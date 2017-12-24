Казахский Киркоров (певец Тореали) жутко оскандалился

01:10 26.12.2017 Поступок артиста, похожего на исполнителя Торегали Тореали, вызвал волну негатива в социальных сетях.



В интернете распространились кадры, где мужчина в концертном костюме на фоне лейбла Торегали Тореали, агрессивно разговаривает со зрителями.



"Если вы недовольны, то можете выйти из зала просто. Я никого не заставлял являться сюда, я не говорил, что умру, повешусь, если кто-то не придет на мой концерт. Дядя, что ты несешь, ты же взрослый человек. Не нравится – выходите", - сказал артист.



Пользователи утверждают, что видео является оригиналом и не является результатом какого-либо монтажа. Сам Торегали Тореали случившееся пока прокомментировал только фотографией с надписью "Ложь", которую позже удалил со страницы.



Казахстанский певец Торегали Тореали – исполнитель хитов "Алло", "Бол жанымда", "Жүрегің қазақ", а также обладатель первой Национальной телевизионной музыкальной премии "Жыл таңдауы" (Выбор года).





Источник - Sputnik

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