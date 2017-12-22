Русь платила в Золотую Орду дань в 20% доходов. Сбором заведовала Москва...

00:14 26.12.2017 В первые десятилетия после завоевания Руси Орда провела перепись местного населения и установила в качестве налога 10% от дохода русичей. Были также отдельные налоги на вспашку земли, на мосты, на содержание чиновников-татар, единовременные военные выплаты. В целом они составляли до 20% доходов



В первые десятилетия после завоевания Руси Орда провела перепись местного населения и установила в качестве налога 10% от дохода русичей. Были также отдельные налоги на вспашку земли, на мосты, на содержание чиновников-татар, единовременные военные выплаты. В целом они составляли до 20% доходов. Дань сначала собирали ордынские баскаки, а середины XIV века монополию на сбор налогов со всей Руси отдали Москве. Московские князья оставляли себе 6-12% от собранной дани, и это позволило им провести централизацию Руси.



О том, каковы были налоги и их величина, почему во время ига возвысилась Москва рассказывается в книге немецкого историка, востоковеда, тюрколога, специалиста по истории монголов Бертольда Шпулера "Золотая Орда. Монголы на Руси. 1223-1502, изд-во Центрполиграф, 2017). В ознакомительных целях мы приводим выдержки из книги по этой теме.



Величина налогов



Наибольший размер дани татары Золотой Орды получали от Руси, хотя порой по сравнению с тем, что имели ильханы в Иране, он и был ниже. Например, в 1384 году каждое русское село выплачивало по половине рубля, или полтине, что составляло значительную сумму. Без этой финансовой опоры экономика Орды просто не смогла бы развиваться.



Первоначально на Руси, так же как и в Иране, взимание дани происходило неорганизованно. Гуюк и Бату просто послали в русские деревни "сарацина" (арабского чиновника), который сильно завысил размер выплат, взимая дань в различной, преимущественно натуральной форме. Натуральные выплаты состояли из шкур медведей, черных бобров, соболей, черно-бурых лисиц и других товаров. Неплатежеспособных людей угоняли в рабство. Татарские сборщики дани в 1237 году потребовали в Рязани отдать им десятину и всех лошадей.



Такой произвол, совершавшийся в самом начале нашествия, в скором времени был прекращен. Бату привез от великого хана специалиста по организации взимания дани по имени Нусал, который позже наводил порядок в этом вопросе и в Персии. Первую оценку размеров регулярных выплат татары произвели в 1257 году уже при Берке. Тогда по распоряжению великого хана по всей Руси стали разъезжать государственные татарские чиновники, так называемые баскаки. По свидетельству русских летописей, наиболее активно они действовали в районах Мурома, Рязани, Суздаля и Владимира.

Баскаки с помощью специальных переписчиков, так называемых численцев, организовали учет лиц, обязанных уплачивать дань. Одновременно было образовано специальное налоговое ведомство. Организационно оно строилось по армейскому образцу - татары ввели должности налоговых десятников, сотников, тысячников и темников. Русские летописи пишут о начислении ими в то время двух видов налогов. Первый составляла десятина (скорее всего, от произведенной сельскохозяйственной продукции), так называемый ясак. Второй представлял собой налог с оборота, так называемую тамгу. Отчисления с оборота реализованных товаров касались в первую очередь торговцев. Данные два вида дани являлись основным источником пополнения казны татар.



Позднее слово "дань" стали заменять термином "выход". Он и встречается в русских летописях чаще всего, хотя позже в них появляется и термин "ясак". Вторая кардинальная оценка размеров регулярных выплат на Руси состоялась в 1275 году. Тогда от уплаты дани и прочих сборов было освобождено духовенство и монашество, а также все их служки и другие обслуживающие церковь люди. Церковный обслуживающий персонал, а также работавших в интересах церкви ремесленников, сокольничих, ловчих, рабочих и прочих работников запрещалось привлекать к иным видам работ. Это соответствовало основным положениям религиозной политики татар, которая приводила к тому, что священнослужители в основной своей массе по отношению к завоевателям были настроены благосклонно. Документы об освобождении от поборов, выдававшиеся ханами, очень ценились митрополитами и бережно хранились.



Существовали и другие виды дани и финансовых нагрузок. Налог на вспаханную землю (сабанлык, или, по-русски, "поплужное"; уплачивался обычно натуральными продуктами - зерном, медом, воском), почтовый сбор (ям), повинность, связанная с обеспечением лошадьми почтовых станций (улаг, или, по-русски, "подводы") относились к категории "пошлина" (по-тюркски "калан"). Сюда же следует отнести и обязанность обеспечения постоем и пищей проезжих чиновников, послов и т.д. (шусун или по-русски "корм").

