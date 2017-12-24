С Сирией разобрались. На очереди Афганистан? - М.Князева

00:42 26.12.2017 С Сирией разобрались. На очереди Афганистан?



Москва активно готовится реагировать на новый вызов мирового терроризма



Окончание сирийской кампании ставит перед российским руководством новые задачи, так как значительная часть международных террористов, не уничтоженных в Сирии правительственными войсками при поддержке российских ВКС, растекается по другим регионам Евразии. В частности, они активно используют свои возможности по дислокации в странах Средней Азии и Афганистане. Эти угрозы не остаются без внимания Москвы.



Так, военнослужащие 201-й российской базы, дислоцированной в Таджикистане, регулярно проводят учения на полигонах страны - как в рамках учений сил ОДКБ, как совместные российско-таджикские, так и собственными силами и средствами. Накануне пресс-служба Центрального военного округа, к которому структурно относится военный объект, сообщила об очередных маневрах, которые российские служащие отрабатывают на полигонах Таджикистана.



В рамках этих учений мотострелки 201-й базы, которые по легенде сопровождали колонны с гуманитарной помощью, благодаря полученным данным с беспилотника "Элерон" о расположении группы условных боевиков, готовивших нападение, атакой с ходу уничтожили противника из штатного вооружения БТР-82А, развернувшись в боевой порядок.



Кроме того, военнослужащие роты снайперов базы отработали свое умение маскироваться и скрытно передвигаться в тылу условного противника с учетом того, что вероятный противник может использовать современные оптические и телевизионные приборы наблюдения. Стрелки уничтожают полученные цели, используя состоящее на вооружении роты снайперов бесшумное оружие типа ВСС "Винторез".



В ЦВО подчеркнули при этом, что "при подготовке снайперских пар 201-й военной базы широко используется опыт выполнения боевых задач в горно-пустынной и пустынной местности, накопленный подразделениями Сил специальных операций в Сирии".



В свете последних событий в Сирии данная информация дает основания предположить, что активное участие России в борьбе с международным терроризмом за пределами страны операцией по защите законного правительства Дамаска не завершается.



11 декабря Владимир Путин прилетел на авиабазу Хмеймим в Сирии, где поручил оборонному ведомству России начать вывод войск из Сирии: "Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации".



15 декабря свои опасения по поводу дальнейших планов немалого количества недобитых джихадистов, которым удалось перебраться из Сирии в Ирак, высказал в своем выступлении в Совете Федерации глава МИД России Сергей Лавров: "Мы встревожены тем, что на границе с нашими соседями, союзниками, центральноазиатскими странами игиловцы (ИГИЛ - организация, деятельность которой запрещена в РФ) наращивают свое присутствие. Прежде всего в Афганистане они стремятся на север. Это, конечно, наводит на мысли, что Центральная Азия является следующей целью".



Он добавил при этом, что планы по борьбе с международным терроризмом Москва вырабатывает с партнерами в регионе как в рамках совместных международных организаций - ШОС, ОДКБ, так и по линии разведок, а также оборонных, внешнеполитических и силовых ведомств.



И уже 19 декабря Москва дарит вооруженным силам Таджикистана танки, бронетранспортеры, вертолеты, артиллерийские системы и зенитные установки, средства связи и другое оборудование и военную технику для установления заслона террористической угрозе на таджикско-афганской границе. За год таких подарков военного назначения было передано на $122 млн.



Более того, ровно в тот же день, 19 декабря, директор ФСБ Александр Бортников заявляет о смене стратегии международных террористов, потерпевших поражение в Сирии и Ираке, и перегруппировке их сил за пределы Ближнего Востока, в частности, в Афганистан, который, по словам Бортникова, становится главным центром сосредоточения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



Сразу следом - учения в Таджикистане с подчеркнутым замыслом их проведения, основанном на сирийском опыте, который с большой долей вероятности может пригодиться в среднеазиатском регионе. Именно этот аспект отметил ранее в своей статье "После Сирии новые вызовы идут из Афганистана" шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов:



"Согласно данным источников генерала Достума, на севере Афганистана замечено появление боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) алжирского и французского происхождения, которые занимаются вербовкой и военной подготовкой несовершеннолетних в провинции Джаузджан. Также можно добавить, что провинция Джаузджан стала просто недосягаемой, так как все дороги из других провинций были заблокированы, и фактически эта провинция просто оказалась в руках боевиков.



