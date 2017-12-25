|Реновация, Биткоин, Хайп... Названы главные русские слова 2017 года
02:14 26.12.2017
Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка, в который входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы, выбрал главное слово 2017 года - "реновация". На втором месте списка - "биткоин", на третьем - "хайп".
ТОП-10 слов 2017 года выглядит так:
1. Реновация
2. Биткоин
3. Хайп
4. Токсичный
5. Баттл
6. Допинг
7. Криптовалюта
8. Фейк
9. Безвиз
10 Домогательство/харассмент
Кстати, эксперты выбрали также пятнадцать "протологизмов" (авторских неологизмов).
ТОП-15 слов в номинации "Протологизм":
1-2. Домогант
1-2. Гоп-политика
3. Зломенитый
4. Кумироточение
5. Обеззлобливающее
6. Сетячий образ жизни
7. Соворность
8. Дармолюб
9-10. Живоглупие
9-10. Незомбисимость
11. Матильдометр
12. Дерзюминка
13. Живолюдье
14. Достосрамный
15. Неозлобизм
В Экспертный совет входят писатели Вячеслав Курицын, Елена Черникова, Владимир Шаров, Татьяна Щербина; лингвисты Светлана Друговейко-Должанская, Людмила Зубова, Ольга Северская, Наталья Фатеева, Елена Шмелева; журналисты и филологи Андрей Архангельский, Марина Королева, Ксения Туркова; режиссер Владимир Мирзоев; филолог и педагог Евгения Абелюк; библеист и публицист Андрей Десницкий; философы и культурологи Григорий Тульчинский и Михаил Эпштейн. Секретарь совета - лингвист Яна Астахова.