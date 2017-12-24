Похищение Рождества. В Саудовской Аравии, Сомали и Брунее запретили рождественские праздники

01:48 26.12.2017 Похищение Рождества



В Саудовской Аравии, Сомали и Брунее запретили рождественские праздники



Алексей Куприянов



В большинстве стран мира, живущих по григорианскому календарю, 25 декабря отмечают Рождество. Елка на севере, пальма на юге, и везде - подарки тем, кто хорошо себя вел в уходящем году. Однако есть исключения - страны, где Рождество отмечать запрещено.



Кто лишает детей и взрослых подарков и праздника и почему - разбирался iz.ru.



- Саудовская Аравия, как вам хорошо известно, мусульманская страна, Рождество там не отмечают. По правде говоря, это вообще запрещено. Украшать елку или другое дерево - нарушение закона. Найти мишуру или шары в местных магазинах практически невозможно. Попытайся я развесить лампочки на доме, меня ждали бы неприятности со стороны местной полиции. Поэтому мы, экспаты из разных стран, просто собрались несколькими компаниями, всего более 200 человек, взяли с собой самодельные украшения, палатки, кучу еды и питья и выехали в пустыню. У нас было вино, пироги с мясом, горячий яблочный сидр с корицей, ревущий огонь и даже Санта-Клаус. Рождественские песни пели на пяти языках. Праздник продолжался всю ночь - вдали от города, глаз местных жителей и полиции. Мы чувствовали принадлежность к общей культуре, она связывала нас воедино. Мы праздновали Рождество в стране, где оно было официально запрещено. Это было потрясающе.



Это цитата из воспоминаний экспата, которому довелось отмечать Рождество в Саудовской Аравии - стране, где за подобные развлечения вполне можно угодить в руки палача.



Религиозные законы в ваххабитском королевстве - одни из самых строгих. Официально все подданные являются мусульманами и отмечают только исламские праздники. Переход в христианство карается смертью или поркой плетьми и крупным штрафом - в зависимости от обстоятельств. Иммигрантам, не являющимся подданными саудовского монарха, исповедовать свою веру разрешено, но не напоказ. Максимум одна Библия для личного пользования, молитвы только у себя дома. Никаких церквей и молельных домов, никаких крестов. И, разумеется, никаких публичных отмечаний христианских праздников - даже в частных школах, где учатся дети экспатов.



По неофициальным данным, в Саудовской Аравии сейчас проживает более миллиона явных христиан - в основном мигрантов из США, Европы, Индии и с Филиппин. Число тайных неизвестно - саудовцы, отрекшиеся от ислама, предпочитают это не афишировать, учитывая строгость наказания.



Теоретически за закрытыми дверьми христиане могут делать все, что захотят, лишь бы это не бросалось в глаза. На практике же от риска никто не застрахован: в 2012 году религиозная полиция по обвинению в "заговоре с целью отмечания Рождества" арестовала более 40 человек, решивших устроить праздничную вечеринку в квартире приятеля.



Уберите свой праздник от нашего ислама



Пример с богатой Саудовской Аравии старается брать нищее полураспавшееся Сомали. Там министерство по делам религии уже четвертый год запрещает христианам отмечать Рождество. В первую очередь - чтобы те не смущали правоверных мусульман своими обычаями, во вторую - чтобы не давать террористам лишнего повода для атаки на места скопления людей иной веры.



Христианам в Сомали, правда, свою религию исповедовать легче, чем в ваххабитском королевстве. Но с праздниками все так же строго: любые сборища запрещены, отмечать можно только дома в кругу семьи. Дирекции и персоналу отелей и магазинов не позволено каким-либо образом украшать здания и помещения. Однако миссии ООН и миротворцев Африканского союза, которые помогают правительственным войскам воевать с боевиками-исламистами, запреты не касаются.



Впрочем, признаются представители спецслужб, контролировать соблюдение запрета нелегко. После окончания острой фазы гражданской войны все больше сомалийцев возвращаются из Европы - зачастую не по своей воле. Их дети родились и выросли в окружении западной культуры, привыкли к рождественской атмосфере и не собираются отказываться от привычек ради соблюдения непонятных правил.



