Узбекэнерго погасило долг перед казахской KEGOC ($143 млн)

00:34 26.12.2017 Узбекэнерго погасило долг перед KEGOC



Сумма задолженности составляла порядка 143 млн долларов



"Узбекэнерго" в декабре 2017 года в полном объеме погасило основную задолженность перед KEGOC по договорам поставки электроэнергии за 2011−2017 годы. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе компании.



Дивиденд KEGOC по простым акциям составит 48,40 тенге

Общая сумма оплаченного "Узбекэнерго" основного долга составляет порядка 143 млн долларов США.



"Данные договоры были заключены в целях обеспечения надежной и устойчивой параллельной работы Единой электроэнергетической системы Казахстана и энергосистемы Узбекистана. В то же время на протяжении ряда последних лет имели место неплатежи со стороны энергосистемы Узбекистана", - указывается в распространенном сообщении.



В KEGOC отметили, что взаимодействие между компаниями "вышло на новый качественный уровень". В дальнейшем компания намерена продолжить сотрудничество с "Узбекэнерго" в том числе "по вопросам обеспечения надежности параллельной работы с учетом мировых трендов развития энергосистем". Источник - kapital.kz

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