"Я - против". Елбасы застеснялся, что в его честь переименовали улицу Фурманова в Алматы

09:34 26.12.2017 "Спасибо за все, но не надо этого делать"

Назарбаев о переименовании Фурманова



Бауржан Апсеитов, ktk.kz, 25 декабря



Нурсултан Назарбаев на ежегодной встрече с журналистами прокомментировал переименование улицы Фурманова в Алматы. Президент в очередной раз отметил, что всегда выступает против таких предложений и инициатив. Лишь раз он согласился на то, чтобы университет назвали в его честь.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

- Я своим указом могу запретить это делать. Вот я сейчас публично всем казахстанцам говорю: не надо этого делать. Не надо. Не в этом дело вообще-то. Надо остаться в истории своими делами. Не большой длительной жизнью, не какими-то памятниками – делами. Я стараюсь это делать. Что бывает с памятниками через прохождение времен, мы все из истории хорошо знаем. Ну, назвали… Хорошо, хоть Фурманова, не кого-нибудь. Алматы – все же родной город. То есть спасибо за все, но не надо этого делать.

Встреча с журналистами республиканских изданий, информагентств и телеканалов длилась чуть больше двух часов. За это время глава государства ответил на десятки вопросов. В том числе о дальнейшем политическом курсе страны, о тратах на проведение Универсиады и EXPO. Не обошли стороной и весьма наболевшую тему: вливание огромных государственных средств в банковский сектор. Нурсултан Назарбаев отметил, что деньги, выделенные на оздоровление, финансовые учреждения обязаны вернуть в полном объеме.



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Назарбаев: не важно, что о нас говорят за бугром

Президент Казахстана ответил на вопрос о конституционной реформе



АСТАНА, 25 дек - Sputnik



Самое главное, чтобы конституционную реформу одобрили казахстанцы, и "не важно, что о нас говорят за бугром". Об уникальном пути каждого народа президент Нурсултан Назарбаев рассказал во время встречи с журналистами ведущих СМИ страны.

В эфир республиканских каналов вышла телевизионная версия интервью главы государства отечественным СМИ. В одном из вопросов были озвучены сомнения по поводу изменения реального баланса сил между ветвями власти после проведенной конституционной реформы.

"35 полномочий по закону, определенным президентом, переданы в парламент или в правительство. Роль парламента повысилась намного, я считаю. Роль правительства поднялась… Больше дать полномочий и ответственности правительству за конкретные исполнительные дела, больше дать прав парламенту как законодательной власти по контролю над исполнительной властью. То, что мы сделали, думаю, сделали правильно. Много сделали, мало сделали – жизнь покажет", - ответил Назарбаев.

Президент добавил, что каждый народ вправе выбрать свой путь.

"У каждой страны, у каждого народа есть своя история, свои традиции, своя жизнь, своя культура. Поэтому мы идем так, как мы считаем нужным для нашего народа. Самое главное – чтобы это одобрял наш казахстанский народ. Не важно, что о нас говорят за бугром, за океаном. Каноны одной страны нельзя принести шаблоном в другую страну. Что в этих случаях получается, мы по опыту мировому знаем и видим", - рассказал глава государства.

Конституционная реформа была проведена в начале года. Она коснулась перераспределения властных полномочий между парламентом и правительством. Соответствующие поправки были внесены в главный закон страны.

Интервью Нурсултана Назарбаева с представителями казахстанских СМИ проходило в сфере "Нұр әлем" в минувшую пятницу, 22 декабря.



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Глава государства дал совет, как освоить казахский язык и латиницу

Президент Казахстана сказал, что принятый единый алфавит казахского языка на латинице сблизит многонациональный народ страны



АСТАНА, 25 дек – Sputnik



Чтобы быстрее и лучше можно освоить казахский язык и латиницу, необходимо постепенно печатать отдельные колонки на казахском языке на латинском алфавите, сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время интервью отечественным СМИ.

