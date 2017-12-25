 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 26.12.2017
09:38  Европейский союз в помпезном тупике, - П.Искендеров
09:34  "Я - против". Елбасы застеснялся, что в его честь переименовали улицу Фурманова в Алматы
09:05  КырСтрасти. Ак-калпак для барбоса
09:02  Чуйские утырки. Депутат ударил чиновника. В местном кенеше пошли в отказ - ничего не видели
08:55  В центре Милана африканский беженец залез на рождественскую елку за крестом
08:18  Медведева - в Камызяки. РосКабмин утвердил программу переселения соотечественников под Астрахань
07:49  У Киргизии с Казахстаном появилась граница, - В.Панфилова
07:46  Предательство элит. Испытание Украиной, - К.Затулин
07:40  Кабул опроверг сообщение МИД РФ о квартировании 10 тыс боевиков ДАИШ в Афганистане
07:37  В Кабуле подорвали офис афган-разведки NDS - 6 погибших
07:32  Уроки елбасы. Станет ли Казахстан для Кремля примером бессмысленной борьбы с коррупцией
02:14  Реновация, Биткоин, Хайп... Названы главные русские слова 2017 года
01:48  Похищение Рождества. В Саудовской Аравии, Сомали и Брунее запретили рождественские праздники
01:10  Казахский Киркоров (певец Тореали) жутко оскандалился
00:59  Мутко само-убрался из руководителей Рус-футбола. Пробили пеналя
00:55  США ведут войну в 149 странах, окружив Россию
00:52  Запад и Греф (Сбербанк РФ) угрожают России новыми санкциями
00:45  Разрешение на секс. Кому нужны нетрадиционные европейские ценности, - Э.Чаландзия
00:42  С Сирией разобрались. На очереди Афганистан? - М.Князева
00:41  70% населения Таджикистана - граждане, возрастом младше 30 лет
00:34  Узбекэнерго погасило долг перед казахской KEGOC ($143 млн)
00:28  Социализм будет. Новый, - Юрий Жуков
00:26  Атаман Анненков и его Гражданская война в Казахстане и Китае (история)
00:14  Русь платила в Золотую Орду дань в 20% доходов. Сбором заведовала Москва...
00:10  В Ташкенте и области упростили процедуру прописки
00:04  Из Минфина Узбекистана уволены разом пятьдесят чиновников
00:00  Как кыргызские пограничники занимаются поборами на узб-границе, - А.Эргешов
Понедельник, 25.12.2017
21:03  Заблудшие женщины Кыргызстана или куда приведет соблазн экстремистской идеи? - К.Жумабеков
20:11  Нарком Берия как фактор Победы, - Е.Прудникова
19:09  Черное золото Поднебесной. Как Китай стал лидером по продажам осетровой икры, - А.Винокуров
19:06  Орлы или вороны?... Ну Руси всегда был мятежный народ, - Э.Ханымамедов
17:47  Рождественская распродажа биткойна продолжается
17:29  Сооронбай Жээнбеков вылетел с официальным визитом в Астану
16:08  ООН и конец американского диктата, - И.Шамир
16:07  Дипломатический оксюморон. Каким будет будущее: человеческим или американским? - Дм.Дзыговбродский
16:05  В Кыргызстане нейтрализован опасный террорист-диверсант. Транзитом из Сирии
16:04  Каким будет 2018 год для Кыргызстана. Прогноз политологов
16:00  Новый русский Ближний Восток, - Абдель Аль-Манаам Али Айса
15:10  11 баз и $500 млн боевикам: США готовят новую бойню в Сирии
07:46  Sex.tj - полный охир! В Таджикистане под запрет попали доменные имена с "безнравственными" названиями
07:35  Экс-министра обороны Кыргызстана Омуралиева оштрафовали и лишили звания генерала
07:17  Нового нефтяного эмбарго из-за Иерусалима не будет…, - А.Балиев
07:16  Разложение воинствующего либерализма, - И.Шумейко
07:15  Первый год президента Трампа на Ближнем Востоке, - Н.Бобкин
07:10  Кремлю предстоит укротить Дамаск и Тегеран, - А.Мардасов, К.Семенов
07:07  Афганистан держит Центральную Азию в напряжении, - И.Субботин
07:06  Пекин призывает мировое сообщество не бояться Поднебесной, - Юрий Тавровский
00:28  Федеральный маршал Трамп, - Ф.Лукьянов
00:25  Свобода выбирать из множества зол, или Мир, в котором все рухнуло, - Д.Буянов
00:24  Почему ДАИШ-2 никогда не появится? - С.Францман
00:19  К вопросу о Харыпах... У нас в Узбекистане.docx, - Б.Мусаев
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Афганистан   | 
Кабул опроверг сообщение МИД РФ о квартировании 10 тыс боевиков ДАИШ в Афганистане
07:40 26.12.2017

Министерство обороны Афганистана опровергло заявление высокопоставленного чиновника МИД России Замира Кабулова о 10 тысячах боевиков "Исламского государства" в этой стране.

Давлат Вазири, пресс-секретарь Минобороны Афганистана, сказал 24 декабря в беседе с Радио Озоди, что мировое сообщество, в том числе Россия, хорошо осведомлено, что ИГ было вытеснено из Афганистана и в настоящее время численность боевиков этой группировки в стране не превышает несколько сотен человек.

"Число боевиков "Исламского государства" в Афганистане исчисляется не тысячами, а несколькими сотнями. Вначале, возможно, их было около 6-7 тысяч. Из этого количества 1 тысяча была убита. Другие ранены либо задержаны. То, что заявил Замир Кабулов, ничто иное, как его личное заявление", - сказал собеседник.

На днях российские СМИ со ссылкой на спецпредставителя президента России, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова сообщили, что численность боевиков "Исламского государства" в Афганистане превышает 10 тыс человек, причем пополнение идет, в основном, из Сирии и Ирака.

Он добавил, что больше всего отрядов террористов располагаются на севере Афганистана, недалеко от границ с Таджикистаном и Туркменистаном.

"Особо нас тревожат провинции Джаузджан и Сари-Пуль, где недавно среди действующих боевиков зафиксировано появление граждан Алжира и Франции. ИГИЛ четко ставит целью распространение влияния за пределы Афганистана, который они считают своей опорной базой. Это представляет серьезные угрозы безопасности, прежде всего, для стран Центральной Азии и южных регионов России", -цитируют СМИ Кабулова.

По его словам, в воздушном пространстве Афганистана замечены вертолеты без опознавательных знаков, которые занимаются транспортировкой боевиков и оружия. Этот высокопоставленный чиновник российского МИД ранее также высказывал обеспокоенность скоплением боевиков у южных границ Таджикистана, однако таджикские власти утверждали в ответ, что Кабулов преувеличивает.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514263200
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  