Тунис и ОАЭ поссорились из-за женщин

15:56 26.12.2017 Эмираты подозревают гражданок североафриканской страны в подготовке теракта



В понедельник вступило в силу решение властей Туниса о приостановке авиасообщения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Скандал между арабскими странами продолжается с конца прошлой недели и был вызван тем, что в пятницу гражданок Туниса без объяснений причин перестали пускать на борт самолетов, следующих в Дубай. Пресс-секретарь президента Туниса Сайда Гараш сообщила, что у эмиратских спецслужб есть информация о подготовке теракта, который могут совершить "женщины с тунисскими паспортами". Тем не менее Тунис намерен восстановить авиасообщение лишь тогда, когда ОАЭ "пересмотрит ограничения в соответствии с международными конвенциями".



Президент Туниса Беджи Каид ас-Себси сегодня встретился с главой МИД Хмаисом Жинауи, чтобы обсудить ситуацию вокруг запрета женщинам из североафриканской страны вылетать в Арабские Эмираты. "Президент подчеркнул необходимость защищать достоинство всех граждан Туниса как дома, так и за рубежом и сказал, что права тунисских женщин не должны нарушаться вне зависимости от причин",- сказал после встречи господин Жинауи. На уступки власти Туниса идти не намерены. "Приостановка полетов сохранится до тех пор, пока авиакомпания Emirates (ведущий авиаперевозчик ОАЭ.- "Ъ") не пересмотрит ограничения для тунисских женщин в соответствии с международными конвенциями",- заявил президент ас-Себси.



Отношения между двумя арабскими странами обострились в пятницу, когда на борт самолетов, вылетающих в Дубай, перестали пускать женщин с тунисскими паспортами. Как уточняет тунисское государственное информагентство TAP, на борт не пустили даже тех женщин, которые путешествовали с мужьями. После этого посол ОАЭ в Тунисе был вызван в МИД республики "для разъяснений", но четкого ответа на вопрос, чем вызвана данная мера, дано не было: посол сообщил лишь то, что запрет - временный.



О том, что причиной отказа в полетах для женщин стали "вопросы безопасности", впервые заявил глава МИД ОАЭ Анвар Гаргаш в своем Twitter. "Мы провели встречу с нашими тунисскими братьями, где говорили об информации в области безопасности, из-за которой пришлось вести специфические меры",- написал господин Гаргаш вчера. Он уточнил, что власти ОАЭ "уважают тунисских женщин" и призвал "избегать интерпретаций, вводящих в заблуждение". Тем не менее в тот же день Тунис заявил о приостановке авиасообщения с Арабскими Эмиратами. Мера вступила в силу сегодня.



Сегодня же стали известны подробности воскресных переговоров между представителями ОАЭ и Туниса. Как рассказала в эфире тунисской радиостанции Shams FM пресс-секретарь президента страны Сайда Гараш, у эмиратских спецслужб есть информация о подготовке теракта, который собираются совершить "тунисские женщины или женщины с (фальшивыми.- "Ъ") паспортами Туниса". Как уточнила госпожа Гараш, террористки могут иметь опыт, полученный в Сирии или Ираке.



Впрочем, несмотря на появившееся объяснение проиcшедшего, возмущение действиями эмиратских властей в тунисском обществе продолжает нарастать. Так, Всеобщая тунисская конфедерация труда назвала введенные ограничения "оскорбительными и расистскими", а пилот тунисского происхождения Акрам ан-Нувейши, работающий в Japan Airlines (Япония), заявил, что готов поддержать свою страну и тоже откажется лететь в Дубай или Абу-Даби, хотя Токио в этом конфликте никак не участвует.



Кирилл Кривошеев Источник - Коммерсант

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