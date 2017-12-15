 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 26.12.2017
19:12  Кыргызский режиссер Откеев снял 1-й в ЦентрАзии детский фантастический фильм "Жетикс"
18:55  Обманутые надежды "арабской весны", - Джихад Азур
17:22  Мир на Ближнем Востоке невозможен без ответственности игроков, - М.Чернов
17:10  Умер советский композитор-классик Владимир Шаинский
15:58  Израиль угрожает новым успехам сирийской армии
15:56  Тунис и ОАЭ поссорились из-за женщин
15:55  Индия играет в опасную игру
15:02  Милашка Трамп опубликовала смешные селфи (глянь)
15:00  Поддержим многодетную семью сибирского священника!
09:38  Европейский союз в помпезном тупике, - П.Искендеров
09:34  "Я - против". Елбасы застеснялся, что в его честь переименовали улицу Фурманова в Алматы
09:05  КырСтрасти. Ак-калпак для барбоса
09:02  Чуйские утырки. Депутат ударил чиновника. В местном кенеше пошли в отказ - ничего не видели
08:55  В центре Милана африканский беженец залез на рождественскую елку за крестом
08:18  Медведева - в Камызяки. РосКабмин утвердил программу переселения соотечественников под Астрахань
07:49  У Киргизии с Казахстаном появилась граница, - В.Панфилова
07:46  Предательство элит. Испытание Украиной, - К.Затулин
07:40  Кабул опроверг сообщение МИД РФ о квартировании 10 тыс боевиков ДАИШ в Афганистане
07:37  В Кабуле подорвали офис афган-разведки NDS - 6 погибших
07:32  Уроки елбасы. Станет ли Казахстан для Кремля примером бессмысленной борьбы с коррупцией
02:14  Реновация, Биткоин, Хайп... Названы главные русские слова 2017 года
01:48  Похищение Рождества. В Саудовской Аравии, Сомали и Брунее запретили рождественские праздники
01:10  Казахский Киркоров (певец Тореали) жутко оскандалился
00:59  Мутко само-убрался из руководителей Рус-футбола. Пробили пеналя
00:55  США ведут войну в 149 странах, окружив Россию
00:52  Запад и Греф (Сбербанк РФ) угрожают России новыми санкциями
00:45  Разрешение на секс. Кому нужны нетрадиционные европейские ценности, - Э.Чаландзия
00:42  С Сирией разобрались. На очереди Афганистан? - М.Князева
00:41  70% населения Таджикистана - граждане, возрастом младше 30 лет
00:34  Узбекэнерго погасило долг перед казахской KEGOC ($143 млн)
00:28  Социализм будет. Новый, - Юрий Жуков
00:26  Атаман Анненков и его Гражданская война в Казахстане и Китае (история)
00:14  Русь платила в Золотую Орду дань в 20% доходов. Сбором заведовала Москва...
00:10  В Ташкенте и области упростили процедуру прописки
00:04  Из Минфина Узбекистана уволены разом пятьдесят чиновников
00:00  Как кыргызские пограничники занимаются поборами на узб-границе, - А.Эргешов
Понедельник, 25.12.2017
21:03  Заблудшие женщины Кыргызстана или куда приведет соблазн экстремистской идеи? - К.Жумабеков
20:11  Нарком Берия как фактор Победы, - Е.Прудникова
19:09  Черное золото Поднебесной. Как Китай стал лидером по продажам осетровой икры, - А.Винокуров
19:06  Орлы или вороны?... На Руси всегда был мятежный народ, - Э.Ханымамедов
17:47  Рождественская распродажа биткойна продолжается
17:29  Сооронбай Жээнбеков вылетел с официальным визитом в Астану
16:08  ООН и конец американского диктата, - И.Шамир
16:07  Дипломатический оксюморон. Каким будет будущее: человеческим или американским? - Дм.Дзыговбродский
16:05  В Кыргызстане нейтрализован опасный террорист-диверсант. Транзитом из Сирии
16:04  Каким будет 2018 год для Кыргызстана. Прогноз политологов
16:00  Новый русский Ближний Восток, - Абдель Аль-Манаам Али Айса
15:10  11 баз и $500 млн боевикам: США готовят новую бойню в Сирии
07:46  Sex.tj - полный охир! В Таджикистане под запрет попали доменные имена с "безнравственными" названиями
07:35  Экс-министра обороны Кыргызстана Омуралиева оштрафовали и лишили звания генерала
07:17  Нового нефтяного эмбарго из-за Иерусалима не будет…, - А.Балиев
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Поддержим многодетную семью сибирского священника!Поддержим многодетную семью сибирского священника!
15:00 26.12.2017

Не дадим погибнуть от холода многодетной семье погорельцев православного священника!

О. Роман Малышев
Москва, Россия

В субботу 16 декабря в селе Ирбейского района Красноярского края сгорел дом многодетной семьи православного батюшки.

Девять детей и их родители выбежали на улицу кто в чем был.

В субботу, 16 декабря, около 8 утра, в диспетчерскую пожарной охраны Ирбейского района позвонили и сказали, что горит частный дом.

На место тут же выехали бригады спасателей. Огонь удалось потушить через два с половиной часа. Только вот от дома остались одни головешки. На улице осталась многодетная семья сельского священика.

Хозяин дома - отец Роман, его жена - матушка Елена и девять детей, остались без крыши над головой, денег и документов.

- Вся семья выскочила на улицу, кто в чем был. Никакой верхней одежды не было на них, даже на малышах, - говорит сосед батюшки.

Сейчас отец Роман с семьей ютится во временном жилье. Священник не опускает рук, уже вышел на службы, и говорит, что благодарен Богу, что все остались живы.

Семья остро нуждается в помощи неравнодушных людей. Если вы хотите им помочь, то можно перечислить любую посильную сумму на карту батюшки.

Карта Visa: 4281 2261 1451 3362
Роман Алексеевич Малышев
Или на карту матушки Елены.
Карта Visa: 4890 4943 5952 9161
Елена Сергеевна Малышева

Семья батюшки Романа крайне нуждается в любой помощи.

Нужна посуда, кухонная утварь, подушки, одеяла, постельное белье. Из одежды ничего не осталось. Необходимы любые детские вещи.

Семья так же нуждается в помощи бытовой техникой, моющими средствами, а самое главное - в средствах на строительство!

Вещи для семьи можно привозить в Ирбейский СДК.

Источник - change.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514289600
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  