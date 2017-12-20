 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Обманутые надежды "арабской весны", - Джихад Азур
18:55 26.12.2017

Почти через семь лет после "арабской весны" был достигнут значительный прогресс в области экономических реформ. Но чтобы стали видны результаты, должно пройти еще немало времени. А сейчас все работает против экономического роста в арабских странах: региональные конфликты, падение цен на нефть, низкая производительность и неэффективное управление привели к большим потерям.

Восстания 2011 года ознаменовали период беспрецедентных изменений на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Хотя внимание мирового сообщества захватили требования о политической трансформации, основным стимулом для призывов были нерешенные социально-экономические проблемы. Демонстранты прошли по улицам Каира и Туниса, требуя реализации своих прав на "жизнь, достоинство и социальную справедливость" и выражая стремление большинства добиваться своих экономических прав, требовать большего процветания и справедливости. Почти семь лет спустя был достигнут значительный прогресс в области экономических реформ, но эти реформы должны пройти еще долгий путь, чтобы в итоге привести к уменьшению диспропорции в распределении богатства в большинстве стран региона, а также ограничить диспропорции в развитии этих стран. Длительные региональные конфликты, падение цен на нефть, низкая производительность и неэффективное управление привели к большим потерям на Ближнем Востоке.

Темпы роста не были достаточно высокими, чтобы добиться значительного снижения уровня безработицы. Доля безработной молодежи не достигла 25%. В результате, в настоящее время страны Ближнего Востока и Северной Африки столкнулись с трудным выбором между жесткой экономией в краткосрочном периоде и необходимостью продолжения реализации долгосрочных реформ для обеспечения их экономического процветания в будущем. Отказ от важных экономических корректировок, необходимых для повышения темпов роста и модернизации государственного и частного секторов, вернет регион, возможно, на несколько десятилетий назад. При этом глобальная экономика создает благоприятные условия для ускорения темпов реформ. Страны региона сохраняли макроэкономическую стабильность, но рост экономики шел медленнее, чем требовалось, чтобы соответствовать темпам роста населения, что привело к увеличению уровня безработицы.

С 2011 года средние темпы роста экономики не превышали 3,6% в год, что на треть меньше показателя за прошлое десятилетие. Общий уровень безработицы в 10% не кажется тревожным, но колеблется от менее 1% в Катаре до более 18% в Иордании. При этом больше всего безработных среди женщин и молодежи, чем в любой другой группе населения. Поддержание статус-кво только усугубит ситуацию. По оценкам МВФ, при сохраняющихся с 2011 года темпах роста экономики средний уровень безработицы в регионе может превысить 14% к 2030 году.

Кроме того, регион понес большие потери из-за конфликтов в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и Йемене, которые, по разным оценкам, с 2011 года унесли жизни полмиллиона человек и способствовали миграции 12 миллионов человек в одной Сирии. Экономическое воздействие этих конфликтов было катастрофическим: дома, больницы, дороги и школы были повреждены или разрушены, по оценкам, стоимость ущерба в четыре раза превышает ВВП докризисного периода. Разумеется, перемещение беженцев из районов конфликтов усиливает нагрузку на бюджеты, инфраструктуру, рынки труда и жилье в принимающих странах, таких как Ливан и Иордания.

Конфликты также оказали негативное влияние на торговлю, туризм и инвестиционную деятельность. В то же время страны-экспортеры нефти сталкиваются с резким снижением цен на энергоносители, что привело к большому бюджетному дефициту и сокращению темпов роста. В среднем дефицит бюджета этих стран увеличился более чем на 10% ВВП в 2016 году. Государственный долг удвоился, достигнув более чем 30% ВВП с 2014 года, но эти цифры скрывают значительные усилия по сокращению имеющегося дефицита. Во-первых, это касается улучшения ненефтяного сальдо, который исключает влияние цен на нефть и может рассматриваться как сумма бюджетных усилий правительств в области получения доходов, с 2014 года этот показатель улучшился более чем на 12 процентных пунктов ВВП.

Дефицит бюджета по-прежнему высок в странах-импортерах нефти, несмотря на то, что они получают выгоду от снижения цен на этот энергоноситель. Дефицит в среднем превышает 6% ВВП, а уровень задолженности превышает 90% ВВП в Египте, Иордании и Ливане. Хотя этим странам удалось достаточно эффективно сократить дефицит, чтобы сохранить экономическую стабильность, им необходимо найти дополнительные ресурсы для решения социальных проблем и проблем развития. Ожидается, что в этом году темпы роста экономики увеличатся до более 4% в результате увеличения потребления в частном секторе, а также объема экспорта.

Al-Eqtisadiya, Саудовская Аравия
Джихад Азур (Jihad Azur)
Оригинал публикации: اقتصاد الشرق الأوسط في حالة تغيير "1 من 3"
Опубликовано 20/12/2017

Источник - inosmi.ru
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