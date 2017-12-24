Социализм будет. Новый, - Юрий Жуков

00:28 26.12.2017 Некоторые итоги дискуссий о значении событий 1917 года



В год столетия революций 1917 года на разных площадках обсуждался их смысл и значение. Высказано много суждений, оценки подчас противоположны. Нередко за скобками оставались простые, но весьма значимые вопросы. Не пытаясь следовать памятному не лучшей славой учебному пособию "Краткий курс истории ВКП (б)", редакция обратилась с просьбой ответить на такие вопросы к известному историку, ведущему научному сотруднику Института российской истории РАН Юрию Жукову. Напомним, в беседе с ним ("ЛГ", №11, 2017) уже обсуждались события 100-летней давности. За это время в "ЛГ" вышло много публикаций. Точку ставить рано. Некоторые итоги можно подвести.



- Юрий Николаевич в исторический обиход устойчиво входит понятие "Великая русская революция", где события февраля и октября 1917 года слиты воедино. Правомерно ли?



- Разумеется, нет. Если откроете журналы и газеты марта 1917 года, увидите слова "Великая русская революция". Так что же произошло? Генералитет сказал, используя слова Чехова, "Позвольте вам выйти вон", и Николай II подписал отречение. Через двое суток то же сделал его брат Михаил. Вот и вся революция.

Почему понятия сливают? Все просто. Настоящую революцию, которая созревала весь 1917 год и, наконец, произошла в октябре, хотят скрыть под маской Февраля. Якобы Октябрь – это нечто, случившееся между прочим. Главное – падение самодержавия. Но оно не то, что сгнило, а превратилось в труху еще в конце 1916-го. В первый же критический момент его сдуло.

Исторически справедливо говорить: февральская революция была короткой и связана не со свержением, а с падением самодержавия.

Октябрьская же была именно такой: великой социалистической революцией.



- Что она знаменовала собой?



- В октябре произошло не просто изменение власти, что было скорее необходимо для юридического оформления перемен. Октябрьская революция впервые за более чем тысячелетнюю историю страны руководствовалась главными устремлениями народа. Прежде всего: Мир и Земля. К власти пришли люди, которые стали приближать то, о чем мечтало подавляющее большинство граждан.



- Нередки попытки представить Октябрь как переворот, который вывел страну на неверный путь развития. Революция, дескать, была преждевременна, Россия до нее не дозрела. Есть ли у такого вывода основания?



- Только одно: такой взгляд отражает позицию меньшевиков. Именно они, от Плеханова до Мартова, твердили: Россия не дозрела. Считали, что нужно подождать несколько десятилетий. Подождать чего? Это было совершенно непонятно. И это было оторвано от реалий времени, положения, в котором находилась Россия.

Что касается определения "переворот", это юридически неверно и исторически лживо. Вдумайтесь. Пало самодержавие, ему на смену должна была прийти власть, которая взяла бы на себя ответственность за судьбу страны. Пришел Временный комитет Государственной думы. Объявил себя властью и вдруг обнаружил, что нужно что-то делать и отвечать за содеянное. А этого они не захотели и не смогли, и быстро ушли, пригласив на сцену вместо себя Временное правительство. Но и оно растерялось перед вопросами войны, мира, земли, развития. Говорили: все решит Учредительное собрание. Хорошо! Созывайте! Но правительство свое: давайте подождем. Та же песня… Созыв назначили на лето, потом перенесли на осень. Лишь бы не брать ответственность.

Чего добилось Временное правительство? Полного провала июльского наступления на Юго-Западном фронте, которое не поддержали соседние фронты - не хотели больше воевать. Начался массовый уход солдат с фронта. В деревне крестьяне жгли помещичьи дома и делили помещичью землю. Точнее, свою, отнятую при самодержавии.



Еще важный момент. Временный комитет ГД никто не избирал. Никто не избирал и не назначал на основе закона и Временное правительство. А 25 октября 1917 года открылся Второй всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов. Избранных депутатов. Это уже был парламент. Кстати, состав Госдумы не все народы избирали, например, это относится к Кавказу и Средней Азии. У съезда советов были схожие недостатки, но помимо рабочих было представлено крестьянство, поскольку солдаты – это, в основном, крестьяне. Два основных класса (примерно 80 процентов населения) были представлены. Избранники провозгласили советскую власть и утвердили правительство – Совет народных комиссаров во главе с Лениным. Первое после отречения Николая законное, правовое, легитимное, как сказали бы сейчас, правительство. Это часто замалчивают.



- Насколько оправдано принижение роли Владимира Ленина в подготовке революции, разработке принципов построения государства нового типа – без эксплуатации людей труда?



