блокировании, а, может быть, даже и экспроприации его зарубежных активов. А давайте посмотрим на некогда самодовольного Коломойского. Сейчас принято решение о замораживании его активов на сумму примерно 2 миллиарда долларов в Великобритании. Второго февраля вступает в силу закон Великобритании о необходимости декларирования всех капиталов, всех активов, которые пришли неизвестно откуда в эту страну. Так что у Запада гораздо больше возможностей для того, что бы переманивать на свою сторону.



В прошлом году произошло подписание очень серьезного документа - это многостороннее соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией. Это соглашение родилось в недрах ОЭСР - Организации экономического сотрудничества и развития. Весной 2016-го года мы подписали это соглашение. На сегодняшний день, по моим данным, его подписали более сотни стран. Но это соглашение не подписали США, то есть, образовалась громадная дыра. И в эту дыру, безусловно, хлынут все клептоманы, все олигархи - не только российские. Это будет единственный глобальный офшор.



Соглашение об обмене финансовой информацией было рамочным, суть его заключалась в том, что все страны приняли стандарт финансовой информации, которой следует обмениваться. А дальше начался процесс подписания двухсторонних соглашений уже конкретно между отдельными странами. Так вот, на сегодняшний день Россия не подписала соглашение ни с одним государством. Есть страны, которые заключили уже по десятку соглашений, по два десятка соглашений. Это в основном европейские страны. У нас полное молчание. Министры-капиталисты, если вы хотите бороться с деофшоризацией, вы должны были быть впереди Европы всей, вы должны уже были заключить пятьдесят соглашений, сто соглашений" Потенциально можно было заключить до ста соглашений - ровно столько, сколько было подписантов рамочной конвенции весной 2016 года. Но налицо полное молчание нашей власти, федеральной налоговой службы, министерства финансов - они вообще даже не затрагивают этот вопрос. А почему мы блокируем этот процесс? Я думаю, ответ всем понятен. Источник - Завтра

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