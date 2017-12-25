 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Индия играет в опасную игру
15:55 26.12.2017

Global Times: Индия играет в опасную игру

В Нью-Дели сильно ошибаются, если думают, что можно разыграть тайваньскую карту для оказания давления на Пекин

После подписания меморандума о взаимопонимании между Индией и Тайванем в целях поощрения взаимного промышленного сотрудничества индийские ученые недавно предположили, что "необходимо укреплять политическое и стратегическое взаимодействие", которое "не может быть продиктовано" со стороны материкового Китая, пишет Лю Лулу в статье для китайской газеты Global Times.

Некоторые индийские политики неустанно советуют правительству премьер-министра Нарендры Моди использовать тайваньскую карту одновременно используя одобрение политики "одного Китая" в качестве рычага для оказания влияния на КНР. Эти расчеты выходят за рамки экономической сферы и чрезвычайно опасны для китайско-индийских отношений. Намереваясь разыграть тайваньскую карту, индийские политики, похоже, забыли, что в самой Индии существуют сложные этнические проблемы. Необходимо напомнить Нью-Дели, что политика "одного Китая" - это красная линия, которую Индия не может позволить себе перейти.

Нью-Дели стремится привлечь инвестиции из Тайваня, но страна должна с осторожностью относиться к политическим целям президента Китайской Народной Республики Цай Инвэнь. Администрация Тайваня поощряет инвестиции в телекоммуникации Индии, сталь и информационные технологии. Это обусловлено скорее политическими, чем экономическими соображениями.

С момента вступления в должность Цай еще не признала консенсуса, достигнутого в 1992 году, и постоянно рекламирует свою опасную политическую повестку дня под названием "независимость Тайваня". Тайваньская администрация продолжает искать внешнюю помощь, чтобы противостоять материковому Китаю.

В 2016 году Цай о новой, ориентированной на юг, политике, направленной на активизацию сотрудничества Тайваня с Юго-Восточной Азией, Южной Азией и Океанией. Эта политика является попыткой укрепить позиции политических сил, выступающих за независимость Китайской Народной Республики. Администрация Тайваня стремится использовать пограничные противоречия между Пекином и Нью-Дели, чтобы получить поддержку в своем стремлении получить независимость.

В Нью-Дели сильно ошибаются, если думают, что можно разыграть тайваньскую карту для оказания давления на Пекин. Пренебрежение к политике "одного Китая" может привести к серьезным последствиям для китайско-индийских отношений и в итоге разрушить достигнутые успехи.

Некоторые индийские политики считают Китай стратегическим соперником и ошибочно полагают, что экономический рост КНР является вызовом региональному статусу Индии. Только сотрудничество, а не конфронтация, помогут обеим странам укрепить взаимное доверие, которое отвечает интересам Пекина и Нью-Дели.

Индия должна отказаться от геополитических устремлений и взглянуть на отношения с Пекином с точки зрения сотрудничества. Недавно Китай и Индия подчеркнули важность безопасности границ. Это правильное направление для взаимодействия. Можно надеяться, что оба правительства смогут воспользоваться этим как возможностью для улучшения межгосударственных отношений.

Александр Белов

Источник - REGNUM
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