- В апреле 1917-го Ленин, вернувшись из эмиграции, дважды выступил с речью - она получила название "Апрельские тезисы". Говорил о необходимости новой революции, необходимости народу взять власть в свои руки и начать решать проблемы, которые зрели не одно столетие. Прежде всего – земля, затем – мир. Ведь почти 4 года шла война...



После июльских событий у Ленина произошел разлад с ЦК. Почему? Когда Корнилов сдал Ригу и немцы дошли до Цесиса, заняв почти всю Латвию, Ленин опасался, что быстрым рывком через 48 часов они займут Петроград. Поэтому требовал от ЦК немедленно начинать захват власти (взять под полный контроль Центральную телефонную станцию, вокзалы, банки и т.д.). Программу изложил в письме, адресованном ЦК, в сентябре 1917 года. Там решили: принимаем, но желаем быть легитимной властью, дождемся съезда советов, от его имени и возьмем власть. Был создан Военно-Революционный комитет ЦК, в который входили Сталин, Дзержинский и другие лица. Он должен был руководить взятием власти в стране. Для Питера создали Петроградский ВРК, который возглавил Троцкий. Но ему оставалось только одно: выполнять постановления ВРК ЦК.



Поэтому, что бы ни создавали наши телевизионщики, что бы ни писали новые пропагандисты, все остается так, как было. Ленин в апреле призвал к революции, а к сентябрю разработал ее точный план. Он и был реализован без особого участия Троцкого, которому пытаются приписать явно завышенную роль в тех событиях.



- По большому счету, трудно оспаривать всемирное значение Октябрьской революции. В чем это выражается?



- Знаете, не бывает, чтобы что-то случилось и сразу все поменялось. Но можно говорить о бесспорном влиянии революции. Во-первых, состоялись, хотя и безуспешно в итоге, схожие революции в Европе (Венгрия, Бавария, Болгария, Эстония). Не надо забывать и о том, что происходило в начале 30-х. В октябре 1929 года разразился мировой кризис, а в СССР шло успешное выполнение первого пятилетнего плана. В начале романа Агаты Кристи "Убийство в восточном экспрессе" есть сцена. Поезд отправляется, и герои в вагоне с любованием обсуждают нашу пятилетку. Не случайная сценка! Кругом пропасть кризиса, а в СССР великая стройка. Моральное влияние на мир было огромным!



В годы Второй мировой войны именно коммунисты стали организаторами партизанского движения во многих странах. Это и Югославия с Тито, с мощным партизанским сопротивлением, это и Греция, это и словацкое вооруженное восстание. Во Франции коммунисты, в отличие, допустим, от голлистов, были гораздо более смелыми и активными в сопротивлении, в том числе писатели, например, Арагон и Триоле.

Огромное влияние Октябрь оказал на страны Азии, народы Востока. Китайская революция (началась в 1925 году), революционное движение в Индии, Индонезии, Бирме – благодаря коммунистам народ поднимался на борьбу за свободу и независимость, и достиг этого. Как и Вьетнам, победивший французов и американцев. Были Куба, Чили, другие страны Южной Америки. Движение, порожденное Октябрем, продолжает жить. Скажите сегодня китайцам, что Октябрь – переворот, тупик, получите очевидный ответ!



- Но вернемся к себе. Гражданская война – всегда беда. Почему и кто пошел на ее развязывание? Когда она была завершена, к каким человеческим потерям привела?



- Раньше любой ученик знал, что 8 ноября 1917 года атаман Каледин, возглавляя донское казачество, заявил, что не признает власть Совнаркома и будет с ней бороться. К нему стали приходить, прежде всего, с румынского фронта офицеры, началось создание Добровольческой армии. На Дону появился первый очаг гражданской войны. Вскоре к калединцам присоединились уральские казаки (атаман Дутов), сепаратисты - петлюровцы на Украине. И тогда советской власти пришлось образовать Южный фронт во главе с Антоновым-Овсеенко. Началась Гражданская война. Попытка представить дело так, что ее спровоцировал Троцкий летом 1918 года мятежом белочехов, - просто ерунда.

Начиная с этого момента, война прошла разные этапы. Завершилась в октябре 1922 года уходом японцев с Дальнего Востока. Но правильнее говорить, что сошла на нет летом следующего года, когда последние колчаковские отряды на берегу Охотского моря были уничтожены.



Гражданская война была войной особой. В ходе боев нередко происходили странные вещи, обусловленные психологией. Не раз многие, попадая в плен, переходя на ту или иную сторону, меняли звезду на кокарду или наоборот, о чем ярко написал Шолохов. Больше потерь принесли эпидемии – холеры, тифа, жесточайшей испанки. Многие эмигрировали. Все посчитать невозможно. Ни у кого не получилось. С 1914 года к концу Гражданской войны население сократилось примерно на 6 миллионов человек. Убитых на фронтах - меньше всего.