Вряд ли иностранные боевики "приживутся" на месте. Похоже, их будут ориентировать на террористическую деятельность в сопредельных странах, включая, конечно, Среднюю Азию. Это первое. И второе: согласно существующей информации, эти джихадисты обладают чуть ли не самым современным вооружением и амуницией, оказывают жесткое сопротивление местным властям".



Он также подчеркнул, что точное число боевиков оценить пока невозможно, хотя, по разным данным, речь может идти об их количестве до 5 тысяч человек, которые сосредоточены в основном в провинциях Джаузджан, Сари-Пуль, Фарьяб, Кундуз и Бадахшан.



Опасность такого соседства стран постсоветской Азии с Афганистаном, суммарная протяженность границ которых составляет 2225 км (1344 км составляет граница с Таджикистаном, 744 км граница с Туркменией и 137 - с Узбекистаном), очевидна. Сами границы уязвимы - наиболее плохая репутация в данном смысле у таджикско-афганских рубежей, которые также и наиболее протяженные.



Правда, нельзя исключать, что такое впечатление складывается от степени открытости соответствующей информации, в частности, о состоянии границ Туркмении. Ежегодно на границе Таджикистана с южным соседом происходят десятки боестолкновений с нарушителями государственной границы, которых определяют как наркоконтрабандистов, однако, вполне вероятно, ими могут оказаться и члены международных террористических организаций.



Далее их путь может пролегать по-разному. Во-первых, новые учителя-вербовщики получают возможность пополнять свои ряды за счет недовольных сложившимся положением дел в Таджикистане, где, кроме перманентных экономических проблем и безработицы, ведется планомерная борьба не только с последователями нетрадиционного ислама, но и с мусульманской религиозной атрибутикой. Об этом говорил бывший командир ОМОН Таджикистана Гулмурод Халимов, примкнувший к боевикам "Исламского государства" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2015 году в своем каминг-аут видеопослании после отправления на Ближний Восток.



Более того, по данным исследования Международного центра по борьбе с терроризмом "Война посредством самоубийств: статистический анализ индустрии мученичества ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)", граждане Таджикистана в 2016 году лидировали по количеству террористов-смертников в группировке. А на родине "искренне раскаявшихся" решили прощать. То есть никакого преследования за честные глаза, уверений "меня обманули" и "я больше так не буду". Готовая спящая ячейка.



Во-вторых, последователи радикальных течений ислама могут переправляться в Киргизию, граница с которой просто "дырявая" - на некоторых участках ее попросту нет, достаточно перейти дорогу. А в Киргизии для них созданы буквально все необходимые условия для роста и укрепления - ни контроля за тем, что проповедуют священнослужители в крупных и небольших мечетях, которых по стране становится все больше, ни притеснений по поводу внешнего вида. Фундаменталистов по характерным признакам определить очень просто, и автор данной статьи имела возможность наблюдать их растущее количество собственными глазами, причем не только на юге страны, который считается наиболее подверженным исламизации, но и в столице - в самом ее центре.



При этом не следует забывать, что граждане Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, в свою очередь, лидируют по количеству (более 3,6 млн человек в общей сложности) среди трудовых мигрантов в России.



Потому этот регион для России не менее чувствительный, чем та же Сирия. Как мы уже писали ранее, "Таджикистан де-факто - аванпост большинства региональных интеграционных объединений: ОДКБ, СНГ и даже ЕАЭС, несмотря на то, что сам в него не входит". В Таджикистане расположена крупнейшая российская военная база за рубежом, в этой стране впервые были совершены пуски из российских расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" за пределами России.



После победы над международными террористами в Сирии, скорее всего, Россия переориентирует свое внимание на укрепление безопасности стран Средней Азии, которые прилегают к наиболее опасному афганскому направлению. Там необходимо создать соответствующую инфраструктуру, аналогичную той, что была создана в Сирии. Более того, она должна иметь соответствующий запас мощности для того, чтобы в случае возникновения необходимости иметь возможность проводить операции по борьбе с международными террористами и на территории Афганистана.



Маргарита Князева Источник - REGNUM

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