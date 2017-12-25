Кыргызский режиссер Откеев снял 1-й в ЦентрАзии детский фантастический фильм "Жетикс"

19:12 26.12.2017 В киргизский прокат выйдет первый в Центральной Азии детский фантастический фильм



В Кыргызстане режиссером Суйуном Откеевым снят первый детский фантастический фильм "Жетикс", сообщает портал Kloop.kg. Его прокат в кинотеатрах республики начнется 18 января наступающего года.



"Мы провели мониторинг в Центральной Азии и выяснили, что нет детских фантастических фильмов. Они не снимались со времен Советского союза. Вот мы и решили сделать первый шаг", - сказала Аймончок Кошуева, пиар-менеджер компании "Медиастар Продакшн", занимавшейся производством картины. Создатели фильма готовы к съемкам второй части, если первая будет иметь успех у зрителей.



Съемки фильма продолжались 5 месяцев на южном берегу озера Иссык-Куль. По сюжету, 32 ребенка пропадают в горной сельской местности. Милиция, пытаясь их найти, вводит комендантский час, а местные власти собирают команду из пяти ребят, обладающих фантастическими способностями. Команда детей-спасателей получает название "Жетикс".



"Шумкар двигается со скоростью света, мальчик по прозвищу "600" способен двигать предметы, Карлыгаш запросто даст фору любому первоклассному хакеру. Они с друзьями объединяются ради спасения детей. Но действовать нужно быстро, так как с каждым днем пропадают все больше детей", - говорится в анонсе фильма. Ребятам предстоит сразиться с инопланетянами.



Следует отметить, что в других постсоветских республиках Центральной Азии отдельными режиссерами также предпринимались попытки развития детского кинематографа. Например, в Узбекистане анимационные фильмы для детей делает режиссер Дмитрий Власов. В 1999-ом году его работа "Заяц Топотун" была представлена на Фестивале детского анимационного кино "Золотая рыбка", а на международном фестивале анимации "КРОК-2004" его фильм "Гончар" получил приз компании Canon "За верность традиции в искусстве анимации".



В 2008-м году в Казахстане занялись съемками продолжения довольно известного советского фильма о казахском подростке "Меня зовут Кожа". Советский фильм в 1967-ом году получил спецприз Каннского кинофестиваля. Однако продолжение - оно называлось "Меня тоже зовут Кожа" - такого успеха не снискало. В 2012-2013 годах вышли фильмы "Меч победы" Асии Сулеевой и "Каникулы Камбара" Ержана Нурмухамбетова. Режиссеры при создании фильмов обратились к старым наработкам советского детского кино, добавив к ним современные технологии. А режиссер Ахат Ибраев снял целый детский киносериал – "Санжар мен Кайсар".



В прошлом году в Таджикистане вышел фильм для детей "Афсонаи хоб" ("Сказка на ночь"). О намерении создать фильм о ребенке, взрослеющем в условиях гражданской войны, рассказывала в интервью "Фергане" молодой таджикистанский режиссер Аниса Сабири.



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