- Образование СССР знаменовало возвращение страны в границы Российской империи и создание государства нового типа. В чем ошиблись при учреждении Союза, если иметь в виду его финал?



- Когда в 1922 году создавался Советский Союз, было два подхода. Первый предложил Свердлов в 1918 году при обсуждении Конституции. Он считал: людей надо объединять на национальной основе. Сталин считал, что, если объединять таким образом, значит обрекать страну на гибель. К концу 1922 года почти восторжествовала его точка зрения, ибо была более марксистской и более жизненной. Сталин предлагал несколько соседних губерний, где примерно одна и та же экономика, культура, язык, объединять в крупные области. Национальным же меньшинствам оставить школу, культурное развитие, местное делопроизводство на родном языке, пока не овладеют русским. Государственный язык – один. Русский.

В последнюю минуту на пленуме ЦК, который утверждал форму СССР, пришел Каменев и сказал, что только что говорил с Лениным и тот велел обязательно соединять в Союз национальные республики и дать им право выхода из него. Откуда взялась идея? Появилась в 1919 году после создания Коминтерна, который стремился поднять революции в Европе. Особо рассчитывали на Германию, как самую индустриальную, пролетарскую. И как тогда? Нужно же соединяться! Но Германию не включишь в состав РФ. Нужно на равных. А раз так, нужно загодя готовить почву. То есть изначально создать союз или федерацию равных. С революцией в Германии не получилось, а СССР уже был образован. Конституция закрепила союз четырех республик с правом их выхода. Хотя процедурно-то не было проработано. Этот пункт и послужил миной замедленного действия, которая сработала в 1991 году.



- Насколько реально, что разговор Ленина и Каменева был?



- Никто не знает. Если даже его не было, Каменев не сознался бы.



- Сталин возглавлял страну почти 25 лет. За это время она проделала огромный путь – подчас ценой больших жертв и испытаний, но стала не только страной с атомной бомбой, а и державой, с которой всюду считались. Как бы вы оценили фигуру Сталина, его роль в истории?



- У Салтыкова-Щедрина есть сказка "Как мужик двух генералов прокормил". Да, он и накормил их, и лодку построил, и на Подъяческую привез. С таким мужиком наша страна жила до начала индустриализации. То есть основа – мужик, сельское хозяйство – как угодно назовите. Но страна была отсталой. Канада давала зерна в 4 раза больше, чем Россия, Аргентина в 3 раза больше, США – в 2 раза. Почему? Маленькие земельные участки, отсутствие химудобрений, сельхозтехники…. Все следовало начинать производить самим. От руды до металла, станков, машин. Вот и взялись за индустриализацию. И только это помогло сделать страну нормальной сравнительно с другими странами Европы. Хотя для ведения войны этого оказалось мало. Была индустрия, создали военную промышленность, но управление хозяйством СССР с его многочисленными республиками – союзными, автономными, с национальными округами, областями, не позволяло эффективно добиваться нужного. Тогда Сталин по идее Молотова и Маленкова пошел на создание Государственного комитета обороны, вставшего над партией и советскими органами. Оказалось, во время войны только так и нужно было действовать, чтобы победить. Это его важнейший шаг!



Индустриализация, военная промышленность, патриотизм плюс система управления через ГКО. При Хрущеве вымарывали, что партию отодвинули в сторону. У Катаева есть роман "За власть советов!" Потребовали переработать, чтобы вставил партийных товарищей. Та же история с "Молодой гвардией" Фадеева. После войны, кстати, люди знали, что не столь уж велика была роль парторганизаций. Главным был ГКО, а не ЦК.

Когда Сталин тяжело заболевает, те, кто остался на Старой площади, быстро стали поднимать свою роль в прошлом. Особенно преуспел Хрущев.



Говоря о роли Сталина, нужно признать: у него, как у любого политика, были ошибки, не всегда добивался того, чего хотел, как в случае с СССР, не смог реализовать и идею 1944 года о месте партии лишь как главного пропагандиста-агитатора и участника в подборе кадров, не более. Но сумел сделать страну для своего времени с высокоразвитой промышленностью, одной из двух сверхдержав. И если бы она таковой оставалось, сегодня бы мы даже не говорили о Сирии. Ведь прежде там действовала наша Средиземноморская эскадра и действовала бы до сих пор. Без огромных затрат, которые пришлось нести в последнее время. Так мы были тогда сильны и значимы.



- Так что - со знаками плюс или со знаками минус? Или это примитивно?



- Если говорить на китайский манер, то Сталин - фигура с семьюдесятью пятью процентами положительного и двадцатью пятью не отрицательного, а, я бы сказал, с двадцатью пятью процентами неудач.



- А репрессии?