На другом краю света, в маленьком султанате Бруней, монарх также не хочет, чтобы его подданные следовали привычкам растленного Запада. Тех, кто посмеет отмечать Рождество на публике, ждут штрафы (до $20 тысяч) и тюремный срок до пяти лет. Отдельный запрет наложен на ношение костюма Санта-Клауса, зажигание на улице свечей, пение религиозных гимнов и развешивание украшений.



Чучхе против Рождества



От ярых мусульман не отстают и адепты идей чучхе. Рождество и все его символы в КНДР рассматриваются как религиозный предрассудок и символ чуждой западной культуры. Неудивительно, если учесть, что праздник активно отмечается во враждебном государстве - Южной Корее, где христиане разных видов и конфессий составляют четверть населения.



Благодаря этому рождественская елка превратилась в оружие в руках южнокорейских христианских активистов. Год за годом они воздвигают огромную ель возле границы, как напоминание режиму Кимов о том, что Бог есть, и знак надежды для страдающих под гнетом северокорейских братьев во Христе (каковых, так уж сложилось, и в КНДР немало). Разумеется, в Пхеньяне это воспринимается как средство психологической войны и вызывает немалое раздражение: в 2013 году северяне пригрозили обстрелять елку из пушек.



При этом официально Рождество в атеистической Северной Корее не запрещено, просто этот день является рабочим. А вот сочельник, 24 декабря, официально объявлен праздничным, но не по случаю Рождества: в этот день родилась Ким Чен Сук - "великая мать революции", жена Ким Ир Сена и бабушка Ким Чен Ына.



В соседнем Китае, где вполне официально существуют христианские церковные структуры, Рождество праздновать не запрещают. Хотя местные функционеры зачастую по собственной инициативе следят, чтобы коммунисты не увлекались чуждыми религиозными предрассудками. На днях управление министерства общественной безопасности по городу Хэньян, провинция Хунань, выпустило циркуляр, согласно которому членам партии запрещается отмечать зарубежные религиозные праздники, включая "оголтелое западное Рождество", чтобы "укреплять доверие к социалистической культуре и продвигать традиционную культуру Китая". Запрет касается и их родственников - чтобы не бросали тень на светлый образ коммуниста.



По некоторым данным, аналогичные извещения получили сотрудники ряда госкомпаний, работающие в китайской столице. А в провинции Аньхой местные комсомольцы распространили через соцсети статью, согласно которой "день Рождества - это день позора Китая", молодежь которого капитулирует перед западным культурным вторжением.



На елку денег нет



Нелегко приходится рождественским символам и в Таджикистане. В стране отношение к елке, Деду Морозу и Снегурочке крайне неоднозначное: с одной стороны, люди за годы советской власти к ним привыкли, с другой - многие таджикские интеллектуалы и чиновники пытаются как можно скорее порвать с наследием проклятого прошлого.



Еще в 2013-м министерство образования и науки Таджикистана запретило установку новогодних елок в школах и вузах, проведение новогодних чаепитий, раздачу подарков и использование пиротехники и фейерверков. Запрет был подтвержден и в этом году - по словам чиновников, это делается по просьбе родителей из соображений экономии. При этом формально праздник, вопреки утверждениям многих западных СМИ, никто не отменял - елки установят как в Душанбе, так и в других городах республики.



В 2013 году с экранов телезрителей Таджикистана исчезли и Дед Мороз со Снегурочкой - по мнению властей, Новый год и Рождество в стране отмечаются уж слишком помпезно, не в пример традиционному Наврузу, который, по замыслу чиновников, должен был стать главным праздником страны. Годом раньше трое неизвестных зарезали 24-летнего Парвиза Давлатбекова, переодевшегося Дедом Морозом, чтобы поздравить родственников. По словам родных Парвиза, напавшие выкрикивали экстремистские лозунги, называя его неверным; полиция настаивала, что юноша стал жертвой пьяной ссоры.



В свое время с Рождеством пытались бороться и в Европе, и в Америке. В Британии его запрещал лорд-протектор Оливер Кромвель, в американских колониях - суд пуританского Массачусетса, принявший закон о наложении штрафа на всякого, кто посмеет отмечать рождество Иисуса 25 декабря. Запрет был в конце концов формально снят в 1689 году, при этом первое публичное празднование прошло лишь в 1869. Европа и Америка прошли долгий путь, прежде чем научились религиозной и политической терпимости. Саудитам и северокорейцам он только предстоит. Источник - Известия

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