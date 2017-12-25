Умер советский композитор-классик Владимир Шаинский

17:10 26.12.2017 Умер композитор Владимир Шаинский



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Cкончался народный артист РСФСР, композитор Владимир Шаинский. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает сайт телеканала "Культура".



Композитору было 92 года. О смерти сообщили его близкие.



Умер Владимир Шаинский - автор песен из "Чебурашки" и "Антошки"



Шаинский известен как автор музыки для мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену. В частности, он написал песню "Голубой вагон", песенки крокодила Гены и старухи Шапокляк.



В его послужном списке также песни для таких лент, как "38 попугаев", "Завтрак на траве", "Антошка", "Финист - ясный сокол", "Пока бьют часы", "Крошка Енот" и "Трям! Здравствуйте!".



Шаинский - лауреат Государственной премии СССР. Источник - lenta.ru

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