- В который раз говорю на основе изучений архивов и свидетельств: Сталин в развязывании репрессий не повинен. Повинны Хрущев, Эйхе, другие первые секретари, которые не захотели участвовать в альтернативных выборах 1937 года. Они понимали: их прокатят, а потом призовут в Москву и отправят на учебу, поскольку многие были плохо образованными (у Хрущева, например, было два класса). Они не хотели лишаться власти. Многие через год лишились жизни, попав, по сути, под собственный же молот.

Сталин приостановил репрессии, отправил Ежова в отставку. Не будь сопротивления, протеста против альтернативных выборов, никаких репрессий 1937-38 годов не было бы.



- Жаль, история не имеет сослагательного наклонения. А убиенных, в том числе невинно, не вернуть.



- Да, увы.



- В чем проявилась основная слабость правящей, коммунистической партии? Какие главные уроки дает нам история "первой страны социализма"?



- Сталин понимал: партия была создана в подполье, для решения двух задач: взятия власти и ее удержания. После Гражданской войны, в середине двадцатых годов, в партии началась "драка": левые, правые, центристы – схватка нешуточная. В основе спор: как должна жить страна? Оказалось, что большинство – и левые, и правые – были не готовы к руководству экономической жизнью. В ходе революции и Гражданской войны могли выступить с пламенной речью, повести в атаку, отдать жизнь за революцию. Но когда строится, скажем, Магнитогорский металлургический комбинат, первому секретарю нужно не осрамиться перед рядовым инженером. Нужны особые навыки и знания, чтобы "направлять и руководить". А у многих не было даже среднего образования. Это выявилось вскоре после начала индустриализации. Проявлялось и потом. Кадры же решают все! На партийной конференции (начало 1941 года) в отчетном докладе Маленкова, собственноручно выправленном Сталиным, было сказано: нам не нужны члены партии даже с дореволюционным стажем, но без образования. Нужны инженеры, врачи, ученые, педагоги – даже беспартийные. В этом - позиция Сталина.



Он понимал: после двух пятилеток с их удачами и поражениями нужно менять партию, ее место в жизни страны. Но началась война, ГКО на какое-то время проблему сняло. После войны Сталин серьезно заболел и уже не мог сражаться за эту идею, которую, кстати, еще раз – в январе 1944 года – отвергли. Тогда началось наращивание сначала мелких, а потом все более крупных ошибок в партийной работе, которые в итоге дискредитировали партию. В новом мире (имею в виду весь Земной шар), в новой жизни страны партия должна была измениться коренным образом. Не смогла. Огромную негативную роль сыграл Хрущев, главным "глашатай" партии, хотя под ней уже можно было тогда понимать не миллионы безголосых партийцев, а партийный аппарат. Он разлагался из-за безнаказанности – что бы кто из партбюрократов ни совершал…

Контрреволюция 1991-93 годов отбросила нас во многих смыслах назад за 1917 год. И нельзя ослаблять усилия по возвращению страны на нормальный исторический путь развития. Для этого нужна, в том числе, серьезная теоретическая, творческая работа по анализу пройденного за 100 лет пути. Можно вспомнить и знаменитую записку Тольятти, опубликованную осенью 1964 года в "Правде" и написанную им незадолго до кончины. Полезна работа Сантьяго Каррильо о еврокоммунизме. Нужно осознать, что привело к событиям в Чехословакии в 1968-м и в Польше в конце 70-х. Когда все будет проанализировано, будут изучены причины наших собственных ошибок, тогда можно выработать новую серьезную платформу, а затем программу действий. И можно начать поступательное движение вперед, вылезая из болота, в котором мы уже 30 лет.



- В недавнем интервью телеканалу "Россия-1" легендарный разведчик, 95-летний Джордж Блейк заявил, что не разочаровался в идеалах социализма, приведших его на службу СССР. Каковы, на ваш взгляд, перспективы возрождения социалистических идей и их воплощения? Или Россия до сих пор не созрела?



- Созрела и перезрела. И не надо возрождать социалистические идеи – они живы во всем мире. За них выступают даже европейские социалистические, социал-демократические партии, правда, по принципу "завтра-завтра, только не сегодня". У нас запаса времени мало. Либо страна окончательно сгинет благодаря торгово-олигархическому, бюрократическо-уголовному капитализму, либо нащупает дорогу в будущее. А социализм, что бы ни говорили капиталисты и те, кто куплен ими, в том числе наши лже-демократы, единственное для всего человечества будущее. Были первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический строй… Что, на этом заканчивать историю !? Я не такой пессимист. Верю в человечество. Верю, что оно продолжит движение вперед. А вперед – значит к социализму, к обществу социальной справедливости и большей гармонии, вобравшему все прогрессивное, жизненное из мысли и практики.



Владимир Сухомлинов, 20 декабря 17 Источник - Литературная газета

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