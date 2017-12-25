Медведева - в Камызяки. РосКабмин утвердил программу переселения соотечественников под Астрахань

08:18 26.12.2017 Премьер-министр России Дмитрий Медведев согласовал проект по оказанию содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом.



Как говорится в документе, опубликованном на сайте правительства, распоряжением согласовывается проект государственной программы Астраханской области "Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом на 2017-2020 годы".



"Программа предусматривает переселение соотечественников, являющихся высококвалифицированными специалистами и квалифицированными рабочими по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда", - говорится в документе.



По замыслу авторов документа, реализация программы позволит привлечь в Астраханскую область 600 соотечественников за три года.



Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что программа переселения на Дальний Восток делается по столыпинским рецептам.



26 декабря 2017, Дмитрий Зубарев Источник - vz.ru

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