"Сколько про это уже сказано, надо еще раз сказать. Говорим об этом с момента обретения независимости… Поэтому вместо того, чтобы об этом говорить и отвечать, "Егемен Казахстан" и других казахских печатных СМИ по одному столбику можете писать, пусть читают. Я сам сижу с алфавитом пишу слова Абая, это не просто, но и не так тяжело", - сказал Назарбаев во время встречи с журналистами ведущих СМИ.

Он добавил, что со временем постепенно будут переведены на новый алфавит названия улиц в городах, и постепенно люди будут учить все сами.

"Приучать надо. В 17 лет, закончив казахскую школу, я уехал, полностью в русскоязычной среде находился и полностью забыл казахский язык. Мне посоветовали в то время читать "Социалистический Казахстан", трудно было, читал-читал. Все зависит от того, как человек себя настроит и от стимула зависит", - сказал президент.

Также, по его мнению, единый алфавит сблизит многонациональный народ страны.

"Приедешь в Лондон или Вашингтон, говоришь на английском ближе становишься, правильно? Как можешь работать в Москве, не зная русский язык? Все США - страна мигрантов, их объединяет английский язык. Сама цель создать идентичность нашего многоэтнического народа нашей страны", - отметил глава государства.

Назарбаев напомнил, что ранее вопрос перехода казахского алфавита на латиницу обсуждался с народом, с интеллигенцией, изучался со всех сторон историками и учеными и пришли к единой системе. В то же время президент подчеркнул, что время для внедрения и пользования нового алфавита еще есть, поэтому "не надо думать, что это все уже полностью решено".

"Я знаю, что идет очень много обсуждений - правильна ли та верхняя точка, что нужно было сделать из нескольких вариаций, взять алфавит тюркоязычных братьев. Я думаю, что алфавит должен соответствовать компьютерному образцу. Для этого делали. Поэтому я считаю, что нынешний вариант - правильный", - заключил президент.

Перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года предполагается провести поэтапно. На особом контроле нацкомиссии будут находиться вопросы апробации, подготовки преподавательского корпуса, создания нормативной правовой базы и в целом процесс внедрения нового алфавита в практику.

Новый алфавит казахского языка был принят указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаев в конце октября. Вместо 42 букв кириллицы в нем использовано 32 знака, девять из которых пишутся с апострофом.Назарбаев дал совет, как освоить казахский язык и латиницу.



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Назарбаев пошутил, что в эпоху цифровизации трудно что-то утаить

Президент пошутил о новой госпрограмме "Цифровой Казахстан" в стиле антиутопии



АСТАНА, 25 дек - Sputnik



О жизни без секретов и новой госпрограмме "Цифровой Казахстан" рассказал президент Нурсултан Назарбаев в шутливом тоне.

Отвечая на вопрос журналиста о грядущей цифровой эпохе, президент Казахстана поделился: ему самому приходится учиться новым технологиям, в которых уже прекрасно разбираются, например, его внуки.

"Вообще, трудная жизнь у детей, с учителем разговариваешь через IPhone – как он себя вел там, начинаешь ему "накачку" давать. А если еще чипы будут у тебя еще в телефоне, все будет зафиксировано, номер твоего водительского удостоверения, группа крови, какой ты человек, сколько ты в банке счет имеешь. То есть, с одной стороны, прогресс, а с другой – нелегко жить, никаких секретов, все должно быть открыто", - сказал Назарбаев в интервью казахстанским журналистам, которое транслировалось по республиканским телеканалам.

Также глава государства поведал, что значение этой госпрограммы велико.

"Цифровой Казахстан" - очень важно, поэтому я специально назначил специального вице-премьера, у него основное образование по IT-технологиям, министерство информации, Даурен Абаев, они очень активно работают по этим направлениям", - добавил президент.

