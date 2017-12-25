 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырСтрасти. Ак-калпак для барбоса
09:05 26.12.2017

Ак-калпак на собаке. В Генеральную прокуратуру заявление не поступало

Заявление на хозяйку, надевшую на свою собаку ак-калпак во время Dog’s fashion show, от режиссера Ырысбека Жабирова в Генпрокуратуру не поступало. Об этом ИА "24.kg" сообщили в главном надзорном органе.

В ведомстве проинформировали, если жалоба поступит, то начнется разбирательство по существу. В Уголовном кодексе КР есть статья за осквернение и глумление над национальной символикой и государственной атрибутикой, предусматривающая штраф. Ак-калпак к символам государственности не относится.

Режиссер Ырысбек Жабиров требует наказать заводчика по всей строгости закона, вплоть до лишения свободы, за оскорбление национальных чувств кыргызов. Согласно статье 299 УК КР, за унижение национального достоинства предусмотрено наказание сроком от 3 до 5 лет тюрьмы.

Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Источник - 24.kg
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