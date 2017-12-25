Реновация, Биткоин, Хайп... Названы главные русские слова 2017 года

02:14 26.12.2017 Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка, в который входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы, выбрал главное слово 2017 года - "реновация". На втором месте списка - "биткоин", на третьем - "хайп".



ТОП-10 слов 2017 года выглядит так:



1. Реновация

2. Биткоин

3. Хайп

4. Токсичный

5. Баттл

6. Допинг

7. Криптовалюта

8. Фейк

9. Безвиз

10 Домогательство/харассмент



Кстати, эксперты выбрали также пятнадцать "протологизмов" (авторских неологизмов).



ТОП-15 слов в номинации "Протологизм":



1-2. Домогант

1-2. Гоп-политика

3. Зломенитый

4. Кумироточение

5. Обеззлобливающее

6. Сетячий образ жизни

7. Соворность

8. Дармолюб

9-10. Живоглупие

9-10. Незомбисимость

11. Матильдометр

12. Дерзюминка

13. Живолюдье

14. Достосрамный

15. Неозлобизм



В Экспертный совет входят писатели Вячеслав Курицын, Елена Черникова, Владимир Шаров, Татьяна Щербина; лингвисты Светлана Друговейко-Должанская, Людмила Зубова, Ольга Северская, Наталья Фатеева, Елена Шмелева; журналисты и филологи Андрей Архангельский, Марина Королева, Ксения Туркова; режиссер Владимир Мирзоев; филолог и педагог Евгения Абелюк; библеист и публицист Андрей Десницкий; философы и культурологи Григорий Тульчинский и Михаил Эпштейн. Секретарь совета - лингвист Яна Астахова. Источник - Год Литературы 2017

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