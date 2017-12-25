В Киргизии разворовали кассу полка спецназначения МВД "Шумкар"

00:38 27.12.2017 В полку спецназначения "Шумкар" МВД выявлен факт незаконного перечисления более 850 тыс. сомов



В полку специального назначения "Шумкар" МВД КР выявлен факт незаконного перечисления более 850 тыс. сомов со стороны должностных лиц данного подразделения. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.



"Сотрудниками службы внутренних расследований МВД совместно с антикоррупционной службой ГКНБ выявлен факт незаконного перечисления и присвоения при выплате денежных средств на оплату единовременного денежного пособия вновь принятым сотрудникам ПСН "Шумкар" МВД на общую сумму 850 тыс. 200 сомов со стороны должностных лиц данного подразделения за период с 1 января по 1 декабря текущего года", - говорится в сообщении.



По выявленному факту проведено служебное расследование, по итогам которого сотрудники финансовой службы старший лейтенант милиции И.А., майор милиции И.Ч., а также сотрудник отделов кадров капитан милиции Т.С. уволены с органов внутренних дел КР по отрицательным мотивам. В отношении руководителей вышеуказанного подразделения приняты меры строгого дисциплинарного наказания, ряд командиров рот, инспектора ОК и МТО освобождены от занимаемых должностей.



Материалы служебного расследования переданы в генеральную прокуратуру для дачи юридической оценки.

Дальнейшее пребывание в органах внутренних дел КР сотрудников ПСН МВД КР, допустивших нарушения, будет рассматриваться по итогам следствия.



Мунара Боромбаева. Источник - kyrtag.kg

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