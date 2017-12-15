Поддержим многодетную семью сибирского священника!

15:00 26.12.2017 Не дадим погибнуть от холода многодетной семье погорельцев православного священника!



О. Роман Малышев

Москва, Россия



В субботу 16 декабря в селе Ирбейского района Красноярского края сгорел дом многодетной семьи православного батюшки.



Девять детей и их родители выбежали на улицу кто в чем был.



В субботу, 16 декабря, около 8 утра, в диспетчерскую пожарной охраны Ирбейского района позвонили и сказали, что горит частный дом.



На место тут же выехали бригады спасателей. Огонь удалось потушить через два с половиной часа. Только вот от дома остались одни головешки. На улице осталась многодетная семья сельского священика.



Хозяин дома - отец Роман, его жена - матушка Елена и девять детей, остались без крыши над головой, денег и документов.



- Вся семья выскочила на улицу, кто в чем был. Никакой верхней одежды не было на них, даже на малышах, - говорит сосед батюшки.



Сейчас отец Роман с семьей ютится во временном жилье. Священник не опускает рук, уже вышел на службы, и говорит, что благодарен Богу, что все остались живы.



Семья остро нуждается в помощи неравнодушных людей. Если вы хотите им помочь, то можно перечислить любую посильную сумму на карту батюшки.



Карта Visa: 4281 2261 1451 3362

Роман Алексеевич Малышев

Или на карту матушки Елены.

Карта Visa: 4890 4943 5952 9161

Елена Сергеевна Малышева



Семья батюшки Романа крайне нуждается в любой помощи.



Нужна посуда, кухонная утварь, подушки, одеяла, постельное белье. Из одежды ничего не осталось. Необходимы любые детские вещи.



Семья так же нуждается в помощи бытовой техникой, моющими средствами, а самое главное - в средствах на строительство!



Вещи для семьи можно привозить в Ирбейский СДК. Источник - change.org

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