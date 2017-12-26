В центре Милана африканский беженец залез на рождественскую елку за крестом

08:55 26.12.2017 Мигрант попытался снять крест с рождественской ели в Италии





Африканский беженец взобрался на рождественскую елку перед центральным вокзалом в итальянском Милане, чтобы снять с нее крест.



Как уточняет Il Giornale, на елку залез 21-летний уроженец Гамбии. Сотрудники полиции помешали молодому человеку снять крест с рождественского дерева. Отмечается, что они оперативно пресекли попытку нарушения общественного порядка.



Когда африканца спросили, зачем он забрался на елку, он указал на крест, сказав, что это "нехорошо". Молодого человека доставили в полицейский участок. Там выяснилось, что у мужчины имеется выданное комиссией по делам беженцев разрешение на пребывание в стране.

26 декабря 2017,



Текст: Ольга Никитина Источник - vz.ru

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