Плата за пользование мостами, или мостовые деньги (мостовщина), а также таможенные пошлины взимались со всех слоев населения в одинаковом размере. В одном из ярлыков упоминается и такой сбор, как подорожная, уплачивавшийся вплоть до конца XV столетия. Для войсковых нужд обычно вводился дополнительный налог (нимер или немер, по-русски "запрос"), от которого русское духовенство также освобождалось. Этот вид сборов вводился время от времени.



Налоговая администрация



Не все города согласились выплачивать дань. Так, в 1262 году, когда хан Берке воевал на Кавказе, а в Монголии шла гражданская война, вспыхнули бунты во Владимире, Суздале и Ростове. Потребовались все дипломатические качества Александра Невского, чтобы уладить с Берке этот конфликт. Позднее, в 1281 году, против выплаты дани выступил великий князь Владимирский Андрей, а в 1340 году начались волнения в Смоленске.



Наряду с государственными чиновниками - даругами, татары в отдельных русских городах на постоянной основе посадили еще представителей хана - баскаков. Районы, как уже говорилось выше, объединялись по десятичной системе в более крупные соединения, для управления которыми была введена должность великого баскака, резиденция которого в 1269 году была во Владимире. Но в первой половине XIV века следы деятельности баскаков на территориях, относившихся к северу Руси, исчезают. В качестве их помощников появляются казначеи и атаманы.

Другими нижестоящими чиновниками налогового ведомства являлись распределители подушевого налога, а также контролеры снабжения продовольствием, собиратели (поборщики) и взыскатели налога на вспаханную землю (поплужники).



Судя по всему, практика сдачи в аренду права взимания налогов применялась повсеместно. В летописях также упоминается, что время от времени татарские баскаки принимали участие в военных походах князей, на территории которых они находились. Иногда после возвращения из Орды русских князей для наведения порядка на места прибывали специальные налоговые служащие, как, например, в 1326-1327 годах в Тверь, в 1331-1332 годах в Киев. А в 1444 году такой инспектор приехал в Москву вместе с князем Московским Василием II. Иногда ханы и сами отправляли посланцев для урегулирования вопросов выплаты дани, как это сделал Тохтамыш в 1383-1384 годах.



Постепенно ханы предпочли возложить право по сбору дани и прочих выплат на самих русских князей. Но, несмотря на это, баскаки еще долго оставались в русских городах, что находит свое подтверждение в текстах договоров Москвы с другими князьями. Упоминания о них содержатся в летописях, относящихся даже к XV веку. На территории Руси они сидели во Владимире, Твери, Москве, Туле, Боровске, Рязани и других городах.



Москва как главный сборщик ордынской дани



Русских князей, несомненно, порадовало возложение ханами на них вопросов сбора дани, а не на татар. Тем самым их власть стала менее ограниченной. Первое время дань поступала в Орду регулярно, но уже скоро князья стали удерживать значительную ее часть для своих нужд. Так, в 1397 году Мамай вынужден был настоятельно просить московского князя Дмитрия Донского платить ему дань в таких же размерах, как и при Джамбеке. Дмитрий отклонил его просьбу и продолжил производить выплаты в сниженных размерах.



Такое поведение великого князя Московского является наглядным показателем ослабления власти Золотой Орды, чей закат проступил еще отчетливее, когда в промежуток между 1395 и 1407 годами Москва периодически не платила вообще никакой дани. Москва все чаще стала брать на себя прерогативу по выплате дани татарам другими княжествами, что было закреплено в соответствующих договорах, например в 1481 году с князьями Углича и Волоколамска. А в 1504 году в своем завещании Иван III вообще ограничил других князей в правах на общение с Ордой, возложив это право только на своего старшего сына, положив тем самым конец всяческим интригам.



Особый интерес представляет договор с князем Угличским, поскольку в нем приводятся сведения о величине выплат дани татарам в те времена. Из 1000 рублей, предназначенных для выплаты дани, Москва забирала себе 100 рублей, 30 алтын и 3 денежки, а при заключении договора с князем Волоколамским Иван III удовлетворился 61 рублем, 10 алтынами и 1 денежкой. Деньги, предназначенные для выплаты дани, должны были аккумулироваться в Ярославле.



Выплаты со стороны Москвы начали производиться все реже, а после (первого) взятия Казани в 1468 году на целое столетие (до 1571 года) и вовсе прекратились. Затем Москва продолжала выплату дани Крымскому ханству до времени правления Петра I, примерно до 1700 года.



22 декабря 17 Источник - ttolk.ru

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