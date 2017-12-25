В Кабуле подорвали офис афган-разведки NDS - 6 погибших

07:37 26.12.2017 В Кабуле шесть человек погибли при взрыве у здания афганской разведки



В Кабуле шесть мирных жителей погибли в понедельник в результате нападения террориста-смертника вблизи штаб-квартиры афганской разведки. Ответственность на себя взяла группировка "Исламское государство", запрещенная в России и других странах. Нападение произошло в тот момент, когда сотрудники прибывали в здание Национального управления безопасности (NDS). Неделю ранее нападению подвергся учебный центр NDS в Кабуле.



Представитель министерства внутренних дел Наджиб Даниш сообщил AFP, что шесть гражданских лиц в машине "Тойота" были убиты, когда террорист взорвал себя у входа в здание. Репортер AFP, находившийся на месте события, подтвердил, что нападение произошло у главного входа в штаб-квартиру. "Исламское государство" заявило о своей ответственности за этот теракт через пропагандистскую сеть "Амак".



В пятницу террорист-смертник направил груженый взрывчаткой внедорожник на полицейский участок в провинции Кандагар, убив шесть офицеров и уничтожив здание участка. Источник - rus.ozodi.org

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