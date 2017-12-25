 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 27.12.2017
00:43  Путин, олигархи, окружение президента пытаются играть по тем правилам, которые задает Запад, - В.Катасонов
00:38  В Киргизии разворовали кассу полка спецназначения МВД "Шумкар"
00:30  Сменить маргинализирующиеся элиты. Самая главная угроза для нынешней России, - А.Халдей
00:26  Путин и китайская мечта. Опыт стратегии Си Цзиньпина, - Ю.Тавровский
Вторник, 26.12.2017
19:12  Кыргызский режиссер Откеев снял 1-й в ЦентрАзии детский фантастический фильм "Жетикс"
18:55  Обманутые надежды "арабской весны", - Джихад Азур
17:22  Мир на Ближнем Востоке невозможен без ответственности игроков, - М.Чернов
17:10  Умер советский композитор-классик Владимир Шаинский
15:58  Израиль угрожает новым успехам сирийской армии
15:56  Тунис и ОАЭ поссорились из-за женщин
15:55  Индия играет в опасную игру
15:02  Милашка Трамп опубликовала смешные селфи (глянь)
15:00  Поддержим многодетную семью сибирского священника!
09:38  Европейский союз в помпезном тупике, - П.Искендеров
09:34  "Я - против". Елбасы застеснялся, что в его честь переименовали улицу Фурманова в Алматы
09:05  КырСтрасти. Ак-калпак для барбоса
09:02  Чуйские утырки. Депутат ударил чиновника. В местном кенеше пошли в отказ - ничего не видели
08:55  В центре Милана африканский беженец залез на рождественскую елку за крестом
08:18  Медведева - в Камызяки. РосКабмин утвердил программу переселения соотечественников под Астрахань
07:49  У Киргизии с Казахстаном появилась граница, - В.Панфилова
07:46  Предательство элит. Испытание Украиной, - К.Затулин
07:40  Кабул опроверг сообщение МИД РФ о квартировании 10 тыс боевиков ДАИШ в Афганистане
07:37  В Кабуле подорвали офис афган-разведки NDS - 6 погибших
07:32  Уроки елбасы. Станет ли Казахстан для Кремля примером бессмысленной борьбы с коррупцией
02:14  Реновация, Биткоин, Хайп... Названы главные русские слова 2017 года
01:48  Похищение Рождества. В Саудовской Аравии, Сомали и Брунее запретили рождественские праздники
01:10  Казахский Киркоров (певец Тореали) жутко оскандалился
00:59  Мутко само-убрался из руководителей Рус-футбола. Пробили пеналя
00:55  США ведут войну в 149 странах, окружив Россию
00:52  Запад и Греф (Сбербанк РФ) угрожают России новыми санкциями
00:45  Разрешение на секс. Кому нужны нетрадиционные европейские ценности, - Э.Чаландзия
00:42  С Сирией разобрались. На очереди Афганистан? - М.Князева
00:41  70% населения Таджикистана - граждане, возрастом младше 30 лет
00:34  Узбекэнерго погасило долг перед казахской KEGOC ($143 млн)
00:28  Социализм будет. Новый, - Юрий Жуков
00:26  Атаман Анненков и его Гражданская война в Казахстане и Китае (история)
00:14  Русь платила в Золотую Орду дань в 20% доходов. Сбором заведовала Москва...
00:10  В Ташкенте и области упростили процедуру прописки
00:04  Из Минфина Узбекистана уволены разом пятьдесят чиновников
00:00  Как кыргызские пограничники занимаются поборами на узб-границе, - А.Эргешов
Понедельник, 25.12.2017
21:03  Заблудшие женщины Кыргызстана или куда приведет соблазн экстремистской идеи? - К.Жумабеков
20:11  Нарком Берия как фактор Победы, - Е.Прудникова
19:09  Черное золото Поднебесной. Как Китай стал лидером по продажам осетровой икры, - А.Винокуров
19:06  Орлы или вороны?... На Руси всегда был мятежный народ, - Э.Ханымамедов
17:47  Рождественская распродажа биткойна продолжается
17:29  Сооронбай Жээнбеков вылетел с официальным визитом в Астану
16:08  ООН и конец американского диктата, - И.Шамир
16:07  Дипломатический оксюморон. Каким будет будущее: человеческим или американским? - Дм.Дзыговбродский
16:05  В Кыргызстане нейтрализован опасный террорист-диверсант. Транзитом из Сирии
16:04  Каким будет 2018 год для Кыргызстана. Прогноз политологов
16:00  Новый русский Ближний Восток, - Абдель Аль-Манаам Али Айса
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   | 
В Киргизии разворовали кассу полка спецназначения МВД "Шумкар"
00:38 27.12.2017

В полку спецназначения "Шумкар" МВД выявлен факт незаконного перечисления более 850 тыс. сомов

В полку специального назначения "Шумкар" МВД КР выявлен факт незаконного перечисления более 850 тыс. сомов со стороны должностных лиц данного подразделения. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"Сотрудниками службы внутренних расследований МВД совместно с антикоррупционной службой ГКНБ выявлен факт незаконного перечисления и присвоения при выплате денежных средств на оплату единовременного денежного пособия вновь принятым сотрудникам ПСН "Шумкар" МВД на общую сумму 850 тыс. 200 сомов со стороны должностных лиц данного подразделения за период с 1 января по 1 декабря текущего года", - говорится в сообщении.

По выявленному факту проведено служебное расследование, по итогам которого сотрудники финансовой службы старший лейтенант милиции И.А., майор милиции И.Ч., а также сотрудник отделов кадров капитан милиции Т.С. уволены с органов внутренних дел КР по отрицательным мотивам. В отношении руководителей вышеуказанного подразделения приняты меры строгого дисциплинарного наказания, ряд командиров рот, инспектора ОК и МТО освобождены от занимаемых должностей.

Материалы служебного расследования переданы в генеральную прокуратуру для дачи юридической оценки.
Дальнейшее пребывание в органах внутренних дел КР сотрудников ПСН МВД КР, допустивших нарушения, будет рассматриваться по итогам следствия.

Мунара Боромбаева.

Источник - kyrtag.kg
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514324280
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  