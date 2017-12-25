Чуйские утырки. Депутат ударил чиновника. В местном кенеше пошли в отказ - ничего не видели

09:02 26.12.2017 Депутаты Беловодского кенеша выгораживают своего коллегу Сейита Надырбекова, ударившего во время сессии заместителя главы айыл окмоту Советбека Орозалиева. Об этом ИА "24.kg" собщил очевидиц Юсуп Китаев.



По его словам, уголовное дело в отношении члена фракции "Республика - Ата Журт" Сейита Надырбекова не возбуждено. Сотрудники УВД Московского района провели проверку по факту инцидента и направили материалы в прокуратуру Чуйской области для дачи юридической оценки.



Юсуп Китаев также рассказал, что депутаты местного кенеша теперь отказываются от своих показаний и утверждают, что не видели, как их коллега из "Республики - Ата Журт" бьет Советбека Орозалиева.



Сам пострадавший уже прошел экспертизу и ожидает результатов. Советбек Орозалиев ранее написал заявдение в милицию и требует, чтобы Сейита Надырбекова привлекли к уголовной или административной ответственности.

26 декабря 2017, Бишкек - ИА "24.kg", Дарья ПОДОЛЬСКАЯ Источник - 24.kg

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