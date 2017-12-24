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|Узбекэнерго погасило долг перед казахской KEGOC ($143 млн)
00:34 26.12.2017
Узбекэнерго погасило долг перед KEGOC
Сумма задолженности составляла порядка 143 млн долларов
"Узбекэнерго" в декабре 2017 года в полном объеме погасило основную задолженность перед KEGOC по договорам поставки электроэнергии за 2011−2017 годы. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе компании.
Дивиденд KEGOC по простым акциям составит 48,40 тенге
Общая сумма оплаченного "Узбекэнерго" основного долга составляет порядка 143 млн долларов США.
"Данные договоры были заключены в целях обеспечения надежной и устойчивой параллельной работы Единой электроэнергетической системы Казахстана и энергосистемы Узбекистана. В то же время на протяжении ряда последних лет имели место неплатежи со стороны энергосистемы Узбекистана", - указывается в распространенном сообщении.
В KEGOC отметили, что взаимодействие между компаниями "вышло на новый качественный уровень". В дальнейшем компания намерена продолжить сотрудничество с "Узбекэнерго" в том числе "по вопросам обеспечения надежности параллельной работы с учетом мировых трендов развития энергосистем".