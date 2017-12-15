|Милашка Трамп опубликовала смешные селфи (глянь)
15:02 26.12.2017
Мелания Трамп поздравила всех с Рождеством и опубликовала забавное селфи
Мелания Трамп продолжает отмечать Рождество - в своем официальном Instagram первая леди США поделилась с подписчиками милым праздничным селфи.
"Счастливого Рождества!" - написала Трамп. Подписчики первой леди отметили, что на снимке она выглядит очень мило и очаровательно и присоединились к ее поздравлениям.
Ранее 47-летняя Мелания со своим супругом, 71-летним Дональдом, принимала телефонные звонки от детей в библиотеке Мар-а-Лаго в Палм-Бич и рассказывала о местоположении Санта-Клауса.
Напомним, недавно был опубликован первый рождественский портрет супругов Трамп: президентская чета позировала в Белом доме, роскошно украшенном к Рождеству и Новому году.