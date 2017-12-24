70% населения Таджикистана - граждане, возрастом младше 30 лет

00:41 26.12.2017 Об этом говорится в распространенном сообщении представительства UNFPA в Душанбе.



В частности, фонд организации объединенных наций (ООН) в области народонаселения (UNFPA) в честь международного дня народонаселения, запускает глобальную кампанию "Оранжевый селфи" с целью привлечения внимания общественности, лидеров и лиц, принимающих решения к проблемам молодежи и ее вовлечения в процесс принятия решений.



Отметим, в Таджикистане к акции присоединились члены национальной молодежной сети равного обучения (Y-PEER), представители национальной федерации таэквандо и кикбоксинга (НФТК), молодые лидеры и знаменитости.



В частности, акцию поддержали постоянный координатор ООН в РТ Александр Зуев, первый заместитель председателя комитета по делам молодежи, спорта и туризма при Кабирджон Джураев, а также президент НФТК Мирсаид Яхьяев.



Сегодня в мире проживает более 1.8 миллиарда людей в возрасте 10-24 лет, что составляет четверть мирового населения. Эта группа состоит из подростков (10-19 лет) и молодых людей (15-24 лет). В Таджикистане удельный вес молодых людей является еще большим: 70% населения составляют жители в возрасте младше 30 лет. Источник - ТаджикТА

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