Государственная программа "Цифровой Казахстан" включает несколько направлений: цифровизацию отраслей экономики, новый качественный уровень предоставления цифровых госуслуг, создание высокозащищенной инфраструктуры хранения и передачи информации, создание креативного общества, создание устойчивых связей между бизнесом, наукой и государством.



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Дефицит бензина был вызван полным головотяпством – Назарбаев

По словам президента Казахстана, больше топливных кризисов в стране быть не должно



АСТАНА, 25 дек - Sputnik



Дефицит бензина произошел в этом году из-за головотяпства и упущения руководства ответственных органов. Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос журналиста о причинах минувшего топливного кризиса в ходе интервью отечественным СМИ.

"В данном случае глубинных причин не было, это было полное головотяпство, и упущение соответствующих органов и людей, которые возглавляют. Мы нефтеперерабатывающие заводы ремонтируем ежегодно, останавливаем на ремонт – тоже надо разобраться, почему именно в это время - после уборки ждем и останавливаем. Ну, заранее к этому всегда готовились, в мае месяце принимали решение и накапливали ресурсы. Этого не сделано было. Вот и все. Потом восстановили", - ответил Назарбаев.

Кроме того, глава государства рассказал, сейчас есть даже излишек производимого в стране топлива, поэтому больше дефицита не предвидится.

"Если глубинные проблемы: нам собственных нефтепродуктов в Казахстане не хватало, и мы завозили из России. Теперь, проведя реконструкцию всех трех нефтеперерабатывающих заводов, теперь мы полностью обеспечиваем Казахстан этими ресурсами и около миллиона тонн имеем возможность экспортировать даже. Поэтому больше такого не должно быть, если не допустят каких-то новых недостатков", - поделился президент.

В октябре в ряде городов Казахстана наблюдалась нехватка 92-го бензина, а в ноябре не хватало уже дизельного топлива. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил выговор министру энергетики Канату Бозумбаеву. С должности вице-министра был уволен Асет Магауов.



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Назарбаев: несмотря ни на что, я не разочарован в молодых кадрах

Нурсултан Назарбаев заявил, что и впредь будет доверять молодым специалистам ответственные должности



АСТАНА, 25 дек – Sputnik



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о молодых управленцах, которые не оправдали его надежд.

В ходе встречи главы государства с казахстанскими журналистами был задан вопрос о молодых людях, которым была доверена ответственная должность, но которые не оправдали доверия.

"Мы говорим о цифровизации, это работа молодежи, они знают. Они в другое время живут в отличии от нашего. Поэтому кому верить, если не молодежи? Но если было (разочарование), нельзя говорить, что теперь всей молодежи теперь нельзя верить. Я все равно буду верить молодежи, будущее в их руках", - сказал Назарбаев.

Он добавил, что сегодня 35-летнего человека трудно назвать молодым специалистом: он уже окончил учебу, получил определенный опыт в работе и его можно назначить на определенную должность.

"Но, когда эти девушки или молодые люди не оправдывают доверия, сами попадают в капкан, то, конечно, это разочаровывает. Поэтому, отвечая на вопрос, скажу, что нужно работать во благо Родины. Будешь честным - тогда достигнешь мечты, страна будет ценить, близкие будут ценить, рядом будет семья, дети будут рады. Мы и сегодня назначаем молодежь. У нас есть министры, не достигшие 40 лет. Есть молодежь, закончившая обучение по программе "Болашак". Поэтому говорим, что верим молодежи", - сказал президент.

Одним из самых молодых министров в Казахстане еще недавно был выпускник программы "Болашак" Куандык Бишимбаев. Он сделал блестящую карьеру и занимал руководящие должности на государственной службе и нацкомпаниях. Но с января 2017 года Бишимбаев находится под арестом. Его подозревают в крупном хищении в бытность председателем правления национального управляющего холдинга "Байтерек". В настоящее время идет суд по его делу. Сам Бишимбаев вину не признал. Источник - nomad.su

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