Кабул опроверг сообщение МИД РФ о квартировании 10 тыс боевиков ДАИШ в Афганистане

07:40 26.12.2017 Министерство обороны Афганистана опровергло заявление высокопоставленного чиновника МИД России Замира Кабулова о 10 тысячах боевиков "Исламского государства" в этой стране.



Давлат Вазири, пресс-секретарь Минобороны Афганистана, сказал 24 декабря в беседе с Радио Озоди, что мировое сообщество, в том числе Россия, хорошо осведомлено, что ИГ было вытеснено из Афганистана и в настоящее время численность боевиков этой группировки в стране не превышает несколько сотен человек.



"Число боевиков "Исламского государства" в Афганистане исчисляется не тысячами, а несколькими сотнями. Вначале, возможно, их было около 6-7 тысяч. Из этого количества 1 тысяча была убита. Другие ранены либо задержаны. То, что заявил Замир Кабулов, ничто иное, как его личное заявление", - сказал собеседник.



На днях российские СМИ со ссылкой на спецпредставителя президента России, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова сообщили, что численность боевиков "Исламского государства" в Афганистане превышает 10 тыс человек, причем пополнение идет, в основном, из Сирии и Ирака.



Он добавил, что больше всего отрядов террористов располагаются на севере Афганистана, недалеко от границ с Таджикистаном и Туркменистаном.



"Особо нас тревожат провинции Джаузджан и Сари-Пуль, где недавно среди действующих боевиков зафиксировано появление граждан Алжира и Франции. ИГИЛ четко ставит целью распространение влияния за пределы Афганистана, который они считают своей опорной базой. Это представляет серьезные угрозы безопасности, прежде всего, для стран Центральной Азии и южных регионов России", -цитируют СМИ Кабулова.



По его словам, в воздушном пространстве Афганистана замечены вертолеты без опознавательных знаков, которые занимаются транспортировкой боевиков и оружия. Этот высокопоставленный чиновник российского МИД ранее также высказывал обеспокоенность скоплением боевиков у южных границ Таджикистана, однако таджикские власти утверждали в ответ, что Кабулов преувеличивает. Источник - rus.ozodi.org

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