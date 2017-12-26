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У Киргизии с Казахстаном появилась граница, - В.Панфилова
07:49 26.12.2017

Стороны урегулировали таможенно-пограничную ситуацию

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня из Астаны прибыл в Москву для участия в неформальном саммите СНГ. Накануне он впервые посетил Казахстан с официальным визитом. По итогам переговоров президенты поставили точку в юридическом оформлении государственной границы. Главы государств обсудили также ход реализации подписанной в прошлом месяце "дорожной карты" Киргизия–Казахстан в рамках ЕАЭС. По мнению экспертов, Бишкек нуждается в финансовой помощи Астаны.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, встречая Сооронбая Жээнбекова, напомнил, что это уже их вторая встреча. Приглашение посетить Астану новый киргизский президент получил 30 ноября, во время переговоров с Назарбаевым на полях саммита ОДКБ. Глава Казахстана поздравил Жээнбекова с избранием на высший государственный пост и сказал, что необходимо вернуть "добрососедские отношения" между двумя народами, испорченные в ходе президентских выборов в Киргизии.

На переговорах в Астане Назарбаев отметил, что в Казахстане никогда "не допускали в адрес Кыргызстана" резких высказываний. "Это правильно, потому что мы приходим и уходим, а народы останутся, будут соседями. Задача каждого поколения – дружбу, отношения сохранить", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Сооронбай Жээнбеков выразил признательность за приглашение в Казахстан и назвал Назарбаева "аксакалом" и "старшим братом". "Казахи и кыргызы – братские народы. У нас одни земли, мы пьем воду из одних источников, по одним и тем же дорогам ходим. Я приложу все свои усилия для укрепления стратегических связей, наших союзных договоренностей", – подчеркнул президент Киргизии.

По итогам переговоров Назарбаев и Жээнбеков подписали Договор о демаркации государственной границы Казахстан–Киргизия и межправительственное соглашение о режиме государственной границы двух стран. Тем самым они разрешили один из самых сложных вопросов взаимоотношений любых государств мира – государственной границы. Так завершилось юридическое оформление киргизско-казахской границы протяженностью 1241 км, которое началось еще в 2003 году.

Несмотря на успех, эксперты считают, что Сооронбай Жээнбеков – фигура не самостоятельная и рассчитывать на прорыв в отношениях с Астаной можно только при определенных условиях. "Заявленное Сооронбаем Жээнбековым следование курсу президента Алмазбека Атамбаева как внутри страны, так и во внешней политике не может не восприниматься в Астане как наследуемый кризисный узел во взаимоотношениях с Киргизией", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев. По его мнению, подписанная в Астане "дорожная карта" по урегулированию таможенно-пограничной ситуации – это уступка со стороны Казахстана и одновременно – эффективный инструмент казахстанской политики следующего периода, поскольку выполнить все условия этой "дорожной карты" Киргизия никогда не будет в состоянии. Значит, у Астаны всегда будет возможность использовать эту "карту" для давления на Бишкек по тем или иным вопросам. "Для Казахстана достаточно болезненными являются попытки "водного шантажа" со стороны Бишкека – угрозы перекрыть воду в ирригационный период. Думаю, что Жээнбеков будет просто вынужден идти на компромисс по любым вопросам, поскольку если Казахстан вновь ужесточит режим границы, то Киргизия, где и так сложная социально-экономическая и общественно-политическая ситуация, просто взорвется. Жээнбеков должен понимать, что его в этом случае снесет первым, а потому повестку встречи в Астане диктовать будет, естественно, не он", – считает эксперт.

В ходе расширенной встречи Нурсултан Назарбаев отметил, что между Астаной и Бишкеком нет проблем, которые нельзя решить. По его словам, за 10 месяцев 2017 года торговля между двумя странами выросла на 13%, а Казахстан вложил в киргизскую экономику около 650 млн долл. "В Казахстане работает более 700 предприятий с участием киргизского бизнеса и капитала. Теперь мы работаем в условиях евразийской интеграции", – сказал Назарбаев и предложил перейти к обсуждению актуальной повестки дня.

Судя по составу киргизской делегации – а Жээнбекова сопровождали министр экономики, глава таможенной службы, глава ветеринарной службы, – на переговорах обсуждали вопросы, связанные с "дорожной картой" Казахстан–Киргизия в рамках ЕАЭС, содержание которой, кстати, нигде не обнародовано. По мнению киргизского независимого экономиста Кубата Рахимова, речь шла о финансовых возможностях Бишкека. "Не исключено, что киргизская сторона просила денег, поскольку своих источников поступления финансовых средств нет. Бюджет хронически дефицитный, каждый год покрывается траншами МВФ, прямыми трансфертами с российского бюджета. 100 млн долл. грантовой помощи, от которых Бишкек в разгар конфликта отказался, можно было реализовать через механизм государственно-частного партнерства (ГЧП)", – сказал "НГ" Кубат Рахимов.

Эксперт рассматривает четыре варианта решения проблемы. "Первый – киргизские чиновники будут просить денег, им их не дадут, и будет предпринята некая попытка переложить выполнение "дорожной карты" на Россию. Второй вариант – казахстанская сторона может пойти навстречу Бишкеку и выдать кредит. Он может быть льготным, беспроцентным, а потом его и вовсе спишут, как это было с российским кредитом. На днях Москва простила Киргизии 240 млн долл. Третий вариант – все объявят, что погорячились, и предложат отыгрывать ситуацию назад. И наконец, четвертый вариант: не исключено, что необходимые средства Казахстан будет выделять "натурой", то есть казахстанские компании войдут на киргизский рынок и сами обустроят лаборатории и другие необходимые объекты для ведения торговли в рамках ЕАЭС", – сказал Рахимов. Но для этого, по его мнению, в Киргизии нужно проводить серьезные реформы.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
26.12.17

Источник - ng.ru
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