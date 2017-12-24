Казахский Киркоров (певец Тореали) жутко оскандалился

Поступок артиста, похожего на исполнителя Торегали Тореали, вызвал волну негатива в социальных сетях.
В интернете распространились кадры, где мужчина в концертном костюме на фоне лейбла Торегали Тореали, агрессивно разговаривает со зрителями.
"Если вы недовольны, то можете выйти из зала просто. Я никого не заставлял являться сюда, я не говорил, что умру, повешусь, если кто-то не придет на мой концерт. Дядя, что ты несешь, ты же взрослый человек. Не нравится – выходите", - сказал артист.
Пользователи утверждают, что видео является оригиналом и не является результатом какого-либо монтажа. Сам Торегали Тореали случившееся пока прокомментировал только фотографией с надписью "Ложь", которую позже удалил со страницы.
Казахстанский певец Торегали Тореали – исполнитель хитов "Алло", "Бол жанымда", "Жүрегің қазақ", а также обладатель первой Национальной телевизионной музыкальной премии "Жыл таңдауы" (Выбор года).